Путин, Меркель и Макрон обсудили конфликт в Донбассе без Зеленского

Лидеры России, Франции и Германии провели в формате видеоконференции переговоры по поводу ситуации в Донбассе. Об этом со ссылкой на пресс-службу Кремля сообщает ТАСС.

«С российской стороны выражена серьезная озабоченность в связи с провоцируемой Украиной эскалацией вооруженного противостояния на линии соприкосновения», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, Киев фактически отказывается выполнять Дополнительные меры по усилению режима прекращения огня, согласованные летом 2020 года, считает президент РФ.

Путин, Меркель и Макрон подробно обсудили положение дел на Украине, подтвердив при этом безальтернативность минских соглашений 2015 года. Именно эти договоренности являются основой урегулирования внутриукраинского конфликта.

«Президент России подчеркнул важность выполнения киевскими властями всех ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском», — заявили в Кремле. Кроме того, Путин указал на необходимость урегулировать правовые аспекты особого статуса Донбасса в украинской конституции.

Наконец, Путин обсудил с Меркель и Макроном борьбу с пандемией коронавируса и российскую вакцину, разъяснил ситуацию с Алексеем Навальным и подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние дела Белоруссии.

Обострение на юго-востоке Украины достигло пика 26 марта. Четверо украинских военных погибли в районе поселка Шумы. Киев обвинил в убийстве Народную милицию ДНР, Донецк эти заявления опроверг. По данным ополчения, солдаты ВСУ подорвались на минном поле.

Ситуация в Донбассе в последнее время все больше обрастает новыми слухами и домыслами. 30 марта главнокомандующий вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что Россия якобы постепенно наращивает войска на границе, в особенности в Воронежской и Брянской областях, а также в Крыму. По словам Хомчака, такие действия России угрожают военной безопасности Украины, однако вооруженные силы Украины «готовы дать адекватный ответ» в случае эскалации конфликта в Донбассе или осложнения военно-политической обстановки вокруг страны.

В тот же день Верховная рада приняла закон, позволяющий за сутки мобилизовать находящихся в резерве военнослужащих при эскалации в Донбассе.

«Законопроект касается введения нового вида службы для резервистов. Этот инструмент позволит очень оперативно в течение суток в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства привлечь уже существующий резерв», — пояснил глава комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности и обороны Александр Завитневич.

Тем не менее, украинский главком Руслан Хомчак заявил 29 марта, что генштаб Вооруженных сил страны не фиксирует подготовки РФ к открытому военному конфликту с Киевом. «Завтра войны не будет», отметил он. Хомчак добавил, что украинские ВС после объявления перемирия 27 июля 2020 года «выполняют те договоренности, которые были заявлены на высоком уровне».

Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах и вблизи них и совершать наступательные и разведывательно-диверсионные действия. Однако Украина и самопровозглашенные ДНР и ЛНР регулярно обвиняют друг друга в обстрелах и провокациях. Что касается заявлений Киева о российской агрессии, то отсутствие ВС РФ в Донбассе признает Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), наблюдающая за соблюдением перемирия.