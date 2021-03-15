«Работа предстоит непростая»: в Белоруссии взялись за конституцию

В Белоруссии 15 марта, в День конституции, начала свою работу конституционная комиссия, которая была создана для сбора всех предложений и разработке поправок в основной закон республики.

Решение о формировании конституционной комиссии было принято на VI Всебелорусском народном собрании, которое состоялось в феврале.

«В течение этого года проект конституции [Белоруссии] будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года, как минимум, мы вынесем его на референдум. <…>

Конституцию надо менять, потому что такие полномочия, которые есть сегодня у главы государства, очень тяжелы для человека»,

— заявил тогда президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Сегодня, 15 марта, он, встретившись с членами конституционной комиссии, заявил, что многие предложения по поправкам уже поступили во время общественного обсуждения на диалоговых площадках.

«Поэтому главная задача конституционной комиссии — организовать широкое обсуждение предлагаемых корректировок Основного закона, — сказал Александр Лукашенко. — Публичность и прозрачность процесса обеспечат средства массовой информации, а также электронной коммуникации. Активно используйте данные ресурсы».

При этом он также заявил, что нынешний вариант конституции по-прежнему актуален.

«С ней мы сформировались как суверенное, правовое, независимое, социальное государство, и спустя более 25 лет этот документ абсолютно актуален, — сказал Лукашенко. — Кстати, недавнее социологическое исследование нашего общества как раз это и показало».

Председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата парламента) Владимир Андрейченко на встрече президента с конституционной комиссией также заявил, что большинство граждан страны выступают против радикальных реформ и считают необходимым сохранить президентскую форму правления.

«Работа предстоит непростая, необходимо обеспечить дальнейшее развитие государства и общества, сохранив при этом суверенитет, гражданский мир и согласие. <...> Главный вывод — абсолютное большинство населения выступает против радикальных реформ», — сказал Андрейченко, слова которого приводит издание «СБ. Беларусь сегодня».

Основная интрига вокруг внесения изменений в конституцию касается как раз перераспределения президентских полномочий. Глава государства высказывался об этом еще до выборов президента, однако после них, когда в республике прошли массовые протесты, подобные заявления стали звучать гораздо чаще.

Сбор предложений по изменению конституции от граждан начался еще в октябре. Однако эти инициативы не обнародованы. Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в разговоре с «Газетой.Ru» отмечает, что никакой информации о предложениях, которые поступали в комиссию, или о том, как будет вестись обсуждение, нет.

В резолюции ВНС, где также сообщалось о необходимости создать конституционную комиссию, содержатся предложения по признанию «Всебелорусского народного собрания высшей формой народного представительства с законодательным закреплением его особого правового статуса».

Кроме того, проектом резолюции предусматривается одобрить предложения по «перераспределению полномочий между государственными органами, в том числе органами местного управления и самоуправления, усилению роли политических партий».

Идея наделить Всебелорусское народное собрание конституционным статусом также звучала уже от самого Лукашенко. ВНС проводится каждые пять лет с 1996 года, его участниками становятся руководители госорганов и организаций, чиновники, представители местных советов депутатов, общественных объединений, врачи, деятели культуры и спорта.

По мнению эксперта, наделение Всебелорусского народного собрания конституционным статусом станет одним из главных предложений.

«Лукашенко будет стремиться навязать ВНС как высшую форму народовластия, но я не думаю что эта форма приживется, учитывая, что это собрание не является прозрачным органом, и оно не представляет какой-то серьезный срез общества», — отмечает Дмитрий Болкунец.

Также среди предложений, изложенных в резолюции, принятой по итогам ВНС, — «перераспределение полномочий между государственными органами, усиление роли политических партий, поддержка созидательных инициатив гражданского общества, разработка программы патриотического воспитания населения и утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей и установок белорусского народа».

Белорусский политический обозреватель Артем Шрайбман считает, что перспектива того, что эти положения будут в действительности отражены в новом проекте конституции, существует. Однако решение, так или иначе, будет принимать лично президент в зависимости от внутриполитических обстоятельств.

«Какие-то правки, судя по всему, будут. Их содержание определит лично Лукашенко, исходя из той политической обстановки, какая сложится на тот момент. Комиссия произведет на свет то, что им спустят из администрации президента. Все может измениться в последний момент», — отмечает он в разговоре с «Газетой.Ru».

В конституционную комиссию вошли 34 человека. Среди них — премьер-министр Роман Головченко, глава Совета Республики Наталья Кочанова, глава администрации президента Игорь Сергеенко, глава конституционного суда Петр Миклашевич, председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, сенаторы и депутаты, представители местных властей, юристы и политологи. Кроме того, среди членов комиссии также присутствуют паралимпиец, ректор Белорусской государственной академии музыки и бывший генеральный прокурор.

Дмитрий Болкунец считает, что вопрос внесения изменений в конституцию по-прежнему находится в подвешенном состоянии, несмотря на начало работы комиссии.

«Лукашенко не спешит с конституционной реформой, она ему совершенно не нужна, действующая конституция его полностью устраивает. Поэтому Лукашенко будет до последнего затягивать эту реформу», — считает Болкунец.

Между тем, на днях свой вариант конституции Белоруссии представила оппозиция. Этот проект предлагает переход государства с президентской формы правления на парламентскую.

«Президент в этой системе будет выполнять представительские функции: представлять страну на международной арене, выступать арбитром между парламентскими фракциями в ситуациях, когда они не смогут сами договориться о составе правительства и ряд других», — сообщил член рабочей группы по формированию проекта основного закона Валерий Жураковский.

Также оппозиция считает необходимым обеспечить в конституции независимость судебной системы путем создания Национального совета правосудия. Предлагается усилить роль Национального банка, который будет «самостоятельно определять параметры денежно-кредитной политики», не согласовывая ее с президентом или парламентом.

Кроме того, оппозиция предлагает внести изменения в систему местного самоуправления.

«Вместо продолжения государственного управления на местном уровне, как это есть сейчас, в новом проекте предполагается сделать реальное местное самоуправление в соответствии со стандартами Европейской хартии местного самоуправления. Руководителей местных исполкомов теперь будут выбирать депутаты, избранные жителями соответствующих территорий», — добавил он.