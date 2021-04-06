Белый дом раскрыл позицию по вступлению Украины в НАТО

Пресс-секретарь Белого Дома Дженнифер Псаки заявила, что США не могут единолично принять Украину в НАТО, несмотря на заявления Киева о намерении стать членом альянса. Ее слова передает РИА «Новости».

«Это стремление Украины <…> обсуждалось в контактах с должностными лицами США в течение нескольких лет. Мы решительно поддерживаем Украину, взаимодействуем с ними по тому, как противодействовать дестабилизирующим действиям, однако это решение остается за НАТО», — подчеркнула она.

5 апреля Сухопутное командование НАТО сообщило, что Украина – один из самых ценных партнеров альянса.

«Украина является ценным партнером Альянса как один из шести наших партнеров с расширенными возможностями», — написано в публикации в Twitter.

В настоящее время в штабе Сухопутного командования работает один украинский офицер. В НАТО отметили также, что Украина стала первой страной-партнером, которая приняла участие в программе Сил реагирования альянса.

При этом представитель НАТО заявил РИА «Новости», что Украине нужно сконцентрироваться на внутренних реформах и развитии обороны по стандартам НАТО, хотя альянс придерживается политики открытых дверей.

«В то же время, мы ожидаем, что Украина продолжит концентрировать усилия на внутренних реформах, консолидировать свои демократические институты, укреплять верховенство закона и развивать свой оборонный потенциал в соответствии со стандартами НАТО», – подчеркнул представитель альянса.

6 апреля президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что только вступление украинского государства в альянс может помочь завершить конфликт в Донбассе.

«Мы стремимся к реформированию нашей армии и оборонного сектора, но одними реформами Россию не остановить», — сказал украинский лидер. По его словам, программа по принятию новых членов в НАТО станет настоящим сигналом для РФ. Напомним, Киев официально считает Россию «страной-агрессором», Москва все обвинения в свой адрес отвергает. Кроме того, в середине марта Зеленский подготовил «стратегию деоккупации и реинтеграции».

Согласно документу, стратегия предусматривает членство Украины в НАТО, прекращение временной «оккупации» РФ части украинской территории и готовность страны к сдерживанию агрессии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле сомневаются в том, что вступление Украины в НАТО поможет стране справиться с внутренним кризисом.

«С нашей точки зрения, это еще более усугубит ситуацию, потому что, говоря о вступлении в НАТО, никоим образом нельзя абстрагироваться от мнения людей», — отметил он.

По словам представителя Кремля, если узнать мнение миллионов людей из самопровозглашенных республик, то сразу можно убедиться в том, что такого рода членство в альянсе для этих граждан неприемлемо.

Конфликт на юго-востоке Украины — ключевая причина непринятия страны в НАТО. Согласно уставу альянса, потенциальный кандидат не должен иметь военных конфликтов на своей территории к моменту рассмотрения заявки. Кроме того, Киев должен провести ряд серьезных реформ в военной, экономической и политической сфере. Пока что о завершении реформирования украинского государства под стать НАТО говорить рано.