«Больше проблем нет»: в МИД ответили на санкции против Россотрудничества

В МИД России прокомментировали информацию о санкциях Украины против Россотрудничества. Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что гордится украинским президентом Владимиром Зеленским.

В пятницу, 2 апреля, он объявил, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против десяти человек, зарегистрированных на Украине. Они, по словам Зеленского, занимались «экономическим терроризмом против Украины». Глава страны подчеркнул, что убытки от контрабанды составляют более 300 млрд гривен, из них более 100 млрд — от неэффективной работы таможни.

Позднее интернет-издание «Украинская правда» написало, что СНБО ввел ограничения и для 10 компаний из России и Россотрудничества. По данным РИА «Новости», само федеральное агентство еще не получало официальных уведомлений о санкциях. Тем не менее секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил данные о санкциях против Россотрудничества.

«Спросите, какой контрабандой занималось на Украине Россотрудничество? Как же, контрабандно читали стихи Тараса Шевченко.

Испытываю чувство гордости за Зеленского — больше проблем в стране нет, он не лох, граждане не кролики», — отметила Захарова на своей странице в Facebook.

Говоря о том, что украинский лидер «не лох», а «граждане не кролики», Захарова, скорее всего, имела в виду одни из основных проблем Украины: внутренний конфликт в Донбассе и сбои в массовой вакцинации.

В 2019 году во время разведения сил на линии соприкосновения Зеленский внепланово посетил военных на пилотных участках. Он поговорил с националистами, которые мешали разведению войск. Тогда Зеленский потребовал «убрать оружие», отметив, что «он не лох какой-то», а президент Украины. «Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит», — добавил Зеленский в разговоре с одним из радикалов.

Что касается вакцинации, Украина начала ее намного позднее, чем Россия и Европа. Проблема заключалась в том, что иностранные вакцины от коронавируса долгое время не приходили на Украину. В то же время Киев отказался от «Спутника V», заявив, что украинцы не кролики, чтобы на них экспериментировать. Основной тезис властей этой страны заключался в том, что на момент решения вопроса с вакцинацией не была завершена третья стадия испытаний российского препарата.

В случае с Россотрудничеством Киев был возмущен тем, что российское ведомство в анонсе мероприятия, посвященного поэту Тарасу Шевченко, назвало его «русско-украинским», так как у него есть произведения как на одном, так и на другом языках.

В конце марта глава Минкульта Украины Александр Ткаченко негодующе оценил этот анонс и выразил надежду на то, что вопросом деятельности Россотрудничества на территории Украины займется СНБО.

В СНБО отмечали, что могут приложить усилия для запрета деятельности агентства, если в службу обратятся киевские власти. В Министерстве иностранных дел Украины упоминание Шевченко как «русско-украинского» поэта вызвало резкую реакцию. В ведомстве отметили, что Россия таким образом «манипулятивно и дерзко посягает на историко-культурное и философское наследие Тараса Шевченко».

В министерстве подчеркнули, что «национальная самоидентификация Кобзаря [Тараса Шевченко], непримиримого борца за национальное и духовное возрождение Украины, освобождение нашей родины из-под гнета России, не может вызывать никаких сомнений».

Уже после введения санкций в Россотрудничестве волнуются за безопасность сотрудницы агентства.

«Сейчас мы больше озабочены безопасностью нашей сотрудницы, которая находится там, исполняющей обязанности [руководителя представительства]. У нее есть дипломатический статус, она формально является сотрудником посольства», — сказал в комментарии РИА «Новости» глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Он выразил мнение, что в «ситуации с украинцами никогда нельзя быть уверенными, что они будут соблюдать закон».