«Коррупционная штука»: кому будут выгодны новые правила выборов в Думу

Госдума приняла в первом чтении законопроект об увеличении федеральной части партийных списков на парламентских выборах до 20 человек. В соответствии с действующим законодательством, в общий список партии могут входить от 200 до 400 кандидатов, он делится на общефедеральную и региональную части. Первая не может включать более 10 претендентов. Собственно, законопроект и предполагает изменение этого пункта.

Эту инициативу депутаты от ЛДПР внести на рассмотрение парламента еще в 2019 году. Согласно пояснительной записке к документу, увеличение федеральной части партсписков позволит политическим партиям более плотно и детально представлять программные и идейные установки избирателям, а также поднимет уровень информированности граждан.

Как заявил «Газете.Ru» один из авторов законопроекта, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР Вадим Деньгин,

в партии рассчитывают на принятие документа до осенних выборов, при поддержке всех других фракций Госдумы.

«Эта тема положительна и позитивна. Прежде всего необходимость изменений обусловлена тем, что в федеральную часть списка войдут известные активисты, специалисты и те люди, которые отвечают за главный функционал в нашей партии», — добавил депутат.

В свою очередь еще одни автор документа, первый зампред комитета Госдумы по регламенту и организации работы ГД Александр Курдюмов указал, что также рассчитывает на принятие законопроекта и проведение предстоящих выборов в парламент уже по новым нормам.

«ЛДПР выступает за эту инициативу по двум причинам. Во-первых, партия будет понимать, кто конкретно приходит во фракцию в парламенте, поскольку утверждаться они будут на съезде. Во-вторых, депутаты, которые попадают в Госдуму, по этим спискам имеют возможность ездить по всем регионам и курировать больше — когда депутат, попавший в парламент, к примеру, от Нижегородской области может ездить только в свой регион», — пояснил парламентарий.

Сейчас, отмечает Курдюмов, депутатов на все регионы не хватает, из-за чего те парламентарии, которые избирались по федеральной части списка от той же ЛДПР курируют по несколько регионов.

«Конечно, это увеличение выгодно тем партиям, которые активно участвуют в работе с избирателями в регионах. Некоторые партии, в том числе вновь образованные, говорят, что вот у них в этих списках будет всего три человека, однако так они лишают депутатов возможности работать с большим количеством избирателей», — подчеркнул парламентарий.

Критический взгляд

В преддверии обсуждения законопроекта в рамках пленарного заседания Госдумы, комитет ГД по контролю и регламенту поддержал непосредственно концепцию данной инициативы. Как говорила глава комитета Ольга Савастьянова, парламентарии согласились с идей об увеличении федеральной части партсписков, но призвали ко второму чтению внести поправки в максимальное число кандидатов — предлагается снизить его с 20 до 15.

При этом, если комитет Госдумы в целом проект одобрил, то в Совете Федерации к инициативе относятся иначе. Так, в комитете Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству заявили, что не поддерживают концепцию представленного законопроекта.

Председатель комитета сенатор Андрей Клишас в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что парламентарии не представили обоснование своей позиции по увеличению федеральной части списков в предоставленных к законопроекту материалах.

«На мой взгляд такой необходимости нет. По всей видимости, это договоренности «Единой России» с оппозиционными парламентскими партиями», — отметил сенатор.

А непосредственно в ходе принятия законопроекта в первом чтении, против выступили депутаты из фракции «Справедливая Россия». По словам первого заместителя председателя комитета ГД по контролю и регламенту, заместителя руководителя фракции эсеров Олега Нилова, увеличение федеральной части партсписков не очень позитивно воспринимают избиратели.

«У избирателей нет возможности повлиять на эти списки напрямую, то есть на конкретные персоналии внутри. Грубо говоря, зачем условному паровозу — Жириновскому, Зюганову, Миронову, дополнительно 20 человек сложно представить. Образно говоря это не кочегары и машинист, то есть представители небольшой команды.

Эти люди скорее пассажиры такого мягкого и пломбированного вагона, прицепленного к паровозу. То есть такого, который не проверяется никем из избирателей», — сказал «Газете.Ru» депутат.

Повлиять на избирательном участке на этот список нельзя. И если партия проходит в Госдуму, то все эти люди автоматически становятся депутатами. Но, как считает Нилов, об этом избиратели парламентариев не просили. Более того, непонятно как проинформировать избирателя об этих людях в бюллетене: если в выборах примут участие 10 партий, следовательно, нужно только перечислить 200 человек.

«При этом Жириновский в Госдуме говорил о продавцах депутатских мандатов, когда вот эта история с увеличением федеральных списков как раз наводит на мысль о том, что это может быть удобно, в том числе для таких операций. Все же тут есть практически стопроцентная гарантия», — подчеркнул парламентарий.

Экспертная оценка

В целом парламентарии сходятся на том, что законопроект будет принят до осенних выборов в Госдуму, а соответственно голосование состоится уже с учетом новой нормы. И какой именно эффект это окажет на выборы — вопрос открытый.

Так, с точки зрения доцента факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ и эксперта Комитета гражданских инициатив Александра Кынева, увеличение федеральной части партсписков до 20 негативно отразится на тех партиях, которые получат менее 7% голосов.

«Для них это будет означать, что ни одна региональная группа не получит мандатов вообще. По сути, это в какой-то мере коррупционная штука, потому что по большому счету это назначение депутатов, а не их избрание.

То есть фактор внутренней конкуренции просто уничтожается внутри списка. Смысл региональных групп в том, что, когда они борются друг с другом, они повышают результат партии. Если партия заинтересована в этом, федеральную часть стоит делать маленькой, а групп — побольше. А в увеличении федерального списка, вероятно, заинтересованы только те, кто желает хапнуть побольше и сразу», — отметил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

В свою очередь директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко считает, что количество человек в федеральной части списка по большому счету не играет особой роли — это просто расширяет маневр.

«Например, есть партия, которая хочет пройти за счет исключительно своего бренда и не хочет упираться в региональные избирательные кампании, то 5% это как раз примерно 20 мест. Они просто включают в федеральный список всех спонсоров и соответственно не переживают. Однако тут, конечно, возникает проблема с региональными кампаниями. Другой вариант, минимизировать федеральную часть списка, чтобы была мотивация в каждом регионе бороться за то, чтобы пройти», — указал эксперт.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов сказал «Газете.Ru», что этот законопроект больше напоминает расширение возможностей для парламентских оппозиционных партий.

«Им легче формировать коалиции, обеспечивая ключевым фигурам проходные места. Для «Единой России» это не так актуально — у них федеральный список сейчас редко бывает большим», — подчеркнул эксперт.

К слову, о пользе от увеличения федеральной части партсписков также говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя предложенные изменения. По его словам, такой формат был бы удобен «Справедливой России» или ЛДПР, в меньшей степени для КПРФ.

«Предложение укладывается в тренд на усиление большой «четверки». Эта модель добавляет парламентским партиям устойчивости, избирательная кампания может получиться более эффективной», — резюмировал председатель ГД.