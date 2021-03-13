В США призвали не «демократизировать» Россию

В Аналитическом совете произошел скандал из-за «пророссийской статьи», пишет Politico. «Два десятка работников и научных сотрудников Атлантического совета выступили с заявлением, в котором обвинили двух своих коллег в том, что те написали и опубликовали на веб-сайте аналитического центра то, что они считают пророссийской статьей», — отмечает издание.

В материале утверждается, что скандальный материал опубликовали два старших эксперта Атлантического совета Эмма Эшфорд и Мэтью Берроуз. В статье речь шла о том, что США в отношениях с Россией «не должны уделять первоочередное внимание правам человека», передает СМИ. По словам специалистов, «не факт, что демократизация в России послужит на благо внешнеполитическим интересам США».

После этого 22 сотрудника аналитического центра выступили с заявлением о том, что статья «неудачная и не достигает своей цели». В документе указывается, что материал двух экспертов основан на «ложном представлении, согласно которому права человека и национальные интересы абсолютно не связаны друг с другом и что в основе политики США в отношении России, по сути, были и остаются проблемы прав человека».

В действительности, уверены в аналитическом центре, «предыдущие и нынешняя администрации стремились интегрировать наши ценности и другие национальные интересы». Сотрудники центра посчитали статью «неприемлемой» и выразили крайнее несогласие с ней.

Один из подписавших заявление поговорил с изданием Politico. Он отметил, что основная обеспокоенность состоит в том, что статью могут посчитать «результатом нечестной работы, на который повлияло то, что Чарльз Кох, выступающий за сокращение вмешательства США в дела за рубежом, на протяжении пяти лет перечислял Атлантическому совету добровольные взносы на сумму 4,5 миллиона долларов».

Эти деньги, как пишет СМИ, были потрачены на разработки Новой американской программы взаимодействия. Благодаря ей якобы можно изучить новые пути решения внешнеполитических вопросов. Эмма Эшфорд (одна из авторов статьи) ранее работала, как утверждает издание, «в финансируемом Кохом либертарианском аналитическом центре Института Катона». В Антантический совет она пришла толь в сентябре.

«Сообщество Коха действует как троянский конь, пытаясь уничтожить хорошие институты, и у этих людей почти такие же взгляды, как у русских», — отметил собеседник издания. Он подчеркнул, что многие недовольны тем, что совет взял деньги Коха, так как «многие аналитические центры придерживаются более высоких принципов» и отказываются от такого рода финансирования.

В то же время президент Атлантического совета Фред Кемп якобы сказал в интервью изданию, что структура «не принимает никакого финансирования, которое не предусматривает интеллектуальной независимости Атлантического совета, и нам в Вашингтоне нужны новые голоса во внешнеполитических дебатах». «Нельзя сказать, что за последние 20 лет у нас все было в порядке», — добавил он.

Ранее, как отмечает издание, вице-президент по исследованиям и политике Института Чарльза Коха Уилл Ругер заявил, что организация, в которой он работает, уважает интеллектуальную свободу аналитических центров, которым выделяет деньги.

Тем не менее статья Эшорд и Берроуза вызвала резкий отклик коллег. Обычно, как подчеркивает Politico, аналитический центр придерживается сдержанной центристской позиции. Глава совета, комментируя возникший спор, отметил, что в организации приветствуются дебаты по важным вопросам внешней политики.

«Я бы предпочел, чтобы этот спор не зашел так далеко и не превратился в то, что произошло. Но мы собираемся провести официальную дискуссию для печати с участием сторон-участниц этого спора», — отметил он.