«Знает проблемы региона»: Мельниченко возглавил Пензенскую область

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с сенатором Олегом Мельниченко, которая прошла в формате видеоконференции, подписал указ о назначении его врио губернатора Пензенской области, сообщает пресс-служба Кремля.

Решение главы государства относительно Мельниченко было принято в связи с досрочным прекращением полномочий на этом посту Ивана Белозерцева и в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ».

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Белозерцева до 20 мая 2021 года по обвинению в получении взятки в размере более 31 млн рублей. Обвинение предъявлено и пятерым его возможным соучастникам: главе группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову.

Под уголовное преследование также попали заместитель главы региона Федор Федотов и водитель представительства Пензенской области при правительстве России Геннадий Марков, которые выступали посредниками, сообщало главное управление СК.

«В зависимости от роли каждого им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290, ст.291.1 УК РФ (дача взятки, получение взятки, посредничество во взяточничестве). Следствие ходатайствует перед судом об аресте 6 обвиняемых», — уточнили в главке.

Следствие полагает, что губернатор получал взятки за содействие группе «Биотэк» при заключении госконтрактов на поставку лекарств в больницы региона за счет бюджетных средств.

В частности, за оказываемую помощь и покровительство в деятельности ОАО «Фармация» в 2020 году председатель совета директоров группы компаний «Биотэк» Шпигель передал Белозерцеву в качестве незаконного вознаграждения автомобиль Mercedes-Benz V250D, который находится на территории представительства Пензенской области в правительстве РФ.

Что касается Мельниченко, то он закончил Пензенский государственный педагогический университет им. В.Г. Белинского, в котором затем работал преподавателем-стажером, ассистентом, старшим преподавателем кафедры исторического факультета.

Затем являлся заместителем главы администрации Железнодорожного района Пензы по социальной политике и взаимодействию с правоохранительными органами, а в 2004 перешел в аппарат полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе на должность специалиста-эксперта.

Три года спустя заступил на должность советника аппарата полпреда в Приволжском федеральном округе. В конце «нулевых» был заместителем председателя правительства – начальником департамента информационной политики и средств массовой информации Пензенской области.

В сентябре 2017 года стал членом Совета Федерации от Пензенской области, был избран председателем комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Участие Мельниченко в «школе губернаторов» — программе РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва – было одним из определяющих факторов его назначения, рассказал «Газете.Ru» директор Департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына.

«Школа губернаторов зарекомендовала себя, как кузница кадров, поэтому наличие в биографии Мельниченко этого этапа было одним из определяющих факторов назначения», — пояснила политолог.

Также, по ее словам, наряду с этим фактом, не менее важно, что Мельниченко – уроженец Пензы, а также представлял этот регион в Совете Федерации.

«Мельниченко прекрасно понимает вызовы, стоящие перед областью, ее проблемы и возможности. Видит стоящий перед властью спектр задач. Поэтому ему будет нужен минимум времени на то, чтобы вникнуть в работу», — указала эксперт.