В январе принял «Спутник V»: президент Аргентины заболел COVID-19

Симптомы аргентинского президента Альберто Фернандеса в виде температуры и небольшой слабости напоминают гриппоподобный синдром. Об этом сказал в комментарии РИА «Новости» директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург. Он подчеркнул, что вакцинация российским препаратом от коронавируса «Спутник V» не исключает такого синдрома, но защищает от тяжелых последствий заболевания.

«Вакцинация не исключает заражения, как мы и говорили, 8% привитых находятся в зоне риска, но она исключает тяжелые последствия.

Будем надеяться, что на 37,3 все остановится и никаких более серьезных симптомов не будет», — отметил Гинцбург.

Центр имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава РФ — разработчик «Спутника V» — на своей странице в Twitter также прокомментировал ситуацию с заболеванием аргентинского президента, который в январе этого года прошел вакцинацию от коронавируса «Спутником V».

«Печально это слышать. «Спутник V» на 91,6% эффективен против инфекций и на 100% эффективен при тяжелых случаях. Если инфекция действительно возникает и подтверждается, вакцинация обеспечивает быстрое выздоровление без серьезных симптомов. Желаем скорейшего выздоровления!» — отметили российские медики.

В пятницу, 2 апреля, аргентинскому президенту исполнилось 62 года. В ночь на субботу он сообщил, что сдал тест на коронавирус, и он оказался положительным.

«Сегодня вечером, после того как у меня появилась температура 37,3 и легкая головная боль, я сдал тест для выявления антигена, который оказался положительным», — написал он на своей странице в Twitter.

При этом Фернандес заверил, что чувствует себя хорошо. «Хотя мы ждем подтверждения ПЦР-тестом, я уже изолировался, в соответствии с протоколом, и следую рекомендациям врачей», — отметил глава государства.

Отечественная вакцина уже одобрена в 59 странах с общим населением свыше полутора миллиардов человек. Среди таких стран Белоруссия, Ирак, ОАЭ, Венгрия, Словакия, Боливия.

Аргентинские власти разрешили использование российского препарата от коронавируса в декабре прошлого года. Таким образом Аргентина стала второй страной, которая одобрила «Спутник V». Спустя месяц препарат разрешили применять и для пациентов старше 60 лет.

Первая партия российской вакцины состояла из 300 тыс. доз и прибыла в страну в конце декабря. В середине января Россия поставила вторую партию двукомпонентной вакцины. Препаратом воспользовался не только президент страны, но и вице-президент.

Прививку российским препаратом от коронавируса сделал также мэр аргентинского города Роке Перес в провинции Буэнос-Айрес Хуан Карлос Гаспарини. На процедуру он пришел с портретом президента России Владимира Путина в руках. Фотографию того, как Гаспарини проходил вакцинацию, он разместил в соцсетях, сообщает La Nacion.

«Я принес фотографию [Владимира Путина], потому что горжусь им, все говорили, что он собирался нас отравить, а он спасает нам жизни», — подчеркнул Гаспарини.

Ранее специалисты отмечали что прививка не защищает от заражения коронавирусом, аналогично тому, как переболевшие инфекцией могут подхватить ее повторно. Но вакцинация защищает от осложнений, которые могут возникнуть, вплоть до летального исхода. Поэтому медики обращают внимание на необходимость ношения индивидуальных средств защиты.

В России массовая вакцинация проходит главным образом с использованием «Спутника V». Ранее московские власти сообщали, что из всех привитых жителей города примерно 0,1% человек, или порядка 1 тыс. москвичей, заболели COVID-19 после получения второго компонента вакцины.

Об этом в конце марта сообщил «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу комплекса социального развития столицы. «Из числа всех вакцинированных пациентов, у кого после прививки вторым компонентом прошло более двух недель, заболели коронавирусом всего около 1 тыс. человек, что составляет около одной десятой процента», — сообщили в мэрии.

При этом 76% заболевших переносят коронавирусную инфекцию в легкой или бессимптомной форме.

Незадолго до этого заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что хотя бы одним компонентом вакцины привиты почти миллион жителей столицы. При этом большая часть из них — 80% — получила и второй компонент.