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В мире

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Зампред Высшего совета мира Афганистана (ВСМА) Азизулла Дин Мохаммад, министр иностранных дел России Сергей Лавров и руководитель политофиса радикального движения &laquo;Талибан&raquo; (запрещенная в России террористическая организация) Шер Мохаммад Аббас Станакзай перед началом второго заседания Московского формата консультаций по Афганистану, 2018 год Зампред Высшего совета мира Афганистана (ВСМА) Азизулла Дин Мохаммад, министр иностранных дел России Сергей Лавров и руководитель политофиса радикального движения &laquo;Талибан&raquo; (запрещенная в России террористическая организация) Шер Мохаммад Аббас Станакзай перед началом второго заседания Московского формата консультаций по Афганистану, 2018 год

Зависит от США и талибов**: нужен ли Афганистану московский формат

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Лавров заявил о готовности РФ провести консультации московского формата по Афганистану

Россия намерена возобновить консультации по Афганистану в «московском формате», как это было в 2018 году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. В рамках таких переговоров возможность выступить была предоставлена, в частности, представителям движения «Талибан»**. По мнению эксперта, хотя такой формат и влияет на ситуацию, но все же мирный процесс во многом зависит не от подобных консультаций.

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Российские представители собираются возобновить работу московского формата консультаций по Афганистану по мере продвижения мирного урегулирования в этой стране. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью индийской газете Hindustan Times.

Он отметил, что в рамках этого формата, в котором участвуют все ключевые государства региона и США, есть возможность оказать содействие процессу национального примирения в самом Афганистане.

Лавров говорит о готовности России возобновить московский формат консультаций по Афганистану уже не впервые. В очередной раз он упомянул об этом 26 февраля на пресс-конференции по итогам переговоров с афганским коллегой Мохаммадом Ханифом Атмаром.

«Россия подтвердила свою принципиальную линию на всемерное содействие созданию условий для межафганского национального примирения. Мы будем продолжать эти усилия и в контактах со сторонами, и в рамках так называемой расширенной «тройки», имею в виду Россию, США, Китай с подключением Пакистана. И, конечно же, мы будем готовы в любой момент возобновить деятельность московского формата, где присутствуют все ключевые государства региона и Соединенные Штаты», — говорил тогда российский министр.

Новое же заявление Лаврова по этому вопросу было сделано по итогам переговоров с министром иностранных дел Индии Субраманиямом Джайшанкаром, обращает внимание директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар. Эксперт напомнил, что в марте текущего года в Москве прошла конференция расширенной «тройки» по Афганистану — РФ, США, Китай, Пакистан — при участии сторон афганского конфликта. По итогам переговоров участники расширенной «тройки» призвали талибов (организация запрещена в России) воздержаться от нападений в весенний период и снизить уровень насилия в стране. Та встреча проходила без участия Индии.

«Индия не была приглашена, что вызвало негативную реакцию. Ведь Нью-дели — крупный партнер Москвы. Поэтому, мне кажется, одна из причин заявления Лаврова и попытки России возобновить московский формат — это попытка предотвратить уход Индии», — полагает эксперт.

Конфликт в Афганистане продолжается уже несколько десятилетий. С 2001 года в нем участвовали возглавляемые Североатлантическим альянсом международные силы, которые с 2014 года оказывают невоенную поддержку Кабулу в противостоянии «Талибану»* и другим группировкам.

Одним из главных достижений в переговорном процессе стало подписание в конце февраля прошлого года на церемонии в Катаре первого за более чем 18 лет войны соглашения между США и «Талибаном» о мире.

Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 14 месяцев, а также запуск межафганского диалога после сделки по обмену пленными.

В России неоднократно отмечали, что стабильного мира в Афганистане можно достичь не силовым путем, а только конструктивным диалогом между властями страны и талибами.

Москва еще в 2017 году инициировала этот формат консультаций с целью оказать содействие межафганским переговорам на основе честного и равноправного партнерства. В нем участвуют представители России, Афганистана и некоторых других стран региона. Первый раунд переговоров состоялся в апреле 2017 года, но на них не присутствовали представители ни «Талибана», ни США. Москва сочла неубедительным предлог, под которым Вашингтон отказался от участия в мероприятии, подчеркнув, что американская сторона, «преследуя иные цели», не способствуют запуску национального примирения в Афганистане.

Но уже на второе заседание московского формата 9 ноября 2018 года приехали заместители глав МИД, спецпредставители и наблюдатели от США, России, Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана.

Более того, это была первая международная встреча такого уровня, в которой приняла участие делегация политического офиса «Талибана». Кабул на консультациях представляла делегация Высшего совета мира Афганистана — общественно-политической организации, которую учредил экс-президент республики Хамид Карзай для налаживания диалога с талибами.

Как отметил Омар Нессар, московский формат консультаций, безусловно, внес большой вклад в процесс урегулирования ситуации в Афганистане.

При этом он назвал открытым вопрос его эффективности сейчас, когда США уже подписали мирное соглашение с «Талибаном».

«В рамках московского формата талибы выступали публично, они получили возможность поделиться своими взглядами с другими странами, и главное — они получили трибуну. Тут возникает вопрос: талибы будут дальше принимать участие? Потому что, как известно, они используют московскую площадку, чтобы выторговывать уступки у США. Нуждаются ли они сейчас в этих уступках — вопрос», — отметил специалист.

Говоря о возможных результатах консультаций в московском формате, он отметил, что судьба афганского мирного процесса больше зависит от того, какие решения примут США.

«Потому что на сегодняшний день у талибов одно главное требование — полный вывод войск. США, как известно, не готовы к полному выводу в намеченные сроки, поэтому они хотели бы пересмотреть этот пункт»,

— подчеркнул директор Центра изучения современного Афганистана.

По его мнению, московский формат, как и другие, в принципе, влияют на ситуацию, но мирный процесс, прежде всего, зависит от позиции США и талибов, а уже потом – других участников.

*Организация «Талибан» запрещена в России