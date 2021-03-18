Шанс на разрядку: США и Китай встречаются на Аляске

США и Китай готовятся к первой встрече своих представителей на высоком уровне при американском президенте Джо Байдене. Переговоры должны пройти 18 марта в городе Анкоридже в американском штате Аляска. Американскую сторону представят госсекретарь Энтони Блинкен и помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, а китайскую — министр иностранных дел КНР Ван И и член политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи.

В преддверии переговоров стороны выдвигают совершенно разные требования друг к другу.

Так, в США обещают в рамках мероприятия противостоять КНР по ряду вопросов безопасности и прав человека, по которым Пекину необходимо поменять свой курс, чтобы наладить взаимодействие с Вашингтоном. А вот в Китае встречу рассматривают как возможность для перезагрузки отношений сторон, которая необходима для укрепления международного порядка.

К примеру, Блинкен охарактеризовал будущую двухдневную встречу как разовое мероприятие без какого-либо совместного заявления по его итогам. Более того, глава Госдепа отмечал, что это не стратегический диалог между США и Китаем.

В то же время в Пекине переговорам дают другую оценку. По словам официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня, США пригласили КНР в Аляску, чтобы провести стратегический диалог на высоком уровне.

«Обеим сторонам следует уважать и относиться друг к другу как к равным, укреплять взаимопонимание посредством диалога, управлять и устранять разногласия и вернуть китайско-американские отношения в правильное русло», — подчеркивал Лицзянь.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» доцент Факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Михаил Карпов, вполне понятно, почему в США говорят о том, что это разовая встреча, пока Китай заявляет о стратегическом диалоге.

«КНР гораздо больше нуждается в Вашингтоне, чем американская сторона в Пекине. Китай зависит от США, они понимают, что станут проигравшей стороной в случае американо-китайской конфронтации.

Поэтому КНР стремится перевести диалог в стратегический план, а американцы смотрят, насколько это им необходимо. Я считаю, что вполне возможно, что такой формат встреч может стать стратегическим. А если нет, то у Байдена и Си Цзиньпина все же есть ряд каналов для тонкой настройки отношений», — добавил эксперт.

Негативный фон

Различие в восприятии будущих переговоров — лишь часть проблемы для Китая и США. Отношения сторон в последние годы переживают, пожалуй, свои худшие времена. Смена администрации США, судя по всему, не окажет влияния на конфронтационный курс, заложенный при Дональде Трампе.

Так, уже после инаугурации Байдена Вашингтон успел прямо обвинить Пекин в геноциде против уйгурских мусульман в Синьцзяне, отказался уходить от жестких тарифов в рамках торговой войны с КНР и отказался идти на какие-либо уступки в обмен на дополнительные меры по борьбе с изменением климата со стороны КНР.

Китай же не стал отказывать от усиления своих сил в Южно-Китайском море, несмотря на активную критику со стороны США, продолжил политику экономических ограничений в отношении Австралии, а также угроз по треку Тайваня, в противовес американской опеки над островом.

Как пишет Politico, администрация Байдена рассчитывает начать переговоры с КНР с позиции силы, поскольку встреча стартует после серии визитов официальных лиц США в страны Индо-Тихоокеанского региона — Вашингтон рассматривают свою сеть альянсов как ключевое преимущество в конкуренции с Пекином.

В это вписывается и выбор места встречи, так как она проходит на американской земле и условиях США.

Американо-китайские планы

Планы Китая и США на предстоящие переговоры также серьезно противоречат друг другу. По информации Wall Street Journal, Пекин планирует добиться снятия санкций в отношении китайских структур и лиц, введенных еще при Трампе. Кроме того, в КНР рассчитывают на возобновление двусторонних встреч на высоком уровне, в том числе проведения конференции по климату в апреле с участием Байдена и китайского лидера Си Цзиньпина.

Касательно санкционного трека, источники издания отмечают, что основная цель Пекина заключается в отмене ограничений в отношении компаний Huawei и SMIC, а также возобновлении работы генконсульства КНР в Хьюстоне. Отдельным фактором идет обсуждения вопроса о паспортах вакцинации для налаживания турпотока между государствами в условиях пандемии.

В свою очередь американская сторона собирается затронуть вопросы об ограничении свобод в Гонконге, якобы агрессивных действиях Китая в Южно-Китайском море, давлении КНР на союзников США и случаях вторжения китайской стороны в киберпространство США. Дополнительно в Вашингтоне готовы поговорить о взаимодействии сторон в вопросах климата и здравоохранения.

С точки зрения Михаила Карпова, от переговоров Китая и США на данный момент не стоит ожидать каких-либо серьезных прорывов, в том числе качественного улучшения отношений сторон.

«Скорее всего, эта встреча может привести к некоторой разрядке без углубления американо-китайской конфронтации. С учетом того, что у администрации Байдена есть очень хорошие каналы для тонкой настройки отношений сторон, которые уже задействованы», — резюмировал эксперт.