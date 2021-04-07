«Ограбление народа»: в ОПЗЖ обвинили Зеленского в работе на западный капитал

Украинский президент Владимир Зеленский намерен стать узурпатором в интересах «капиталов Запада». Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин.

«Захват власти или узурпация власти в стране осуществляется в интересах западного капитала, целью которого является ограбление украинских богатств, ограбление украинского народа», — подчеркнул он.

По словам парламентария, украинская верхушка хочет также использовать Украину в качестве пространства для борьбы с Россией.

Он также заявил, что закрытие ряда украинских телеканалов и борьба с оппозицией представляют собой прямое наступление на права украинцев. Кузьмин убежден, что на Украине власть пытается задавить свободу высказываний и политические свободы. ОПЗЖ будет призывать народ Украины «сопротивляться попыткам узурпации власти в стране», резюмировал депутат.

Подозревали в узурпации и предшественников Зеленского. Такое обвинение было выдвинуто на Украине против Петра Порошенко в 2018 году, а другого экс-президента, Виктора Януковича, украинский суд признал виновным в единоличном захвате власти.

Стоит добавить, что кроме узурпации власти Зеленского обвиняли и, напротив, в излишней слабости. В апреле 2020 года депутат Рады и член ОПЗЖ Илья Кива заявил, что Украину ждет катастрофа, если страну не возглавит сильный лидер. Он заявил, что Запад начал второй этап экспансии, внедряя свои кадры в эшелоны украинской власти. Среди таких «агентов западного влияния» — бывший президент Грузии и экс-глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили, которого прочили в вице-премьеры Украины, считает Кива.

Кроме того, депутат обвинил президента Украины Владимира Зеленского в «неспособности» противостоять «влиянию Запада» и проникновению лоббизма во все ветви украинской власти.

Летом 2020 года бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш обвинила Зеленского и его команду в сотрудничестве со скандальным миллиардером Джорджем Соросом и экс-президентом Петром Порошенко.

«Это не просто ущербная, бездарная и неэффективная политика, это обман избирателей. Нам обещали новые лица. Скажите, в Нацбанке новое лицо вы хоть одно заметили? Органы, которые обеспечивают и гарантируют жизнедеятельность государства, остались со старыми, удобными кому нужно за океаном лицами», — подчеркнула Лукаш. Она также добавила, что сейчас у президента Украины команда состоит из слабых руководителей или вовсе «профессиональных предателей».

В конце 2019 года Илья Кива заявил, что Зеленский и его команда приведут страну к катастрофе. «Думаю, что у президента действительно есть желание принести мир в нашу страну. Но с этой командой, которая называется «Титаник», вы не мир нам принесете, а разорение и уничтожение нашей нации принесете», — подчеркнул парламентарий.

Кива отметил, что «народ умирает» по вине президентской партии. Зеленскому может не хватать опыта, полагает депутат, а окружают президента «люди, которые заведут его в блуд». Он также подчеркнул, что под разговоры о «российской агрессии» интересы Украины сдают партнерам с Запада и из США. Фактически, добавил Кива, из Украины «делают колонию».