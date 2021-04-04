Кравчук поставил ультиматум ОБСЕ об исключении представителя ДНР и ЛНР из переговоров

Глава украинского представительства в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что их делегация не будет участвовать в заседаниях политической подгруппы, пока ОБСЕ не исключит из переговоров представителя самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Майю Пирогову.

Как указал политик в эфире телеканала «Украина 24», украинская делегация покинет переговоры без объяснения причин. В этой связи, он обратился к спецпредставителю председателя ОБСЕ Хайди Грау об исключении Пироговой из дискуссии.

«Украинская делегация уже продемонстрировала свою позицию: как только эта персона появится на переговорах, мы не будем даже объяснять почему, но мы оставляем переговоры на период, пока Хайди Грау не добьется исключения ее из переговорного процесса. Наша делегация оставляет переговоры, пока это не будет сделано», — заявил Кравчук в ультимативной форме.

Он напомнил, что Пирогова была привлечена к работе ТКГ по инициативе Москвы. Кравчук также заявил, что пока не знает, будет ли представитель ДНР и ЛНР присутствовать на следующем заседании, поскольку сообщалось, что она заболела.

Двумя днями ранее Кравчук предложил ввести в состав делегации нового советника по связям с представителями ДНР и ЛНР для обработки поступающих от них предложений. Об этом сообщил спикер ТКГ Алексей Арестович, передает «Интерфакс-Украина».

Однако, делегаты от самопровозглашенных республик отвергли это предложение, указав, что такая инициатива Киева больше всего напоминает попытку в ближайшем будущем вообще оттеснить ДНР и ЛНР от переговорного процесса.

В прошлом месяце член украинской делегации Украины в ТКГ Сергей Гармаш сообщал, что их группа прервала заседание спустя час после его начала с требованием запретить участие Пироговой в заседаниях ТКГ.

«Никакого демарша, просто Украина, в полном соответствии с Минскими соглашениями, попросила ОБСЕ удалить из группы приглашенную из Донецка российской стороной «экспертку» Майю Пирогову. Эта гражданка на Украине была осуждена за терроризм на 10 лет и объявлена в розыск. Такие «участники» делегитимизируют переговоры», — заявил украинский политик.

В ДНР в ответ на это указали, что приговор украинского суда в отношении Пироговой был вынесен «по политизированному обвинению в якобы создании террористической организации».

«Несмотря на наши призывы приступить к конструктивной работе на политическом треке, делегация Киева демонстративно покинула заседание контактной группы. Подобные срывы переговоров демонстрируют, что вместо реальной конструктивной работы над дорожной картой по Донбассу Киев продолжает заниматься откровенным саботажем и усложнением и так очень непростого переговорного процесса», — подчеркнули в ДНР.

В свою очередь, полпред России в ТКГ Борис Грызлов пояснил, что украинская делегация сознательно сорвала заседание в рамках выхода Киева из мер по усилению режима прекращения огня в Донбассе.

«Киев выдвинул ультимативное условие об исключении представителя общественности Донбасса из обсуждения политических вопросов урегулирования. Заседание контактной группы в политической части было сорвано», — пояснил дипломат.

По его словам, с начала марта Вооруженные силы Украины подтягивают к линии соприкосновения новые силы и средства, нарушая все обязательства по разведению сил в Донбассе.

«Понятно, что украинская власть чувствует себя в тупике, но военное обострение в Донбассе — не выход из этого тупика. Единственная альтернатива для Киева — это политический диалог с Донбассом, это исполнение обязательств Украины, принятых в Минске. Любая военная авантюра закончится очень плохо для Украины», — предупредил Грызлов.

Семилетний внутриукраинский конфликт в Донбассе, в ходе которого погибли около 13 тысяч человек, начал обостряться с февраля нынешнего года: на линии соприкосновения ужесточились бои, произошло покушение на комбата Народной милиции ДНР, украинские силовики обстреляли из минометов Горловку и окраины Донецка.