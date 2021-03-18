«Это не исправит потерю Арцаха»: зачем Пашинян назначил выборы

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что внеочередные парламентские выборы в республике пройдут 20 июня. По его словам, соответствующее решение было принято по итогам его встречи с лидером оппозиционной фракции «Процветающая Армения» Гагиком Царукяном.

«Лучший выход из сложившейся внутриполитической ситуации — досрочные парламентские выборы. Принимая во внимание те консультации, которые я провел с президентом, фракцией «Мой шаг», лидером фракции «Просвещенная Армения» Эдмоном Марукяном, 20 июня этого года в республике пройдут внеочередные парламентские выборы», — написал Пашинян в Facebook.

В «Процветающей Армении» эту информацию подтвердили, отметив, что премьер должен покинуть свой пост до 20 апреля, чтобы парламентские выборы состоялись в указанный срок. По словам представителя фракции партии в парламенте Эдмона Марукяна, необходимо учесть, что после первой отставки главы кабмина, законодатели не могут в течении двух недель избирать нового премьера и только после этого начнется 45-дневный период предвыборной кампании.

На данный момент сам Пашинян и его представители в правительстве не называли дату ухода премьера со своего поста. Как передает ТАСС, в армянском кабмине дату этого события пообещали объявить позже.

Решение о назначении досрочных выборов в парламент можно считать ответом на многочисленные антиправительственные демонстрации в Ереване, где активисты требовали ухода Пашиняна и новых выборов. В феврале ситуация в республике обострилась на фоне конфликта Пашиняна с руководством Генштаба вооруженных сил страны. Военные призвали премьера подать в отставку, что поддержали в оппозиции. Глава кабмина расценил действия Генштаба как попытку госпереворота.

Впрочем, эксперты оценивают решение Пашиняна довольно скептически. Так, армянский политолог Грант Микаелян полагает, что

назначение досрочных выборов вряд ли может деэскалировать ситуацию в Армении, поскольку ни одна из причин эскалации политической ситуации исчерпана не будет.

«Это не исправит потерю Арцаха, не выправит экономическую ситуацию и не приведет к тому, что Пашиняна примут его противники — то есть ситуация останется кризисной. Поэтому сами по себе выборы вряд ли смогут разрешить политический кризис в Армении. Если Пашиняну удастся победить на выборах, он получит определенный запас легитимности для разгона протестных демонстраций. Не исключено, что это приведет к частичной стабилизации ситуации на какое-то время. Однако в долгосрочной перспективе это не повлияет на кризис, потому что фундаментальные проблемы не устраняются», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Впрочем, директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян считает, что в предвыборный период протестная активность трансформируется, а политические акции приобретут несколько иной характер. По его словам, в целом, уличные протесты — своего рода традиционный момент для Армении во время избирательной кампании.

«Такие виды протестов, которые мы наблюдаем сейчас, в том числе перекрывание улиц, перейдут в другую форму. То есть в данный момент на митингах требуют ухода правительства в отставку и выборов, а с назначением голосования на демонстрациях будут призывать население к участию в голосовании за ту или иную силу», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Военный фактор

На данный момент основной вопрос в отношении предвыборной кампании касается того, при каких условиях она будет организована.

С сентября прошлого года в Армении действует военное положение, введенное в ответ на обострение ситуации в Нагорном Карабахе, однако, несмотря на достигнутое перемирие и ввод в регион российских миротворцев, режим до сих пор действует.

Согласно конституции Армении, в условиях военного положения, проведение каких-либо выборов невозможно. Соответственно, для организации голосования его необходимо отменить, но пока в армянском правительстве этот момент не уточняют. Да и сам Пашинян все еще ничего не сказал на эту тему.

С точки зрения Александра Искандаряна, военное положение должно быть снято до ухода премьера в отставку, что станет первым этапом запуска процедуры внеочередных парламентских выборов. По его словам, только после того как Пашинян дважды заявит о своем уходе в парламенте, будут официально назначены выборы.

«На данный момент эта ситуация должна выглядеть именно так, если в ближайшее время не будет изменено электоральное законодательство. Впрочем, пока власти о каких-либо изменениях не говорят, по крайней мере, сегодня об этом заявлено не было», — отметил эксперт.

При этом лидер оппозиционного «Движения по спасению родины» Вазген Манукян считает, что внеочередные выборы вполне могут не состоятся. Он уже отказался участвовать в голосовании, несмотря на согласие «Процветающей Армении» идти на выборы.

«Выборы, проведенные при Николе Пашиняне, станут катастрофой для Армении. Но если, тем не менее, они состоятся, то я в них участвовать не буду», — подчеркнул Манукян, также добавив, что пока не знает, будет ли движение продолжать борьбу за отставку правительства.

Шансы сторон

Впрочем, если выборы все же состоятся в назначенный срок, то главным фактором станет успех той или иной стороны в рамках именно избирательной кампании. Согласно февральскому опросу Gallup, более 33% респондентов готовы отдать свой голос за правящую партию «Мой шаг», «Процветающую Армению» же поддерживают 4,4% опрошенных, «Просвещенная Армения» может рассчитывать на 2,6% поддержки, Республиканская партия набирает 2,2%, АРФД — 2,2%.

Остальные политические силы получают менее 1% поддержки. При этом 27,2% респондентов заявили, что будут голосовать «против всех».

В подобных обстоятельствах больше всего шансов у партии премьера, правда, оппозиция может объединить усилия для участия в выборах.

Однако, по словам Александра Искандаряна, сценарий противостояния между объединенной оппозицией и партией власти в данном случае выглядит маловероятным. Оппозиция пойдет на выборы «несколькими колоннами».

«В ходе голосования вряд ли будет противостояние всего двух субъектов — власти против оппозиции. Достаточно вероятно, что власть сможет подтвердить мандат за счет выборов и вновь завоевать большинство в парламенте», — подчеркнул эксперт.

С тем, что у партии Пашиняна есть неплохие шансы победить на выборах, также согласен и Грант Микаелян. По его словам, правящая партия обладает хорошими перспективами и, скорее всего, выиграет выборы, но вряд ли сможет получить абсолютное большинство в парламенте.

«Что касается перспективы победы оппозиции, то пока их нет. Оппозиция расколота, в ней много различных политических сил, у которых совершенно разные подходы.

Это не означает, что они в целом не могут победить, так как на данный момент многие политические субъекты просто не сформировались, особенно блок экс-президента Роберта Кочаряна», — указал эксперт.