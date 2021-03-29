«Хотим жить по закону»: что ждет партию Бабарико

Новый политический проект в Белоруссии, как утверждает команда партии «Вместе», появился по поручению оппозиционного политика Виктора Бабарико, который в настоящее время находится в следственном изоляторе по делу Белгазпромбанка. В прошлом году он заявлял о своих амбициях на участие в выборах президента, однако до кампании допущен не был.

На сайте создаваемой партии 29 марта появилось обращение самого Бабарико.

«Нам нужна партия. Но партия не как самоцель, а как наиболее эффективный инструмент достижения нашей победы. Партия нашего будущего, основанного на правде, добре и свободе», — говорится в нем.

При этом о создании политической партии самому Бабарико сообщили в ходе сегодняшнего судебного заседания по его делу. Следствие подозревает, что 30 сотрудников банка, включая Бабарико, создали организованную преступную группу, которая выводила деньги за границу.

В команде партии числятся и другие видные представители белорусской оппозиции, которые одновременно участвуют в так называемом Координационном совете по организации процесса преодоления политического кризиса — также находящаяся под арестом Мария Колесникова, Максим Богрецов, Евгения Сугак, Антон Родненков и другие.

Однако от заявления о намерении создать партию до ее официальной регистрации организаторам предстоит пройти еще несколько этапов. Во-первых, привлечь не менее 1000 учредителей от большинства областей страны и города Минска. Кроме того, необходимо подготовить ряд документов — заявление, устав, его электронную копию, программу, протокол учредительного съезда и список учредителей. Кроме того, желающим зарегистрировать новую партию необходимо оплатить госпошлину 540 белорусских руб. (около 16 тыс. российских руб.).

Учредительный съезд партия «Вместе» планирует провести, когда в организации будут состоять 1000 человек. Впрочем, такое количество заявок на вступление удалось собрать всего за несколько часов после анонса.

Впервые принять участие в политическом процессе «Вместе» планирует уже в текущем году — до конца 2021-го в Белоруссии пройдут выборы депутатов в местные советы.

«Сделаем все, чтобы зарегистрировали»

В самой партии рассчитывают, что зарегистрироваться удастся относительно быстро — член оргкомитета новой партии и IT-предприниматель Максим Богрецов в разговоре с «Газетой.Ru» выразил надежду, что это произойдет до лета.

«Главное, что мы хотим сделать, — установить нормальную связь с нашими сторонниками. И после этого нам нужно будет обсудить базовые программные требования», — объяснил он.

В случае если партию не зарегистрируют, организация планирует действовать в рамках юридического статуса «оргкомитет политической партии».

«В Белоруссии есть некоторые структуры, которые по семь-восемь лет в таком режиме действуют, они могут проводить собрания и мероприятия. Но мы будем делать все, чтобы нас зарегистрировали», — заверил Богрецов. При этом он считает, что и без регистрации сторонники Бабарико смогут эффективнее проводить общественные кампании (например, 50 тыс. подписей необходимо собрать для подачи инициативы для рассмотрения в парламенте).

Богрецов при этом отказался напрямую называть идеологию партии правой или левой, однако подчеркнул, что организация выступает за развитие тесных экономических связей как с Россией, так и с другими странами, но обязательно при сохранении политического суверенитета.

«Главное, что надо понимать — мы хотим жить по закону. В нашей стране (Белоруссии. — «Газета.Ru») это уже не абстракция, а конкретика. У нас происходят странные действия на улицах каждый день. Мы просто не чувствуем, что защищены. Мы также хотим, чтобы росло благосостояние всех белорусов. А у нас последние 10 лет — стагнация. Все это нужно, чтобы мы могли нормально развиваться и привлекать инвестиции, чтобы люди чувствовали себя свободно и не уезжали из страны», — подчеркнул политик.

По его мнению, такие воззрения объединяют и либералов, и консерваторов.

Попытка напомнить о себе

Будет ли зарегистрирована партия «Вместе», зависит от того, насколько грамотно организаторы подойдут к оформлению необходимых документов, считает доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

С ним не согласен замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев. Эксперт убежден, что «Вместе» не получит регистрацию ни при каком условии и обречена в лучшем случае на подпольное существование.

На сегодня в Белоруссии действуют 15 политических партий, последняя из которых получила регистрацию в 2000 году. Ранее президент страны Александр Лукашенко говорил, что после принятия новой конституции, референдум по которой состоится в начале 2022 года, в стране может усилиться роль партий.

«Вместе» не первая новая партия, объявившая о планах получить официальную регистрацию в политическом поле Белоруссии в этом году. В начале марта прошел учредительный съезд другой партии — «Союз», выступающей за тесную интеграцию Белоруссии и России.

Андрей Суздальцев уверен, что у «Союза» проблем на пути к регистрации не возникнет, поскольку «за ним стоит КГБ». Ранее сообщалось, что члены этой партии собираются подать документы на регистрацию 2 апреля, в День единения народов России и Белоруссии.

Что же касается планов Бабарико, то эксперт оценивает их как попытку напомнить о себе. «Действительно, некий интерес возродится. Но по-хорошему это надо было делать в начале президентской кампании. Да, как пиар — сейчас это хорошо, а вот как политический ход — нет», — рассуждает Суздальцев.

Эксперт считает, что оппозиция в целом будет продолжать пробовать разные методы борьбы, включая уличные акции.

Ответ на вопрос, появится ли в политической системе Белоруссии новая ниша для партий, наблюдатели узнают только в начале следующего года, когда станут известны перспективы проведения референдума по поправкам к Конституции, поясняет Коктыш. Суздальцев же рассматривает все обещания Лукашенко как ловушку и не видит возможности реальных реформ при нынешнем президенте. «Избраться в парламент все равно невозможно, так как все результаты утверждаются еще до голосования администрацией президента», — утверждает эксперт из ВШЭ.