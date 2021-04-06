«У вас страшная надежда на переворот!»: старец Илий — Зюганову

«Зачем будоражите народ?!»

«Знаем, что вы хотите. Как лично вы, так с вами коммунисты. Вы хотите разрушать современное состояние России и захватить собой власть! — говорится в письме старца Илия лидеру коммунистов. — Это не первое стремление, это хотели сделать с Великой Россией и те, которые сделали революцию и устроили свою власть. Я не забуду слова тех мечтателей, которые перед революцией, в революцию ждали своего и радовались».

Напомним, что старца Илия и Геннадия Зюганова связывает землячество. Они оба из Орловской области.

«Еще и еще обращаюсь, Геннадий Андреевич, к вам! Зачем вы будоражите и страну, и весь наш народ?.. Как вам не стыдно? Если вы, преданные и твердые коммунисты, не сознаете, как нужна России сильная власть, мир и спокойствие? Почему вы не хотите, чтобы в России сохранились мир и благоденствие? Ваши бунтарские выступления могут привести только к страшным последствиям, то есть естественному раздору между людьми и розни понятий, и, естественно, ко всяким неспокойствиям, междоусобицам, что было у нас немалый период времени и не только в двух мировых войнах, но и в Гражданской войне», — отмечает старец Илий.

«Не на пользу ваши злодеяния и ваши понятия, — говорится в письме. — Знаю, вы давно ждете переворот! Что он вам даст? Кровь, слезы и голод? Вы так надеетесь на это? У вас страшная надежда на переворот! Нужно ли перечислять все то, что принесла как революция, так и весь период этой страшной жизни после революции. Весь этот период страданий, голода и мора. Вам это не ясно?

Поглядите на карту России! Какая она была до революции и какая сейчас!»

«Что вы сможете сделать, если захватите власть в России? Только разорение, окончательная гибель России! — продолжает автор. — Сначала наведете смуту, междоусобие, не исключается и то, что может начаться война на территории нашей страны. Вам, уважаемый Геннадий Андреевич, непривычны евангельские слова «мир, любовь, радость», которые каждый православный человек слышит на богослужении, их вы не признаете. Вам нравится что-то другое. Cколько было убито, расстреляно, замучено и сколько было всячески пострадавшего русского народа от вашего красного террора и, как можно сказать, бледно выглядела сама наша Родина. Конечно, если еще мы будем жить, то наше поколение России будет стараться возродить страну (хоть в какой-то степени), какой она была до 1917 года».

«Что вы хотите достигнуть, если вы помешаете жизни России? Зачем вы хотите того, чтобы Великая Россия вновь окунулась в бездну страданий и погибели душ?» — задаётся вопросом старец Илий.

«Фарисейство не помогло»

Утечку текста письма старца Илии прокомментировал председатель ЦК партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин.

«Для меня как атеиста, конечно, позиции любых религиозных институтов безразличны. Что и кому там написал духовник-меня мало трогает. Мы выступаем за то, чтобы разнообразные духовники поменьше влияли на общество», - отметил Сурайкин.

«Но от иронии в данном случае удержаться трудно. С середины 90-х Зюганов старательно лепил себе образ истинно верующего и благообразного прихожанина РПЦ. Ходил креститься перед образами под телекамеру, публиковал в СМИ на платной основе поздравления с религиозными праздниками, но все это фарисейство ему не помогло! Не поверили! — констатирует Сурайкин. — Плохо сыграл, да и алчностью с чревоугодием знаменит, вот и получил по лбу! И хотя нас с батюшкой (со старцем Илием. — Прим. «Газеты.Ru») разделяет неодолимый ров идеологических и мировоззренческих разногласий, но я, во-первых, уважаю чувства истинно верующих, а, во-вторых, согласен с тем, что ничего хорошего деятельность Зюганова и его окружения России не принесла».

«Сколько вещал о справедливости, а сам постоянно искал новых партнеров- олигархов, перебрал их всех, от Березовского и Ходорковского до Грудинина. Так что в широком смысле слова, деяния Зюганова не соответствуют, конечно, и общественным и религиозным нравственным нормам», — резюмировал Сурайкин.

Что стоит за утечкой

Появление письма старца Илия в публичном пространстве — свидетельство сильнейшего внутреннего кризиса внутри КПРФ на фоне грядущей избирательной кампании, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Все меньше и меньше перспективы у рядовых коммунистов не то что стать депутатом, но и даже стать кандидатом. На проходные места будут поставлены в основном друзья Зюганова. А те люди, которые несли и несут на себе всю тяжесть регулярной работы, будут, конечно, оставлены ни с чем. Это не может не вызывать раздражение», — предполагает эксперт.

Это раздражение и проявляется в расколах внутри региональных отделений, продолжает Данилин.

«В Москве Рашкин выгнал Шувалову, выгнал Локтева. В Ленинградской области всё отделение практически в полном составе вышло из КПРФ. Есть движение в других регионах. Недовольство общее. И это недовольство ничем не скрыть. В частности, проявлением вот этого самого недовольства и стали сливы из аппарата Зюганова», — заметил директор Центра политического анализа в интервью «Газете.Ru».

В КПРФ всё сильно неблагополучно, особенно в региональных отделениях, которые всё громче и громче выражают свое недовольство и политикой самого Зюганова, и его окружения в центре, заметил в свою очередь директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Вообще я вам хочу сказать, что зюгановцы себя очень верно чувствуют и ведут. Я имею в виду сторонники Зюганова. Я даже здесь не берусь называть их принятой аббревиатурой «КПРФ». Недавно скандал в Ленинградской области. Помните, когда там большая часть отделения просто в знак протеста во главе со своим председателем покинула партию», - напомнил Мартынов.

«Там много кто еще из знаковых людей заявил о том, что не собирается в контексте выборов баллотироваться от зюгановцев. Вообще, конечно, в последнее время их там лихорадит. Явно такая, знаете, какая-то агония что ли, — выразил свое мнение эксперт. — То есть я допускаю, что это все, возможно, связано и с предстоящими парламентскими выборами... Перед выборами же всегда обостряется вся проблематика», — заметил эксперт.

Что до самого письма старца, то Мартынов признался, что ему сложно оценивать, обращённые к Зюганову слова иерарха.

«Очевидно, были причины, по которым он написал это письмо. И насколько я его себе представляю, многое еще осталось за кадром», — предположил Алексей Мартынов.