«Жизни белых важны»: правые радикалы собирают протест в США

Американский город Хантингтон-Бич, штат Калифорния, рискует стать одним из мест протестов сторонников превосходства белой расы. Как пишет Los Angeles Times,

неизвестные раскидали по центру города листовки с символикой «Ку-клукс-клана» и призывом к выходу на демонстрацию 11 апреля.

На каждом изображении написано «Жизни белых важны», а внизу имеется приписка «скажи нет культурному геноциду». По информации LA Times, схожие листовки, раскиданные по улицам в прозрачных пакетах с камнями, также были обнаружены в соседнем городе Ньюпорт-Бич. Впоследствии эти изображения получили широкое распространение в соцсетях, что лишь увеличило «охват их аудитории».

Подобное послание вызвало негативную реакцию со стороны местных властей, заявивших, что их города выступают против расизма. В полиции уже пообещали проконтролировать возможные акции протеста. Однако помешать какому-либо мирному выступлению американцев, даже пропагандирующих превосходство белой расы, власти не смогут, поскольку в таком случае их защищает первая поправка к конституции США, которая гарантирует свободу собраний и свободу слова.

При этом власти и правоохранительные органы далеко не единственные, кто собираются наблюдать за демонстрациями сторонников «Ку-клукс-клана». К примеру, в Хантингтон-Бич основательница местного отделения движения «Жизни черных важны» Тори Джонсон пообещала, что соберет собственный митинг рядом с акцией сторонников превосходства белых. По ее словам, в ответной демонстрации примут участие сотни человек, в том числе представители движения «Жизни черных важны» из других городов Калифорнии.

«Мы должны показать, что Хантингтон-Бич больше не будет терпеть расизм ни в каком виде, ни в какой форме, и что он не будет отражением нашего города. Я черная и моя жизнь имеет значение в Хантингтон-Бич», — подчеркнула Джонсон.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт Российского международного совета по международным делам, американист Алексей Наумов, неудивительно, что такие выходки иногда происходят, несмотря на формальное уменьшение числа ультраправых организаций в США.

«К примеру, «Ку-клукс-клан» уже далеко не такой популярный, число организаций связанных с ним, всего 25, хотя в своей время их было под 200.

Однако увеличение популярности ультраправых, как и ультралевых, идей все же наблюдается, что вызвано растущей поляризацией в США вместе общественным расколом, который становится все больше», — добавил эксперт.

При этом несколько городов в Калифорнии — лишь верхушка предстоящего митинга ультраправых групп под лозунгом «Жизни белых важны». Как пишет The Raw Story, представители праворадикального движения Proud Boys («Гордые парни») с конца марта ведут активную кампанию в социальных сетях для организации подобных демонстраций по всей стране.

Обозреватели издания указывают, что в связи с серьезными ограничениями в отношении сторонников превосходства белой расы со стороны Facebook и Twitter, которые усилились после январского штурма Капитолия, где участвовали члены Proud Boys, сбор сторонников в основном проходит в Telegram.

Согласно их сообщениям, главная причина для демонстраций — повышение осведомленности «белых, ставших жертвами массовых межрасовых преступлений». При этом организацией протестов преимущественно занимаются местные жители конкретных штатов, но для объединения всех мероприятий в одно, используются общие каналы в мессенджерах.

Тут стоит указать, что сам слоган «Жизни белых важны» появился в 2015-2016 годах, в основном, его продвигали в неонацистских кругах. Он стал своеобразным ответом на набиравшее популярность движение «Жизни черных важны». По сути, слоган неонацистов представлял белых граждан в качестве жертв тех или иных преступлений и высмеивал гибель афроамериканцев от рук полиции — так как именно это было одной из основных причин появления «Жизни черных важны».

«Эту историю не очень любят в мейнстриме. Этот лозунг пока не особо популярен, потому что большинство людей не чувствуют себя ущемленными. То есть расизм остается уделом маргиналов, но популярность правых идей все же растет», — отметил Алексей Наумов.

Насколько серьезным получится марш правых радикалов 11 апреля сказать достаточно трудно, как и рассуждать о том, удастся ли им действительно организовать демонстрации по всей стране. По информации City Beat, разбитые по штатам каналы активистов в соцсетях не набирают большого числа подписчиков. В том же Хантингтон-Бич ряд схожих демонстраций в прошлом году набирал не более 2 тыс. участников.

С точки зрения Наумова,

пока правые радикалы в США остаются маргинальными, но они все теснее связываются с желанием американцев сохранять свою идентичность, на фоне сокращения числа ультраправых организаций все больше их представителей уходят в «зашифрованный онлайн».

Собственно, именно это видно по Proud Boys, так как представители организации сосредоточились на взаимодействии с соратниками в закрытых мессенджерах или на других площадках.