«Я пропал без вести, жил в мотелях»: Байден-младший признался в наркомании

Сын действующего американского президента Джо Байдена — Хантер — признался в алкогольной и наркотической зависимости. Об этом он рассказал в своей книге «Прекрасные вещи», которая поступает в продажу 6 апреля, сообщает газета The Washington Post.

Байден-младший заявил, что наркомания стала его проблемой после смерти от рака брата в 2015 году. Деньги, полученные от работы в правлении украинской газовой компании Burisma, Хантер тратил на алкоголь и различные психоактивные вещества, попав от них в зависимость.

В книге рассказывается также, что Байден-младший лечился в реабилитационных центрах.

«Лишь за последние пять лет мой двадцатилетний брак распался, мне тыкали пистолетом в лицо, в какой-то момент я пропал без вести, жил в мотелях, платил по $59 за ночь, <...> испугав свою семью еще больше, чем самого себя», — говорится в повествовании.

Хантер Байден при этом не считает, что работа в Burisma в момент, когда его отец Джо был вице-президентом США, была неэтичной. Он признал, что политическая карьера отца ему помогла, но «ничего противозаконного они не делали».

Джо Байден в администрации президента Барака Обамы занимал пост вице-президента и курировал в том числе украинское направление внешней политики США. В ходе предвыборной гонки в Штатах разразился скандал — выяснилось, что пребывая посту вице-президента Байден потребовал уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, расследовавшего деятельность компании Burisma, в правлении которой занимал кресло его сын Хантер.

Противники Байдена — республиканцы и 45-й президент Дональд Трамп — обвиняли демократа и его сына в коррупции. Хантер Байден получал до $50 тыс. на посту члена правления компании, не имея при этом опыта в нефтегазовой сфере. Байдены эти обвинения отвергают.

В канун выборов президента США адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, что на ноутбуке Хантера Байдена были найдены фотографии с несовершеннолетними девочками. Он продемонстрировал материалы из личной переписки Хантера и Джо Байденов, согласно которым сын кандидата в президенты США от демократов якобы общался в видеочате с некой девочкой-подростком, будучи при этом обнаженным.

При этом несовершеннолетняя факт такого общения впоследствии отрицала. По словам Джулиани, ранее ФБР изучало жесткий диск ноутбука Хантера Байдена почти полгода, однако ничего не предприняло. Переписку раскрыл юристу президента некий человек, ремонтировавший жесткие диски, среди которых был и диск Байдена-младшего.

Кроме того, NYPost опубликовала фотографии Байдена-младшего — на одной из них он лежит в ванной с зажатой между зубов сигаретой, а на другой — предположительно, держит во рту трубку для курения крэка, спрятавшись под одеялом.

Из переписки также следует, что Хантер Байден мог устроить для представителя Burisma встречу со своим отцом, когда тот был вице-президентом.

Дональд Трамп заявил на фоне этой публикации, что Байден — лжец и коррупционер. Он напомнил, что его соперник на выборах ранее неоднократно утверждал, что не обсуждал с сыном какие-либо деловые вопросы. В то же время помощник Джо Байдена признал, что краткая встреча с украинским представителем была «крайне маловероятна, но технически возможна».

17 октября Дональд Трамп сообщил, что бывшего вице-президента страны Джо Байдена необходимо посадить в тюрьму вместе с его родственниками. «Я говорю вам, семья Байденов коррумпирована. Это коррумпированная семья», — сказал глава Белого дома, выступая перед сторонниками в штате Джорджия. Его поддержали овацией и одобрительными выкриками.

«Да, вам следует их посадить. Посадить Байденов. Посадить Хиллари [Клинтон], — заявил президент. — Вы можете представить, чтобы мои дети делали то, что этот парень Хантер делает? <...> На мой взгляд, это преступная группа».

За несколько дней до этого газета New York Post опубликовала материал, в котором содержалась переписка Хантера Байдена и главы украинской компании Burisma Вадима Пожарского в 2015 году. На тот момент Байден-младший был членом совета директоров организации. В одном из писем, которое датировано 17 апреля 2015 года, Пожарский якобы выражает благодарность Хантеру Байдену за то, что тот пригласил его в Вашингтон для встречи с Джо Байденом — в бытность того вице-президентом.