Белый дом ведет переговоры о назначении специального посланника, который возглавит международные переговоры, имеющие конечной целью прекращение строительства газопровода из России в Германию «Северный поток-2», пишет Politico.

Как заявили нынешние и бывшие высокопоставленные чиновники США, им станет Амос Хохштейн, который служил специальным посланником и координатором по международным энергетическим вопросам при Бараке Обаме.

В конце прошлого месяца Хохштейну неофициально предложил эту роль советник по национальной безопасности Джейк Салливан, но, по словам чиновников, он еще не ответил согласием.

Ряд политиков в США опасается, что назначение посланника на самом деле может быть контрпродуктивным в плане прекращения проекта СП-2 и еще больше отсрочить санкции против трубопровода. Сторонники этой позиции указывают на то, что назначение спецпосланника по данному вопросу может быть воспринято Москвой и Берлином как знак того, что США открыты для поиска консенсуса.

Однако, помощник одного из видных членов демократического представительства в Сенате сказал, что назначение Хохштейна на эту роль будет «приветствоваться» его партией.

«Амос был бы отличным исполнителем на этой должности. Он имеет хорошую репутацию и работал над аналогичными вопросами в администрации Обамы», — пояснил помощник.

Политологи полагают, что, хотя пока неясно, каковы будут точные полномочия и задачи посланника, его роль, по крайней мере, первоначально будет сосредоточена на ведении неафишируемых переговоров о том, как воспрепятствовать строительству трубопровода, не оттолкнув при этом ключевого союзника США — ФРГ.

Затем полномочия Хохштейна могли бы расшириться, чтобы более полно заниматься международными энергетическими проблемами, подобно тому, что он делал в Госдепартаменте при Обаме, сказали два человека, участвовавшие в дискуссии.

Родившийся в Израиле Хохштейн также является бизнесменом и лоббистом. Он работал в Конгрессе, занимал должность в администрации Обамы при госсекретарях Хиллари Клинтон и Джоне Керри.

Кроме того, он трудился в компании Tellurian — частном экспортере природного газа из Хьюстона, где занимал должность старшего вице-президента по маркетингу. Хохштейн также входит в правление Атлантического совета и Американо-индийского делового совета.

Впрочем, самая интересная страница его биографии связана с Украиной — Хохштейн являлся членом наблюдательного совета крупнейшей украинской энергетической компании «Нафтогаз». Он был назначен в 2017 году и ушел в отставку в октябре 2020 года, заявив, что компания возвращается к коррупционной деятельности.

В колонке для издания KyivPost американец писал, что «Нафтогазу» грозит «усиливающийся саботаж со стороны коррумпированных сил».

Он заявил, что руководство «Нафтогаза» «встречало сопротивление на каждом этапе трансформации компании».

«Компания была вынуждена тратить бесконечное количество времени на борьбу с политическим давлением и попытками олигархов обогатиться за счет сомнительных сделок», — указывал Хохштейн.

Стоит также отметить, что в сентябре 2019 года экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в ходе пресс-конференции в Москве на тему «Газовая война грозит расколоть Европу» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания «Украина.Ру» рассказал про махинации с газом со стороны самого руководства «Нафтогаза».

По словам Царева, зампред компании Андрей Фаворов, который является гражданином США, а также сам Хохштейн курировали реверсные поставки американского газа на Украину, заставляя украинцев сильно переплачивать.

«Ущерб украинскому бюджету по поставкам реверсного газа был нанесен весьма существенный. Президенту [Украины] Владимиру Зеленскому можно расследовать деятельность Хохштейна и Фаворова, чьи американские компании поставляют этот реверсный газ», — пояснял бывший парламентарий.