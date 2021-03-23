«Этот вопрос решат в Вашингтоне»: станет ли Порошенко премьером Украины

Бывший президент Украины Петр Порошенко пытается запустить процессы, направленные на создание альянса его партии «Европейская солидарность» с правящей «Слугой народа». При этом сам экс-глава государства рассчитывает встать у руля в качестве премьер-министра страны — такой сценарий рассматривается журналистами «Страны.ua».

Как обращает внимание издание, на сегодняшний день, исходя из данных социологических служб, на Украине лидируют партии «Слуга народа», «Европейская солидарность» («ЕС») и «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ).

При этом рейтинг «Европейской солидарности» колеблется в пределах 14-18% среди тех, кто определился с выбором.

Согласно опросу, проведенному 22 января Киевским международным институтом социологии (КМИС), партия Порошенко получила 15,3%.

Что касается личного рейтинга, за Порошенко, согласно результатам исследования КМИС, готовы проголосовать 10,6% среди всех опрошенных и 15,7% среди тех, кто определился со своим выбором. При этом Зеленского, по данным опроса, в случае проведения выборов в ближайшее время готовы поддержать 13,4% всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором.

«Страна.ua» также приводит данные социологической группы «Рейтинг», согласно которым экс-президенту доверяют 25%, а 73% не доверяют.

Как утверждают в издании, Порошенко с таким антирейтингом нет смысла претендовать на президентское кресло даже при выходе во второй тур с Зеленским. Зато он, по мнению автора публикации, может занять пост премьер-министра, а для этого ему нужно назначение досрочных выборов в Верховную раду. Согласно информации, которую приводит «Страна.ua», Петр Порошенко активно лоббирует эту идею через все возможные каналы в Соединенных Штатах, подавая ее как шанс на формирование «евроатлантической» коалиции.

Очередные выборы в Верховную Раду должны состояться на Украине в 2024 году, но, согласно результатам соцопроса КСИМ, более 60% украинских граждан считают необходимыми досрочный роспуск парламента и новые выборы.

Если расстановка сил в партийном рейтинге к моменту проведения голосования не изменится, а партия Порошенко займет первое место на них, коалицию можно будет сформировать либо с участием ОПЗЖ и «ЕС», либо с ОПЗЖ и «Слугой народа», либо с «ЕС» и «Слугой народа». В издании считают наиболее вероятным последний вариант.

Но мнения экспертов в этом вопросе расходятся. Доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев назвал такую коалицию невозможной, отмечая, что речь идет о «разных кланах», которые «не сойдутся».

Вместе с тем замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин выразил мнение, что перспектива создания такого союза есть. Отличий между Порошенко и Зеленским, по его словам, практически не стало.

«Внешне они разные: по биографии и по благосостоянию. Но по политическим действиям они одинаковые. Поэтому создание коалиции вполне возможно, я не вижу каких-то противоречий между ними», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Как считают украинские обозреватели, если коалиция все же сформируется, Порошенко потребует для себя пост премьер-министра и постепенно будет добиваться обнуления влияния Зеленского вплоть до перехода Украины к парламентской форме правления.

Пост премьера Порошенко пророчит также бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины и глава штаба партии «Европейская солидарность» Александр Турчинов. В интервью «BBC News Украина» он также отметил, что это произойдет, если фракция войдет в коалицию со «Слуга народа». Турчинов отметил, что руководство «Европейской солидарности» допускает возможность образования такого блока, но при этом потребует выдвинуть Порошенко на пост главы правительства. По его словам, такой вариант будет приемлем, если «Слугам народа» «хватит если не ума, то хотя бы инстинкта самосохранения» согласиться объединиться и провести парламентские выборы досрочно.

Но Андрей Суздальцев усомнился в вероятности такого развития политической карьеры Порошенко, так как без поддержки президента пост премьера занять невозможно, а Зеленский «никогда не даст на это добро».

Вместе с тем эксперт, в отличие от автора публикации в «Страна.ua», допустил, что бывший глава государства однажды может вернуться на покинутый в 2019 году пост.

«Два раза в одну реку не ходят, но Порошенко будет очень сильно влиять на политический расклад. На 100% нельзя сказать, что Порошенко может снова стать президентом. Но украинский электорат очень изменчив и способен пойти по второму кругу», — сказал Суздальцев «Газете.Ru».

В свою очередь, Владимир Жарихин разделил мнение издания, что действующий президент может превратиться в номинальную фигуру. Он обратил внимание, что, в отличие от Порошенко, который проявлял лояльность к Демократической партии в США, Зеленский попытался держать определенный нейтралитет в борьбе между действующим американским президентом демократом Джо Байденом и бывшим главой Соединенных Штатов республиканцем Дональдом Трампом, что «команде Байдена не понравилось».

«Поэтому вполне возможно, что, оставив Зеленского номинальным президентом, его, по сути, отодвинут от власти, предпочтя старого, но верного коня — Порошенко», — полагает эксперт.

В связи с этим специалист назвал вероятным то, что Порошенко займет пост премьер-министра, так как этот вопрос «решают не в Киеве, а в Вашингтоне».