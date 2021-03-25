«Демократия закончилась»: как в США меняют избирательную систему

Республиканцы ведут активную борьбу за изменение избирательной системы после серьезного поражения партии на прошлогодних выборах — потере президентского кресла и большинства в американском Сенате. Как пишет The Guardian,

Республиканская партия пытается ввести серьезные ограничения на почтовое голосование и досрочные выборы на уровне американских штатов. По данным издания, только в феврале в 43 регионах США находились более 250 законопроектов о соответствующем ограничении.

Экс-президент США Дональд Трампа не раз говорил, что видит причины своего поражения на выборах в прошлом году в фальсификациях в ходе голосования по почте и досрочных выборов. Собственно, республиканцы, продвигающие изменение избирательной системы, придерживаются этой риторики.

Так, в начале марта соответствующие реформы начались в Джорджии, в этом штате региональные Сенат и Палата представителей находятся под контролем республиканцев, поэтому принятие изменений можно считать лишь вопросом времени. Власти штата необходимость ограничений объяснили риском фальсификации и предотвращением потенциального мошенничества.

К Джорджии приковано особое внимание, поскольку поражение кандидатов-республиканцев в этом штате на прошлогодних сенатских выборах стоило партии большинства в Сенате, что в итоге привело к установлению полноценного контроля Демпартии над Конгрессом.

Попытка республиканцев изменить избирательную систему вызывает серьезное недовольство среди демократов.

По сути, если в Республиканской партии реформу оправдывают борьбой с возможными фальсификациями, в Демпартии ее называют подавлением избирателей, что непропорционально «повлияет на меньшинства и другие демократически настроенные группы».

При этом демократы не только критикуют республиканцев, но и предлагают собственные реформы. Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» главный научный сотрудник института США и Канады Владимир Васильев, в настоящее время в США наблюдается две тенденции касательно изменения избирательной системы.

«Демократы пытаются закрепить все те новации, которые были применены в рамках голосования 2020 года и дали победу Джо Байдену. К изменениям демократы шли достаточно долго, все эти механизмы — отказ от единого дня голосования, досрочное голосование, поступление бюллетеней после дня выборов, неопределенно долгие периоды подсчета голосов и даже использование судебной системы, чтобы выборы не оспаривались, — разрабатывались в так называемых синих штатах, где им принадлежит большинство, а также колеблющихся регионах с неоднозначной политической ситуацией», — добавил эксперт.

В то же время, республиканцы пытаются вернуть или упорядочить избирательное законодательство в тех рамках, в которых оно функционировало до выборов 2020 года, продолжил Васильев, Трамп еще до выборов пугал партию тем, что такие изменения могут привести к необратимым последствиям, в том числе переходу федерального центра под постоянный контроль одной партии.

Двухпартийная борьба

С точки зрения профессора факультета права НИУ ВШЭ, политолога-американиста Александра Домрина, демократам обидно за те четыре года, которые они не были во власти. За это время они очень много потеряли, в том числе в материальном плане.

«Все изменения, которые они пытаются провести, делаются для того, чтобы республиканцы не смогли вернутся ни в одну из исполнительных и законодательных ветвей власти. Помимо продвижения досрочного голосования и выборов по почте, знаковой является инициатива, согласно которой, для голосования избирателям не надо будет предоставлять удостоверение личности», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Параллельно с этим демократы готовы открыть границы для мигрантов, которые закрывал Трамп, чтобы получить их голоса, указывает Домрин.

По факту, в случае утверждения всех этих нововведений двухпартийная система США рискует стать однопартийной во главе с Демпартией, считает политолог.

В то же время, Владимир Васильев уверен, что борьба между двумя партиями в этом вопросе будет идти как минимум до выборов 2022 года. По его мнению, противостояние только началось, и, пока республиканцы работают на уровне штатов, демократы уже провели через Палату представителей закон, который призван закрепить измененную систему голосования.

«В целом, от успеха той или иной стороны в этой борьбе будет зависеть, удастся ли демократам удержать Конгресс на выборах 2022 года, что станет промежуточным итогом перед президентскими выборами 2024 года. Главное, что принятие тех или иных законов пока можно оспорить в судебном порядке — на уровне региональных судов и в Верховном суде США», — подчеркнул эксперт.

Судебный фактор

На данный момент достаточно трудно сказать, кому удастся взять вверх в борьбе за реформу избирательного законодательства. Демократам действительно удалось провести через Палату представителей законопроект о реформе системы, согласно которому власти штатов будут обязаны предлагать жителям возможность получения бюллетеней по почте и предусматривает досрочное голосование за 15 дней до выборов.

Теперь изменения будет рассматривать Сенат, где у Демпартии есть хрупкое большинство, которого формально может хватить для утверждения инициативы. Однако, с точки зрения обозревателей The Hill, перспективы его прохождения в верхней палате Конгресса все же сомнительны.

Более того, в пользу республиканцев играет то, что в ходе президентства Трампа федеральные суды стали более консервативными, то есть баланс между консерваторами и либералами среди судей был смещен в пользу первых. Наиболее отчетливо этот момент выражен в Верховным суде, где расстановка сил установлена на отметке 6 консерваторов против 3 либералов.

По версии американских либеральных СМИ, в том числе CNN, подобное усиление ВС может сыграть в пользу республиканцев в контексте реформы избирательной системы, как минимум, может помочь им оспорить те или иные законопроекты, принятые демократами.

Однако, как отмечает Владимир Васильев, прошлую волну исков по избирательной системе, поднятую Трампом, Верховный суд отверг, поэтому в отношении новых дел он находится в достаточно сложном положении.

«Поскольку ВС отверг иски, когда речь шла о результатах выборов, если в этот раз он признает новые иски, то бросит тень на свое прошлое решение. Это приведет к последовательным обвинениям ВС в политической ангажированности и может спровоцировать требование реформы Верховного суда со стороны демократов. Собственно, в Демпартии на это уже намекали, не исключая увеличения количества членов ВС — на сегодня это несложно, поскольку для утверждения новых судей требуется простое большинство в Сенате, которое у них есть», — указал эксперт.

Эту точку зрения отчасти разделяет и Александр Домрин. По его словам, США — страна легалистская и любые попытки заявить, что выборы 2020 года были украдены, включая поход на Капитолий в январе, жестко пресекаются.

«Поэтому вряд ли республиканцам удастся продвинуть свои изменения избирательной системы. Верховный суд им тут не поможет, поскольку он уже не поддержал Трампа. По сути, последняя попытка США заявить о себе как о стране демократии уже была проиграна. Скорее всего, в дальнейшей перспективе все крайне пессимистично, и демократия в США закончилась. Сейчас мы можем говорить только о совершенно другой Америке, которая не имеет ничего общего с демократией», — резюмировал эксперт.