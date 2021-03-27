«Отравят еще»: в Крыму отказались просить воду у Киева

В крымском парламенте заявили, что не принимают позицию украинских властей по водоснабжению полуострова. Глава комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель подчеркнул, что полуостров самостоятельно решит этот вопрос.

«Крым при помощи федерального центра достойно решит проблему с водоснабжением. Обращаться с просьбой к Украине о подаче воды мы не будем. Опасно получать воду из страны, где власть не отвечает за свои действия и не в состоянии гарантировать безопасность. Нет никаких гарантий, что не отравят или вновь не перекроют», — отметил Гемпель в комментарии РИА «Новости».

В то же время парламентарий считает, что водной блокаде полуострова, которую устроил Киев, нужно дать правовую оценку, а нанесенный вред, который ранее был оценен в более чем триллион рублей, возместить.

«Логика и здравый смысл украинских политиков зашкаливают до безумия. Они так горячо признаются в большой любви к крымчанам с экранов, так переживают за нарушение наших прав, что тут же устраивают всевозможные блокады, пытаясь любым способом навредить», — отметил депутат.

Таким образом он прокомментировал недавнее заявление бывшего президента и главы делегации Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука о том, что если в Крыму произойдет гуманитарная катастрофа, то Киев может рассмотреть вопрос возобновления водоснабжения полустрова.

Кравчук также подчеркнул, что подаче воды должны предшествовать переговоры. «Как во всем мире выглядит такой процесс: обсуждается вопрос, принимаются решения на определенных условиях, и только после этого можно говорить, как и что будет делаться», — заключил он.

Тем временем глава крымского парламента Владимир Константинов отметил, что власти полуострова подадут исковые заявления на Киев из-за того, что власти Украины проводят инфраструктурные и транспортные блокады полуострова.

Ранее он заявлял, что иск о водной блокаде будет подан к ее организаторам в первом полугодии этого года. Предварительная сумма ущерба — почти 1,5 трлн рублей.

«Сначала мы подготовим иск и обратимся в суд, а затем и международные инстанции с иском по водной блокаде, устроенной Украиной. При этом параллельно ведется работа по оценке ущерба от энергетической и транспортной блокад. Итогом этой работы также станут подготовленные иски», — отметил Константинов в разговоре с РИА «Новости».

Он также добавил, что международное сообщество должно обратить внимание на попытку властей Украины «устроить геноцид в Крыму». Он также призвал дать «жесткую оценку» действиям Киева. «Пора уже западным странам прекратить делать вид, что ничего не происходит», — подчеркнул собеседник агентства.

Вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов отмечал, что российская сторона параллельно с обращениями в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела о попытке геноцида готовит официальное обращение в ООН.

Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что в Крыму и Севастополе российские власти уже ликвидировали острый дефицит воды. Этому способствовал запуск двух скважин нового Бештерек-Зуйского водозабора. Он был построен для водоснабжения Симферополя.

Эти скважины будут давать жителям города от четырех до пяти тысяч кубометров чистой воды в день. Этот ресурс покроет потребности не менее чем 25 тыс. граждан. Когда будет введен в эксплуатацию весь объект, то водой будут снабжены до 100 тыс. человек. Кроме того, в апреле первые скважины начнут бурить в Азовском море, проектные работы уже провели, отмечает РИА «Новости».