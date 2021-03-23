Посол Митрофанова призвала Болгарию прекратить «шпионское шоу»

Россия не вела незаконной деятельности против Болгарии и всегда уважала евроатлантический выбор Софии, заявила российский посол в республике Элеонора Митрофанова. Об этом пишет газета «24 часа».

«С сожалением вынуждена констатировать, что антироссийская риторика в Болгарии уже больше года стремительно набирает обороты. С октября 2019 года, примерно каждые три месяца болгарские власти неосновательно «с помпезностью» выдворяют российских дипломатов под вымышленным предлогом», — посетовала она.

По словам Митрофановой, «кому-то» развитие сотрудничества Москвы и Софии «встало как кость в горле». При этом РФ всегда стремилась строить контакты с Болгарией «в сферах взаимного интереса», добавила посол.

«Россия не ведет какой-либо незаконной деятельности против Болгарии. Хватит править шоу по этой теме», — заявила Митрофанова болгарским журналистам, добавив, что представленные болгарской прокуратурой видео- и аудиоматериалы, якобы доказывающие шпионаж чиновников-болгар в пользу Москвы, на самом деле не позволяют установить прямую связь этих лиц и посольства РФ.

Против России развязана информационная война, отметила посол, поэтому стоит дождаться хотя бы завершения следствия, прежде чем выдвигать голословные обвинения в прессе.

«Печально, что на фоне усилившейся антирусской истерии в мире Болгария находится в авангарде деструктивной тенденции. <...> Убеждена, что накопленный веками позитивный заряд в отношениях между нашими странами преодолеет и этот трудный период», — резюмировала Митрофанова.

Напомним, 19 марта СМИ сообщили, что сотрудники болгарской службы госбезопасности ДАНС совместно с МВД провели операцию в Софии, по итогам которых были арестованы несколько человек, которых Болгария подозревает в шпионаже в пользу Россию.

По данным канала NOVA, на Россию якобы шпионили несколько болгарских чиновников, имевших доступ к секретным сведениям. Официально София пока не комментирует эти известия.

Болгария в последнее время стала эпицентром шпионских скандалов. В середине декабря 2020 года военный атташе при посольстве РФ в Софии был объявлен персоной нон грата из-за подозрений в шпионаже. Дипломата обязали покинуть Болгарию в течение 72 часов.

По данным болгарской прокуратуры, атташе собирал данные с 2017 года. Среди прочего он искал сведения о войсках США, дислоцированных в Болгарии.

«Безосновательная высылка главы представительства Минобороны РФ не способствует развитию диалога между нашими странами в военной сфере, равно как и укреплению стабильности в Черноморском регионе», — прокомментировали это решение в российском посольстве в Софии. Российская сторона оставляет за собой право на ответные меры, подчеркнули также в дипмиссии РФ.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Болгария назначена покровителями по НАТО рупором тезиса о «российской угрозе».

Сенатор отметил, что это незавидная миссия для любого государства, если только оно не готово «поступаться своим суверенитетом в угоду ложно понимаемым союзническим обязательствам». Он также добавил, что это не первый раз, когда София объявляет российских дипломатов персонами нон грата, хотя «трудно представить», какую информацию они могут собирать в Болгарии.

В январе 2020-го в сборе секретов заподозрили первого секретаря посольства и сотрудника торгпредства в Софии.

Обоих дипломатов объявили персонами нон грата и выслали из страны. Один из них, считает болгарская прокуратура, собирал информацию о государственной и служебной тайне в сфере энергетики и энергетической безопасности. После он якобы передавал ее в штаб-квартиру российской разведки в Москве.

«Расцениваем данный шаг официальной Софии как откровенно недружественный и провокационный, идущий вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений, — говорилось тогда в комментарии МИД РФ. — Никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было».