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Внешняя политика

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Нет времени ссориться: Антонов обсудил с Госдумой отношения с США

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Антонов назвал отношения с США не отвечающими интересам России

Москва и Вашингтон должны совместно бороться с общими вызовами и угрозами, а потому времени на ссоры нет, заявил посол России в США Анатолий Антонов по итогам заседания комитета Госдумы по международным делам. Председатель комитета Леонид Слуцкий пообещал, что нападки американской стороны на президента России Владимира Путина «получат на площадке Госдумы адекватную реакцию».

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Напряженные отношения с Вашингтоном невыгодны Москве, заявил посол России в США Анатолий Антонов по итогам заседания комитета Госдумы по международным делам. Мероприятие состоялось 25 марта, оно прошло в закрытом режиме.

Дипломат прибыл из США в Москву 21 марта. Его вызвали в Россию после резких заявлений президента США Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина. «Меня вызвали для того, чтобы провести анализ, поговорить о будущем, посмотреть, что нужно сделать для того, чтобы наши отношения не полностью упали в пропасть. Такая ситуация не отвечает нашим интересам», — цитирует РИА «Новости» посла.

По его словам, определенных сроков его возвращения в США пока нет.

«Я не знаю. Как руководители определят. Не я решаю. Я же не в отпуск приехал», — сказал глава российского диппредставительства в США.

В целом, он констатировал озабоченность ухудшением отношений России и США. «Есть очень большое беспокойство за судьбу российско-американских отношений с учетом того, что у двух великих держав, двух постоянных членов Совета Безопасности [ООН], которые несут особую ответственность за международные меры безопасности, нет времени ссориться — надо делать конкретные дела, бороться с общими вызовами и угрозами. А таковых у нас, к сожалению, очень много», — напомнил Антонов.

В качестве примера он привел необходимость совместной борьбы с пандемией коронавируса COVID-19.

В ходе заседания в комитете Госдумы с участием Антонова были подняты «конфиденциальные» вопросы, касающиеся «непростой» повестки двусторонних отношений. Также сообщается, что профильный комитет нижней палаты российского парламента высоко оценивает работу посольства РФ в Вашингтоне, называя ее «профессиональной и эффективной», передает телеканал «Россия 24».

В свою очередь, председатель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий по итогам заседания напомнил, что президент России защищает всех граждан страны, независимо от политических убеждений и других факторов, поэтому и россияне должны поддерживать главу своего государства, передает «Дума ТВ».

«Президент сегодня защищает Россию, защищает каждого из нас, независимо от возраста, от политических убеждений, от членства в каких-либо партиях. Когда подобные беспрецедентные обвинения, ничем не обоснованные, звучат из Вашингтона, надо не просто сплачиваться вокруг президента — наше общество и так сплотилось вокруг президента самым серьезным образом — надо, безусловно, и нашего главу государства защищать и поддерживать так, как мы это умеем», — призвал депутат.

Он пообещал, что подобные нападки на российского лидера, «безусловно, получат на площадке Госдумы адекватную реакцию».

«Соединенные Штаты составляют не только политический истеблишмент, но и многие общественные деятели, университеты, фонды, которые занимают более конструктивную позицию. Сотрудничество с ними не будет ослаблено», — заверил член нижней палаты российского парламента.

Чуть ранее в российском посольстве в Вашингтоне рассказали, что получили письма от американских граждан, которые приносили свои извинения за оскорбительные высказывания Байдена в адрес Путина.

«Многие выражали несогласие и приносили извинения за необдуманные заявления, озвученные в последнее время из Вашингтона в адрес РФ», — говорилось в сообщении Антонова, которое было размещено на странице посольства в Facebook.

По словам дипломата, такие действия со стороны американских граждан указывают, что «потенциал для нормализации связей между российским и американским народами сохранился».