«России не нужны коллизии»: отправится ли «Спутник V» в ЕС

Председатель ПАСЕ Хендрик Дамс на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным сообщил о рассмотрении европейским регулятором возможности поставок российской вакцины «Спутник V» в ЕС.

Согласно сообщению пресс-службы Думы, Дамс заявил, что «Спутник V» запросили в Евросоюзе.

Но, как сообщил на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии Стефан Де Кеерсмакер, никаких переговоров между ЕК и производителями «Спутника V» о его закупке на данный момент нет. При этом он отметил, что при желании стран-членов расширить портфель, этот вопрос можно будет обсудить.

В то же время, Reuters со ссылкой на официальные и дипломатические источники в ЕС пишет, что в Евросоюзе сегодня идут дискуссии о возможных поставках в Евросоюз российской вакцины «Спутник V». Как передает агентство, ссылаясь на представителя блока, который ведет переговоры с производителями вакцин, в Брюсселе изучают возможность запуска переговоров с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

По его словам, для начала переговоров необходимо получить соответствующие запросы от четырех стран.

Первые партии препарата уже получили Венгрия и Словакия, а Чехия и Хорватия выражают заинтересованность в его приобретении, отметили в агентстве. Италия может стать первой европейской страной, где начнут производить «Спутник V» в соответствии с достигнутым соглашением между компанией Adienne Pharma & Biotech и РФПИ. Как отмечает Reuters, РФПИ заключил соглашение со швейцарской фармацевтической компанией Adienne о производстве небольших партий «Спутника V» в Италии, но при этом Рим в этом соглашении не участвовал. «Но если Рим согласится на сделку с ReiThera, это будет самым значительным одобрением «Спутника V», затмевая соглашения, подписанные Москвой с другими странами, включая Бразилию, Аргентину и Индию», — подчеркивается в публикации.

Согласно данным Reuters, заинтересованность в производстве «Спутника V» на своей территории выражает и Германия.

Кроме того, мэр Таллина Михаил Кылварт призвал власти Эстонии начать переговоры с Россией о поставках вакцины от коронавируса.

Он напомнил, что вакцины защищают от COVID-19 только на время, поэтому дополнительные крупные поставки могут потребоваться Эстонии уже ближайшей осенью.

«У нас много заявлялось, что вакцины — не политическая тема, поэтому необходимо перейти от слов к делу и вести переговоры, в том числе, с Россией. Есть и другие варианты, есть Китай. Заниматься этим необходимо сейчас, как это делают другие страны. Иначе может получиться так, что, когда возникнет необходимость, мы окажемся далеко в конце очереди», — отметил Кылварт в эфире телеканала ETV+.

Как обратил внимание эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, вопрос приобретения российской вакцины заключается в том, насколько Евросоюз действительно хочет этого и как быстро сможет принять решение.

Эксперт отметил, что уже сегодня это вызвало политические коллизии, и пока непонятно, при какой ситуации принятие «Спутника V» может пройти легко и просто.

«В Словакии покупка российской вакцины вызвала чуть ли не политический кризис. На самом деле ни России, ни Европе это не нужно. Россия в очередной раз ожидает от Евросоюза более вменяемой ситуации, а не заявлений наподобие: «Мы бы, конечно, хотели, но давайте она у нас еще три раза пройдет экспертизу, а потом мы еще пять раз подумаем, заказывать или нет».

Такие коллизии не нужны России. Европе нужна дополнительная вакцина, а Россия может эту вакцину поставить, как и технологии, чтобы они сами ее производили», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Но решение о поставках «Спутника V» в Евросоюз все же зависит от вердикта Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА), которое запустило экспертизу регистрационного досье российской вакцины 4 марта. Как отметили в регуляторе ЕС, при проверке специалисты дадут оценку соответствию препарата стандартам Евросоюза в сфере эффективности, безопасности и качества.

По словам знакомого с процессом официального представителя ЕС, которые приводит Reuters, решение о возможном одобрении вакцины может быть принято уже в мае.

В то же время, представитель ЕК сказал Reuters, что Евросоюзу не требуется начинать переговоры с разработчиком «Спутник V», даже если регулятор одобрит этот препарат. «Неясно, будут ли государства, заказавшие «Спутник V» в рамках двусторонних сделок, заинтересованы в совместных закупках с ЕС», — пишет агентство.

И в этой ситуации возможен любой исход — все зависит от политической воли тех стран, которые сейчас продвигают в Евросоюзе идею принятия российской вакцины, полагает программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

По его мнению, задача европейских производителей — за те два месяца, которые нужны для экстренной регистрации вакцины, создать такие мощности, чтобы «Спутник V» был не страшен им в качестве конкурента.

«До тех пор, пока европейцы этого не сделают, Еврокомиссия будет затягивать одобрение «Спутника», несмотря на давление стран Евросоюза. Задача ЕК — не пустить конкурентов на рынок, даже если европейские компании неэффективны», — объяснил специалист «Газете.Ru».

Как заключили в Reuters, если «Спутник V» попадет в арсенал европейских вакцин, это станет для России дипломатическим триумфом особенно на фоне многолетних санкций из-за ситуации с Крымом и боевыми действиями на востоке Украины.