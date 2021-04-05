«Москали украли»: Украина хочет «вернуть» русский язык

На Украине активизировались дискуссии о русском языке, его якобы «монополизации» со стороны России и наличии некого «украинского» русского языка. Как заявила пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель, русский язык — часть культурного разнообразия Украины, о чем стоит громко заявить.

«И сейчас, и раньше русский не был и не является собственностью исключительно России. Английский язык используют в разных странах и, пожалуй, на всех континентах. Но Великобритания не считает его только своим. Так и Россия не является монополистом на русский язык», — добавила Мендель.

По ее мнению, Украине давно пора демонополизировать русский язык, безусловно, не отказываясь от защиты украинского. Однако, с точки зрения Мендель, должны быть защищены и граждане — и не важно, какой язык они используют в быту, ведь самая большая ценность — человек.

«Язык — это безусловный символ современной Украины, который слишком часто отдельные политики откровенно используют для организации своих спекуляций и конфликтов, особенно в погоне за избирателями на ближайшие выборы. Чем они ближе, тем больше агрессивного упорства в стремлении столкнуть лбами украинцев, которые говорят на украинском с русскоязычными украинцами», — отметила пресс-секретарь президента Украины.

Мендель также признала, что несмотря на принятый в разгар избирательной кампании 2019 года закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, вся страна так и не заговорила на украинском языке.

«Украине давно пора подняться над проблемой языка и перейти из плоскости «лучший патриот — украиноязычный» к диалогу о том, как нам объединиться и принять друг друга, как различия превратить в разнообразие, консерватизм — в сохранение традиций», — подчеркнула пресс-секретарь.

Подобные заявления со стороны представителя офиса украинского лидера Владимира Зеленского несколько выбиваются из общего подхода Киева к русскому языку.

Все же в рамках того же закона о языке и, в целом, курса на «тотальную украинизацию» на Украине фактически запретили русскоязычные школы, использование русского языке на государственном уровне и даже общение на нем в сфере услуг.

С точки зрения члена Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдана Безпалько, такого рода заявления являются отражением того, что русский язык — неотъемлемая часть государственного украинского бытия.

«Невозможно вытравить желание граждан Украины разговаривать на русском языке, который для большинства из них является родным. По сути, вместо того чтобы признать его частью своей культуры, пытаются трансформировать русский язык, объявив его неким вариантом восточно-украинского языка», — сказал эксперт «Газете.Ru».

То есть на Украине пытаются бороться с собственной русскостью, так как независимость государства не обусловлена какими-то реальными культурными отличиями, продолжил Безпалько, им приходится выдумывать их искусственно и навязывать населению.

«Никаких послаблений в отношении русского языка на Украине не будет. Украинское государство очень идеологизированно в лице своих руководителей, однако их единственная идеология — украинский национализм, в рамках которого всех нужно или украинизировать, или уничтожить. По факту, гуманитарная политика на Украине уже давно отдана на откуп националистам. Поэтому политика «тотальной украинизации» не уйдет, несмотря на слова о некоем украинском русском языке», — добавил Безпалько.

«Русский язык принадлежит украинцам»

При этом помимо Мендель, со схожим заявлением выступил и министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его словам, русский язык — не торговая марка с правом полного распоряжения, то есть не принадлежит России.

«Любой язык живет и развивается в мире его носителей и никакими великодержавными установлениями невозможно этот процесс ни остановить, ни запретить. Старший по происхождению украинский язык безусловно богаче, образней и ярче русского — спорьте кто желает — но нашей, украинской культуре, принадлежит и весь корпус литературного наследия наших классиков, в том числе, писавших на русском», — написал Аваков в Facebook.

С точки зрения главы МВД Украины, страна не должна отказываться от языка Гоголя, Булгакова, Носова, Некрасова и «сотен других прекрасных украинских русскоязычных писателей». Напротив, Аваков уверен, что Украина должна приветствовать развитие украинского русского языка, на котором говорят миллионы жителей страны.

«Несомненно, государственным может быть только украинский язык — как язык субъектной, суверенной страны. Однако русский, крымскотатарский, румынский, венгерский, болгарский и прочие языки, которые живут в Украине — языки общения и культуры, семейного наследия, часть богатой украинской культурной ауры. Эти языки также принадлежат украинцам!» — указывает Аваков.

По его мнению, этот вопрос особенно актуален в условиях «гибридной войны», якобы развязанной Россией против Украины. Как считает Аваков, украинцы обязаны использовать русский язык для контрпропаганды, в частности с помощью создания русскоязычного проукраинского телеканала.

Как отметил в беседе с «Газетой.Ru» глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник,

заявления Авакова и Мендель можно назвать верным подходом к русскому языке, но за их словами нет никаких практических действий. Более того, именно при Зеленском закрыли последние русскоязычные школы и остались только классы, которые также закрываются. К тому же, вступили в силу финальные нормы языкового закона (экс-президента Украины Петра) Порошенко, которые фактически выбросили все языки, кроме украинского, из публичной сферы.

С точки зрения эксперта, подобная политическая риторика может быть проявлением ряда процессов. Во-первых, попытка заигрывать с русскоязычным электоратом, которого в стране как минимум половина, а во-вторых, в рамках обострения в Донбассе украинская власть пытается выглядеть более демократично и лояльно в глазах русскоязычного населения.

«В-третьих, это политическое позиционирование Мендель и Авакова на фоне того, что партия Зеленского уезжает вправо — то есть попытка отдельных представителей правящей команды выглядеть центристски настроенными политиками. Ну, и в-четвертых, это также может быть личной инициативой этих политиков, чтобы позиционировать себя в стороне от государственного гуманитарного курса, понимая его бесперспективность», — подчеркнул Борник.

Запрет «русского мира»

При этом заявления Авакова и Мендель об украинском русском языке появились на фоне рассмотрения в Верховной раде законопроекта о запрете идеологии «русского мира». Авторами документа выступили депутаты от партии Зеленского «Слуга народа», основная цель инициативы — предоставление Совету национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) права закрывать без решения суда организации, СМИ и партии, нарушающие положения документа.

Сам документ определяет «русский мир» как «внешнеполитическую стратегию России», которая заключается в «собирании земель» для возвращения стране статуса «сверхдержавы» и включает в себя миссию по объединению всех русскоязычных.

При этом русский язык, с точки зрения авторов законопроекта, в ней используется как «механизм манипуляции и способ разжигания вражды». Согласно инициативе, к пропаганде «русского мира» относится поддержка любых проектов, которые подчеркивают какую-либо общность России и Украины, в том числе культурную и языковую.

Сам секретарь СНБО Алексей Данилов занимает достаточно негативную позицию в отношении русского языка. По его словам, если Украина начнет говорить по-русски, это может быть потенциально опасным.

«Я уже неоднократно говорил, что Россия выбрала такую доктрину, она уже защищает не россиян, она защищает русскоязычных. Это очень опасная ситуация для любой страны. И мы говорим, что если Украина начинает говорить по-русски, то ждите, что [президент России Владимир] Путин будет «защищать» тех граждан, причем не спрашивая у них, нуждаются ли они в этой защите, или нет», — уверен Данилов.

Как с возможным запретом «русского мира» будет перекликаться риторика по украинскому русскому языку — вопрос достаточно сложный. В особенности неизвестно, можно ли его продвижение в стране трактовать как защиту русского языка.

С точки зрения Богдана Безпалько, заявления о так называемом «украинском» русском языке вряд ли подпадут под этот закон, если он будет принят парламентом, так как это обусловлено желанием трансформировать русский язык.

«Это можно назвать пропагандой украинской составляющей русского языка — попытка объявить, что на самом деле это язык Украины, а москали его просто украли», — резюмировал эксперт.