В Госдуме призвали объявить в розыск украинского министра

Угрозы министра по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексея Резникова выселить из Крыма полмиллиона россиян после якобы «возвращения» полуострова под власть Киева показывают раскол самого украинского общества, считает сопредседатель региональной «Ассамблеи славянских народов» Роман Чегринец.

Российский общественный деятель напомнил, что нынешние украинские власти имеют крайне низкие рейтинги доверия у населения, и отметил, что такие заявления ориентированы прежде всего на «внутреннего потребителя», передает РИА «Новости».

«На мой личный взгляд, подобные заявления только усугубляют раскол именно украинского общества и приближают неминуемый распад Украины», — сказал Чегринец.

Он также указал на откровенно истеричный характер слов Резникова.

«Очередной киевский русофоб стучит ножками и трясет кулаками, как разбалованный истеричный ребенок.

Все их заявления продиктованы злобой и истерикой, так как на Украине все давно понимают, что никакого возвращения полуострова под контроль Украины никогда не будет. Многонациональный Крым не делит людей на своих и чужих, все мы россияне, граждане великой страны», — подчеркнул представитель Крыма.

Резников обещал выселить всех граждан РФ, которые въехали в регион после его вхождения в состав России (указ о присоединении Крыма подписал российский президент Владимир Путин на основе результатов референдума в марте 2014 года).

«Они не граждане Украины. Поэтому их судьба… Я не люблю слово «депортация», оно несет дух сталинского режима. Но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны. Это право любой страны, если в ней находится нежелательное лицо. Простой вопрос: как эти 500 тысяч человек попали на территорию Крыма или в город Севастополь? Если они заехали через КПВВ «Чонгар», «Каланчак» или «Чаплинка», через украинскую официальную часть, то, наверное, к ним не будет вопросов», — заявил украинский чиновник.

В ответ на это депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал российские следственные органы возбудить уголовное дело против Резникова и объявить его в розыск.

«Заявления подобных персонажей в отношении российской территории возмутительны и не должны остаться безнаказанными.

В отношении подобных граждан необходимо ввести санкции. Призываю также следственные органы дать оценку словам Резникова на предмет угрозы жизни гражданам Российской Федерации. В отношении Резникова необходимо возбудить уголовное дело, а самого его объявить в розыск», — пояснил парламентарий.

В свою очередь член комитета Совета Федерации по международным делам от Крыма Сергей Цеков сравнил украинского чиновника с персонажем пословицы «Мели, Емеля — твоя неделя».

«По факту же он сочиняет для успокоения местных националистов разные несуразицы», — добавил сенатор, напомнив, что из самой Украины уезжают сотни тысяч людей «за лучшей жизнью в соседнюю страну».

В начале нынешнего года сайт mk.ru сообщал, что в Крым после марта 2014 года переехали на постоянное место жительства около 118 тысяч человек, также порядка 90 тысяч прибыли на ПМЖ в Севастополь. Отмечалось, что только в прошлом году российский регион пополнился более чем 20 тысячами жителей, приехавших с материковой части России, а Севастополь — более чем 12 тысячами человек.

Крым вошел в состав России после госпереворота на Украине, который произошел в феврале 2014 года. В марте того же года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией, в котором участвовали более 80% имевших право голоса крымчан. Переход под юрисдикцию РФ, согласно официальным данным, поддержали 96,7% и 95,6% голосовавших соответственно.

18 марта 2014 года Владимир Путин подписал договор, по которому Крым и Севастополь были приняты в состав РФ.

21 марта этот документ ратифицировало Федеральное собрание. При этом Киев отказался признавать итоги проведенного референдума и до сих пор считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Эту позицию разделяет и ряд западных государств.