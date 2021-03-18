Депутат бундестага назвал «маразмом» слова посла Украины о Крыме

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт осудил слова украинского посла в Берлине Андрея Мельника, призвавшего ФРГ помочь Киеву вернуть Крым. Заявление депутата передает РИА «Новости».

«Маразм крепчает. Больше и добавить нечего», — сказал немецкий парламентарий. По его словам, оценки украинского дипломата в вопросе принадлежности Крыма вызывают недоумение.

Мельник ранее потребовал от ФРГ помочь вернуть Крым Украине, потому что Германия дважды в XX веке оккупировала полуостров — в ходе Первой и Второй мировых войн. Кроме того, он напомнил о «беспощадной кампании истребления населения Крыма», которую проводило германское государство.

«Моральный долг Германии положить конец незаконной «оккупации» Крыма следует из исторической ответственности Федеративной Республики перед Украиной за нацистскую тиранию более чем с восемью миллионами украинских жертв войны», — заявил украинский посол в своей колонке в газете Berliner Zeitung.

Он также обвинил РФ в намерении превратить цветущий курортный Крым в военную базу.

Вальдемар Гердт, родившийся в СССР и переехавший в ФРГ в 1990-х годах, ранее назвал условие для признания Крыма российским. По его словам, для этого в западных странах должны смениться политические элиты.

Депутат напомнил, что референдум по поводу судьбы полуострова прошел в полном соответствии с международным правом. «Никакой аннексии или оккупации Крыма не было. Считать Крым аннексированной и оккупированной территорией — чистого рода политическая спекуляция», — подчеркнул он.

16 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил по случаю седьмой годовщины воссоединения Крыма с Россией, что полуостров останется российским навсегда.

«Судьба и будущее Крыма — навсегда с Россией. Нравится это кому-то или нет. Никакие действия государств Запада во главе с США не могут изменить эту реальность — ни с международно-правовой, ни с политической, ни с моральной точки зрения», — подчеркнул министр.

Лавров отметил, что референдум о статусе полуострова состоялся «в полном соответствии с международным правом» и стал единственным способом защиты крымчан «на фоне угроз со стороны националистов и неонацистов, пришедших к власти в Киеве».

В тот же день стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подготовил «стратегию деоккупации и реинтеграции» Крыма с целью возвращения полуострова в состав украинского государства.

«Мы объединяем мир на базе Крымской платформы, чтобы вернуть Украине украинское», — сообщил украинский президент, назвав прошедший в 2014 году референдум в регионе фейковым.

При этом более 96% жителей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя высказались тогда за вхождение в состав Российской Федерации. Президент России Владимир Путин подчеркнул в 2016 году, что народ Крыма выразил свое мнение на референдуме и вопрос «исторически закрыт», а возврата к «старому режиму» быть не может. 11 марта 2018 года Путин заявил, что Крым «ни при каких обстоятельствах» не вернется в состав Украины.