«Игра на чувствах»: на Украине предложили сажать за пропаганду «русского мира»

Текст законопроекта, вводящего уголовную ответственность за продвижение идеологической концепции «русского мира», опубликован на официальном сайте украинского парламента. В пояснительной записке авторы документа — депутаты партии «Слуга народа» — утверждают, что Россия, преследуя «имперские амбиции» и декларируя себя как «мировая сверхдержава», пытается возродить СССР, а идеология «русского мира» — неотъемлемая часть этой политики.

«Одной из серьезных угроз региональной и глобальной безопасности является русский экстремизм, теоретически обоснованный в идеологической концепции «русского мира», которая в практическом контексте воплощается в правовой системе России, в ее внутренней и внешней политике», — говорится в пояснительной записке.

Авторы инициативы предлагает ввести уголовную ответственность в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти лет с конфискацией имущества и до 10 лет в случае, если концепцию «русского мира» продвигает представитель власти или же если она продвигалась через СМИ.

Для установления уголовной ответственности депутаты «Слуги народа» предлагают внести изменения в статью об «Изготовлении, распространении коммунистической, нацистской символики и пропаганде коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».

В пояснительной записке к законопроекту поясняется, что концепция «русского мира» объединяет российских государственных и культурных деятелей и коммерческие структуры; опыт развития транснационального бизнеса и установления «геополитической гегемонии любителей «метафизических» и религиозных поисков».

Авторы документа считают, что для продвижения этой концепции используются медиа, образование и предпринимательство.

«Именно благодаря методическому насаждению идеологии «русского мира» в течение нескольких лет с помощью СМИ, русскоязычных изданий, пропаганды высокого статуса русского языка, общности традиций с Российской Федерацией стала возможной аннексия Крыма и оккупация Донбасса (Россия последовательно опровергает подобные обвинения. — «Газета.Ru»)», — говорится в записке.

По мнению авторов законопроекта, продвижением идеологии занимаются Правительственная комиссия по делам соотечественников за рубежом, Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы, Федеральное агентство по делам, Фонд «Русский мир» и РПЦ.

Дискуссия о «русском мире» поднялась в очередной раз после слов пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. В начале февраля он заявил: «В Украине живет очень много русских и русскоговорящих, они все относятся к русскому миру. Культурные связи, исторические связи, общие корни — отрицать их было бы большой глупостью».

По его словам, «отрицание этой общности имеет место на Украине», и Кремлю это не нравится. Отвечая на вопрос, что Россия планирует предпринять для защиты «русского мира», Песков заявил, что Москва будет использовать средства «мягкой силы».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ответ заявил, что «русский мир» — это «однообразие», а украинский — это «свобода быть собой».

Глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в разговоре с «Газетой.Ru» отмечает, что за борьбой с идеологией «русского мира» стоит сразу несколько мотивов.

«С одной стороны, безусловно, это игра на патриотических чувствах. Против русского мира настроены подавляющее большинство украинцев. С другой стороны, мы должны понимать, что если этот законопроект примут, то под эту пропаганду «русского мира» могут попасть любые оппозиционные точки зрения, любые иные точки зрения.

Может появиться серьезный инструмент для борьбы не только с российским влиянием, само собой, но и с любыми альтернативными точками зрения. То есть, потенциально это инструмент и для информационной политической борьбы», — рассуждает эксперт.

На Украине, действительно, уже некоторое время с подачи властей ведется информационное противостояние, в рамках которого свое вещание прекратили несколько телеканалов, освещавших деятельность руководства пророссийской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь».

В начале февраля Служба безопасности Украина ввела санкции против члена партии Тараса Козака. Активы политика были заблокированы, а принадлежащие ему телеканалы — 112, NewsOne, ZIK — лишились лицензии. Эти телеканалы неоднократно транслировали встречу членов ОПЗЖ с представителями российских властей. Чаще всего Россию для этих целей посещал глава политсовета партии Виктор Медведчук.

20 февраля санкции были введены и в отношении Медведчука. Соответствующий указ также подписал Владимир Зеленский.

Ограничительные меры, кроме того, были введены в отношении супруги политика Оксаны Марченко, а также еще шестерых физических и 19 юридических лиц. В СБУ пояснили, что санкции вводятся в связи с расследованием по финансированию терроризма и касаются поставок угля с территории самопровозглашенной Луганской народной республики. Ограничения предполагают арест имущества сроком на три года.

В конце февраля в Верховной раде был зарегистрирован законопроект об установлении уголовной ответственности за коллаборационистскую деятельность, авторами которого также является группа депутатов от «Слуги народа».

Коллаборационистской деятельностью признаются «публичные отрицания гражданина Украины осуществления вооруженной агрессии против Украины, установление и утверждение временной оккупации части территории Украины или публичные призывы» к поддержке решений или действий «государства-агрессора, вооруженных формирований или оккупационной администрации государства-агрессора»; сотрудничества с ними, «непризнание распространения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями» страны. Государством-агрессором в «Слуге народа» называют Россию.