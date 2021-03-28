«Шли ноздря в ноздрю»: кто заменит «народного мэра» Якутска

Предварительные итоги

На досрочных выборах мэра Якутска лидирует представитель «Единой России» Евгений Григорьев. По итогам обработки 88% протоколов он набирает 43,73% голосов избирателей. Его главный претендент, кандидат от партии «Справедливая Россия» Виталий Обедин, заручился поддержкой 40,16% жителей города. На третьем месте Савва Михайлов (КПРФ) с 11,39%.

Несмотря на то что подсчет голосов все еще продолжается, Обедин уже признал поражение.

«Ладно, друзья. Приходится признать, что не получилось. Мы очень старались, но немного не хватило. Огромное спасибо всем, кто поддержал. Мои огромные извинения всем, чьи надежды не оправдал», — написал кандидат на своей странице в Instagram.

На пост мэра столицы Якутии претендовали шесть политиков, самовыдвиженцев среди них не было. Своих кандидатов представили «Единая Россия» (Евгений Григорьев), КПРФ (Савва Михайлов), ЛДПР (Евгений Рябченко), «Справедливая Россия» (Виталий Обедин), «Гражданская платформа» (Иван Комаров) и «Родина» (Айал Прокопьев).

Кандидатуру Евгения Григорьева ранее поддержала экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева, которая снискала славу оппозиционера, и глава республики Саха-Якутия Айсен Николаев.

До выборов Григорьев курировал вопросы развития территорий Якутска, дорог, строительства и переселения из ветхого и аварийного жилья. С 2018 года он возглавлял ООО МСЗ «Агентство по развитию территорий Якутска», а в 2019 году занял должность заместителя главы республиканского центра по развитию территорий.

С его именем связан и скандал — в августе 2019 года Евгений Григорьев был освобожден от должности заммэра. На этом настояла прокуратура, проверка которой выявила, что на момент назначения на госслужбу он участвовал в управлении пятью коммерческими организациями, а также не предоставил сведения о доходах и имуществе, что является обязательным условием при заключении трудового договора на исполнение обязанностей муниципального служащего.

Правда, после устранения соответствующих нарушений Григорьев вернулся на работу в должности заместителя мэра Якутска.

Протестный голос республики

Фаворитами гонки, как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» якутский политолог Андрей Данилов, считались Михайлов, Григорьев и Обедин: «Предварительные опросы говорили, что они идут ноздря в ноздрю».

Впрочем, сохранявшаяся до последнего момента интрига не единственное, чем примечательна прошедшая в Якутске кампания.

В последние годы Якутия зарекомендовала себя как один из самых оппозиционных регионов страны — доля протестных голосов в республике уже несколько кампаний подряд остается достаточно высокой.

Например, в 2018 году на президентских выборах Владимир Путин получил поддержку 64,4% жителей республики. При этом его главный оппонент — выдвиженец от КПРФ Павел Грудинин — набрал 27,25%, и это стало его лучшим результатом по стране. Для сравнения: в Москве эти политики получили по 70,88% и 12,47% голосов соответственно.

Протестные настроения в республике дали о себе знать и во время прошлогоднего всероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию. Изменение основного закон поддержали только 58,34% жителей региона. Ниже показатель был только в Ненецком автономном округе.

Впрочем, к каким-то результатам протестное голосование привело лишь на прошлых выборах главы Якутска в 2018 году.

Тогда только перешедший с поста мэра Якутска на должность главы республики Айсен Николаев открыто поддержал спикера городской думы, единоросса Александра Саввинова. Но, несмотря на популярность Николаева в региональной столице, ее жители на выборах отдали предпочтение топ-менеджеру АО «Аэропорт Якутск» Сардане Авксентьевой.

Впоследствии Авксентьеву в Якутске будут называть «народным мэром», а на всю Россию она станет известна благодаря своим инициативам, направленным на экономию городского бюджета за счет сокращения затрат на автомобили для чиновников, продажи здания мэрии и отмены корпоративов.

Однако во время кампании она не казалась самостоятельной политической фигурой. Голосовать за Авксентьеву призывал Владимир Федоров — депутат трех созывов республиканского парламента и основной конкурент Айсена Николаева на выборах мэра в 2012 году. После того как партия «Родина», от которой Федоров выдвигался в 2018 году, сняла его с выборов, он вошел в избирательный штаб Авксентьевой. А после ее победы стал первым заместителем мэра.

Триумф Федорова продолжался недолго — спустя год он был уволен, а его место занял единоросс Евгений Григорьев.

Впрочем, как отмечает якутский политолог Андрей Данилов, Авксентьева сотрудничала с партией власти с первых дней своего мэрского срока. «Сардана Владимировна, может быть, имеет такой ореол оппозиционного кандидата, но по ее делам и по ее работе я бы не сказал, что она оппозиционна», — говорит собеседник «Газеты.Ru».

С этим мнением согласен политолог Максим Мозжухин, который называет Авксентьеву «системным человеком с линейной биографией регионального чиновника». «Другой вопрос, что в отсутствие ярких независимых управленцев она для многих оппозиционно настроенных граждан стала образом хоть какой-то альтернативы. Авторы большинства восторженных комментариев о ее деятельности никогда не были в Якутске, но, повторюсь, здесь дело именно в символическом измерении российской политики», — поясняет эксперт.

Дежавю с оглядкой на будущее

Авксентьева объявила о своей досрочной отставке с поста мэра в январе 2021 года, объяснив это решение состоянием здоровья. Как и Айсен Николаев за два года до этого, она открыто поддержала представителя «Единой России».

Федоров предпринял попытку стать мэром Якутска уже в третий раз, на этот раз подав заявку от «Партии дела». Но за две недели до голосования Якутский городской суд снял с выборов его, а также кандидатов от «Партии малого бизнеса России» и «Партии социальной защиты» Илью Паймушкина и Микаэла Заболотного.

Иск в суд с требованием проверить документы всех кандидатов на предмет нарушений подал Айал Прокопьев — член партии «Родина», которая сняла Федорова с выборов два года назад.

Главное отличие кампании этого года от выборов двухлетней давности в том, что на голоса протестного электората претендовали два кандидата, а не один.

Владимир Федоров поддержал кандидатуру представителя «Справедливой России» Виталия Обедина. Однако, как считает Андрей Данилов, «фактор Федорова» хоть и действительно немаловажен на выборах в Якутске, переоценивать его не стоит. Эксперт указывает, что неплохие шансы имел и Савва Михайлов — он узнаваем и популярен среди городской молодежи. Кроме того, выдвинувшая его КПРФ традиционно имеет сильные позиции в регионе.

Впрочем, как отмечает директор экспертно-аналитического центра «Северо-Запад» Екатерина Колесникова, для власти была бы приемлемой победа любого кандидата. «Поле в общем-то стерильное создали. И в любом случае до финала, скажем так, допустили только тех кандидатов, с которыми можно работать и договариваться», — подытоживает эксперт.

Андрей Данилов полагает, что итоги выборов мэра Якутска окажут непосредственное влияние на результаты предстоящей кампании в Госдуму. «Оппозиционный электорат будет не очень доволен победой кандидата от «Единой России». Как итог, стоит ожидать мобилизации всех оппозиционных сил», — говорит эксперт.

Однако, как подчеркивает Екатерина Колесникова, «есть оппозиционно настроенный электорат, а есть уже политика, где всегда можно договориться». Поскольку Якутия — стратегически важный регион с мощной промышленностью и ресурсами, «каких-то неожиданностей» во время думских выборов в регионе не будет, считает эксперт.