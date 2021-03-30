«Не только экономика»: в ЕС изучают дружбу России и Китая

Россия и Китай объединяются, чтобы действовать против стран Запада, считает верховный представитель Евросоюза по внешней политике Жозеп Боррель. Его письмо опубликовано на сайте Европейской службы внешних дел.

«Было бы неправильно анализировать их взаимосвязь только с экономической точки зрения. Китайско-российское сближение основано прежде всего на отказе от демократических ценностей и противодействии тому, что они считают вмешательством в свои внутренние дела», — считает глава евродипломатии.

Он также предположил, что многополярность мира позволит избежать новой «холодной войны» между Америкой и Китаем. Кроме того, он посчитал нужным провести тщательный анализ взаимодействия России и КНР, чтобы понять мотивы этих государств.

23 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что именно Европа уничтожила все механизмы взаимодействия с Россией.

«У нас остались партнеры, только отдельные европейские страны, которые хотят своими национальными интересами руководствоваться, наверное, объективно это ведет к тому, что наши отношения с Китаем развиваются быстрее, чем то, что осталось от отношений с европейскими странами», — сказал Лавров на встрече с китайским коллегой Ван И. Глава российского МИДа также подчеркнул, что РФ будет готова восстановить отношения с Евросоюзом как организацией, если Брюссель «сочтет целесообразным устранить эту аномалию в контактах с Россией».

Лавров добавил, что основой для восстановления отношений с ЕС должно стать равноправие и поиск баланса интересов.

15 февраля Лавров уже заявлял, что разрыв российско-европейских контактов происходит уже давно, инициатором этого является ЕС. По его словам, уже «любому мало-мальски интересующемуся ситуацией в Европе» человеку понятно, что этот процесс разрыва начался в 2014 году, когда на Украине произошел государственный переворот.

Министр выразил мнение, что именно тогда ЕС не смог выполнить договоренности, которые были достигнуты прямо накануне тех событий и под которыми поставили свои подписи представители Германии, Франции и Польши.

После завершения визита Лаврова в КНР официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что РФ не желает разрывать отношения с Евросоюзом. При этом она отметила, что если завтра ЕС объявит о разрыве отношений с Москвой, то российская сторона «услышит» и «воспримет» это. «Европа много раз в истории наступала на одни и те же грабли, действуя в противоречие своим собственным интересам, просто потому что ее туда подталкивали», — сказала она.

В начале февраля 2021 года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приезжал в Москву. Впоследствии он заявил, что российская власть не заинтересована в нормализации отношений с Европой, на что указывает выдворение дипломатов стран ЕС прямо во время его визита.

Отношения между Москвой и Пекином Лавров в интервью китайским СМИ ранее охарактеризовал как «лучшие за всю историю», причем дружба между странами «абсолютно свободна от каких-либо идеологических ограничителей».

«Она носит самоценный характер, не подвержена каким-либо конъюнктурным факторам и при этом не направлена против какой-либо третьей страны. Лидеры наших стран неоднократно это подчеркивали», — подчеркнул российский министр.