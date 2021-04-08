«Надо что-то менять»: почему азиатское турне Лаврова завершилось без заметных успехов

Противоречия между США, Россией и Китаем неизбежно ведут к росту конкуренции в разных точках мира. На этом фоне одной из точек напряжения в Азии стала Индия, которая пока стремится балансировать между великими державами. Эта страна участвует как в откровенно антикитайском формате Quad, так и в ШОС, куда входит тот же Китай.

Сергей Лавров начал свое турне 5 апреля именно с Нью-Дели, где встретился с индийским коллегой Субраманьяном Джайшанкаром. Несмотря на большие ожидания прессы, страны не достигли никаких прорывных решений.

Москва рассчитывает, что Россия и Индия проведут в 2021 году встречу на уровне глав государств.

Глава российской дипломатии также отметил, что Россия не исключает возможность организации у себя производства индийской вакцины от COVID-19.

Реально же самой громкой новостью стало то, что Лавров провел в Индии неожиданные переговоры с бывшим госсекретарем США, а ныне спецпредставителем американского президента по вопросам климата Джоном Керри. Обе делегации якобы случайно остановились в одном отеле и пообщались о климате по американской инициативе.

Россия в лице Лаврова отдельно заверила индийцев, что не планирует создавать военный союз с Китаем. «Эти отношения не преследуют цель создания военного союза. Мы слышим, кстати, спекуляции про военные союзы не только в связи с российско-китайскими отношениями», — двусмысленно отметил Лавров. Возможно, в этих словах был намек и на усилившееся в последнее годы военно-политическое сотрудничество между Индией и США. Обеспокоенные возвышением Китая, недавно эти страны провели военные учения в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности (Quad) с участием Австралии и Японии и примкнувшей к ним Франции.

Профессор кафедры востоковедения МГИМО Сергей Лунев считает, что прошедший визит показал продолжение стагнации в двусторонних отношениях.

«Базовая причина этого — недостаточное внимание, которое уделяет элита России Индии, а элита Индии — России. У нас на высоком уровне довольно скептический настрой к этой стране. И это при том, что вообще в мире сложно найти еще две другие такие крупные страны, у которых так мало противоречий», — говорит Лунев.

Индийские журналисты, в частности, издание The Daily Guardian также подлили масла в огонь, опубликовав статью с мнением о слишком тесных связях России и Китая. Лунев подтверждает, что Нью-Дели пугает российско-китайское сближение в военно-политическом плане.

При этом эксперт считает, что Индия будет стараться продолжать политику балансирования во внешней политике, как делала все время после получения независимости.

«То, что Индия обижена на Россию — факт. Но надо понимать, что сама Индия не белая и пушистая.

На мой взгляд, политика нашего МИД неверная. Пакистан никак не сможет нам заменить Индию, на которую приходится почти 40% экспорта российского вооружения за последние 30 лет. Мы все еще главный поставщик вооружений в Индию, несмотря на то, что эта доля уже сократилась с 75% до менее 50%. Но Индия никогда не пойдет в этом вопросе на уступки США, например, в вопросе с отказом от поставок С-400», — говорит эксперт.

Контракт на поставку зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» стоимостью $5,5 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в 2018 году. Сообщалось, что это вызвало резкое недовольство Вашингтона. Однако Лунев уверен, что США не станут вводить санкции против Индии.

Пакистан встретил как родного

Сергей Лавров совершил довольно рискованный, как считают некоторые эксперты, шаг, решившись на прямой перелет из Индии в Пакистан. Эти страны уже долгие годы не могут решить свой территориальный спор за Кашмир и периодически сталкиваются с военным обострением.

Однако российского министра в Пакистане после девятилетнего перерыва встретили радушно. Он на пару с коллегой Шахом Мехмудом Куреши перед переговорами посадил символ страны — гималайский кедр деодар.

Прошедший год оказался рекордным для двустороннего товарооборота, который вырос на 46% и достиг показателя в $790 млн.

В ходе беседы министры обсуждали судьбу планируемого к постройке газопровода на территории Пакистана, который должен протянутся с юга на север этой страны. Стоимость проекта оценивается в $2,5 млрд. «Ростех», который раньше по плану должен был возглавить проект, вышел из него из-за санкций. Вместо него Россию будет представлять консорциум с участием ЕТК Александра Карманова и ТМК Дмитрия Пумпянского.

Начало строительства запланировано на лето 2021 года.

Лавров также акцентировал внимание на сотрудничестве в развитии мирного атома между «Росатомом» и комиссией по ядерной энергетике Пакистана. Обсудили стороны и урегулирование ситуации в Афганистане.

Доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский в разговоре с «Газетой.Ru» выразил мнение, что переговоры не стали прорывными, несмотря на улучшение отношений между Россией и Пакистаном в последние годы.

«Главные вопросы на повестке дня — газопровод, борьба с терроризмом, ситуация в Афганистане. Пакистан заинтересован в сближении с Россией. В последние годы Исламабад очень сильно отходит от США и становится сателлитом Китая. Пекин для Пакистана уже на первом месте. Вашингтон при этом остается пока более важным для него партнером, нежели Россия, из-за масштабов экономики», — объясняет расклад эксперт.

Казахстан отходит незаметно

Последней точкой турне Лаврова оказался Казахстан. При, казалось бы, довольно близких отношениях в рамках ЕАЭС и ряде других организаций, здесь тоже все обошлось без сенсаций.

Стороны договорились наращивать число авиарейсов, вернуть казахских студентов к очному обучению в российских вузах (всего их, по оценке Лаврова, более 66 тысяч). Также стало известно о подготовке визита спикера Совфеда Валентины Матвиенко в Казахстан в конце апреля.

Заведующий отделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в разговоре с «Газетой.Ru» подчеркнул, что товарооборот с Казахстаном у России больше, чем со всеми остальными постсоветскими странами.

«Но в отношениях с Казахстаном в целом нет никаких прорывов, в отличие от, например, отношений с Узбекистаном. А такое спокойствие ведет к стагнации, это надо пытаться менять», — считает эксперт.

Профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Казанцев, в свою очередь, отметил, что казахи видят со стороны России определенное давление. При этом эксперт считает, что у России есть в данный момент более актуальные вопросы во внешней политике, чем положение дел в Казахстане.

Грозин отдельно подчеркнул, что решения Нур-Султана вроде перевода казахского языка на латиницу показывают, что

Казахстан на самом деле стремится выстроить дистанцию от русского мира в широком смысле.

«При Токаеве это видно даже ярче, чем при Назарбаеве. Молодых казахов с 2014 года пытаются переселить на север страны, где много проживает русских. Это официально объясняется демографической проблемой, ведь русских становится все меньше», — объясняет эксперт. Он напоминает, что именно из Казахстана больше всего выехало русских за постсовестские годы.

Россия, по оценке Грозина, слишком избаловала Казахстан, долго не замечая явные факты русофобии по экономическим соображениям. Например, там спокойно проходят в парламент от партии власти «Нур Отан» много людей с явно шовинистическими взглядами.

«И теперь им ничего не помешает приехать, например, на межпарламентскую ассамблею, несмотря на прошлые русофобские высказывания. Например, некоторые из них раньше требовали в Госдепе признать некий казахский геноцид и Голодомор. Это показывает, что Казахстан на самом деле не хочет, чтобы Россия его воспринимала в качестве однозначного союзника и младшего партнера. В экспертном сообществе давно предупреждают, что в Казахстане существуют предпосылки для повторения украинского сценария», — заключает эксперт.