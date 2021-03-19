Поговорят потом: Байден ответил на предложение Путина

Глава Белого дома Джо Байден подчеркнул, что у него в будущем будет прямой разговор с российским коллегой Владимиром Путиным, но на его предложение о беседе в ближайшие дни в формате онлайн американский лидер не ответил.

«Я уверен, что мы поговорим в какой-то момент», — сказал Байден в ходе пресс-подхода журналистов.

Днем ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден не сожалеет о том, что назвал Путина «убийцей».

Об этом президент США заявил в интервью телекомпании ABC News 17 марта. Байден также пообещал, что российский лидер «заплатит» за якобы произошедшее вмешательство в выборы в США 2020 года.

На вопрос, сожалеет ли Байден о том, что его слова вызвали гнев российских официальных лиц, Псаки ответила: «Нет. Президент дал прямой ответ на прямой вопрос». Она добавила, что Байден и Путин знают друг друга долгое время и пережили «множество итераций отношений», передает Fox News.

В Москве осудили такое поведение Байдена.

«Байден своим заявлением оскорбил граждан нашей страны. Это истерика от бессилия. Путин — наш президент, нападки на него — это нападки на нашу страну!», — подчеркнул председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

Спикер также напомнил про то, что предыдущие президенты США относились к советским и российским лидерам более уважительно.

«[Франклин] Рузвельт, который, несмотря на то, что отвергал коммунистическую идеологию и считал [Иосифа] Сталина тираном, строил отношения и оценивал ситуацию объективно.

[Джон] Кеннеди, который вместе с [Никитой] Хрущевым нашел единственно верное решение для разрешения Карибского кризиса», — пояснил парламентарий.

В пример он также привел Ричарда Никсона, который понял, что гонка вооружений с СССР является тупиковым путем, и пошёл по пути политики разрядки; Джорджа Буша, который опасался развала СССР из-за возможного попадания ядерного оружия в третьи руки. Володин заявил, что и риторика предыдущего главы Белого дома Дональда Трампа, несмотря на решения по антироссийским санкциям, соответствовала уровню главы государства.

Со своей стороны, Путин предложил Байдену в ближайшие дни провести «прямой, честный разговор» в прямом эфире.

«Когда мы кого-то изучаем, или думаем, что изучаем, то нам кажется, что мы смотрим на объект через лупу или через прозрачное стекло. А на самом деле – мы, как правило, смотримся в зеркало. Чтобы нам не пикироваться заочно – мы должны продолжать отношения [с Байденом]», — пояснил Путин.

Он напомнил, что предыдущий телефонный разговор двух политиков состоялся по инициативе американской стороны, в этот раз Путин выступил инициатором «открытой прямой дискуссии в прямом эфире, онлайн. Без всяких задержек».

«Мне представляется, что это было бы интересно для народов России, США, да и для многих других стран. На нас, как на самых крупных ядерных державах, лежит ответственность за стратегическую безопасность мира», — пояснил российский лидер.

По его словам, он готов к такой беседе в любое удобное для американской стороны время. В ближайшие выходные Путин поедет на отдых в тайгу, потому он предложил для телемоста ближайшую пятницу – 19 марта — или понедельник (22 марта).

«Мы могли бы поговорить и о двусторонних отношениях, и как раз об этой стратегической стабильности, и о решении региональных конфликтов, их много, перечислять не буду.

И о проблемах, с которыми сталкивается сегодня человечество, имею в виду в том числе борьбу с пандемией», — детализировал Путин.

После этого журналисты в ходе пресс-конференции задали вопрос Байдену по поводу данной инициативы, однако, он не стал отвечать и прервал общение.

Псаки также заявила, что в планах администрации президента США пока нет разговора Байдена с Путиным.

«Мы уверены, что сможем продолжить поиск путей [решения вопросов], по которым у нас есть взаимный национальный интерес, но президент [Байден] явно не будет сдерживаться в словах или действиях, если у него будут какие-либо опасения», — добавила Псаки.