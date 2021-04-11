«Может приехать в Крым»: в России ответили на заявление Эрдогана

Глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал позицию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по поводу принадлежности полуострова вызывающей сожаление. В связи с последним заявлением турецкого лидера по этому поводу он пригласил его посетить Крым.

«Эрдоган, если он действительно мудрый и мужественный политик, может приехать в Крым. Крым открыт, Россия стремится вести открытый диалог со всеми государствами, выстраивая добрососедские отношения. Но, к сожалению, со стороны Эрдогана пока мы слышим только недальновидные и оскорбительные для крымчан заявления», — сказал Гемпель РИА «Новости».

Как обратил внимание парламентарий, полуостров как фактически, так и юридически — неотъемлемая часть России. Гемпель подчеркнул, что Турции надо не только считаться с этим, но и признать данный факт.

«Турецким регионам пора выстраивать экономические отношения с российским Крымом, а Эрдогану обратить внимание на национал-радикальное руководство Украины, которое грубо попирает права человека, устраивая различные блокады полуострова», — констатировал депутат.

Таким образом он прокомментировал сделанное ранее президентом Турции заявление о том, что на переговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Стамбуле он подтвердил решение Анкары не признавать «аннексию Крыма».

«Мы выступаем за территориальную целостность и суверенитет Украины. Мы подтвердили наше принципиальное решение не признавать аннексию Крыма», — сообщил Эрдоган на пресс-конференции, трансляцию которой вел телеканал TRT.

По его словам, турецкая сторона поддерживает украинскую инициативу по созданию «Крымской платформы».

«Надеемся, что эта инициатива принесет положительные результаты для всех народов Крыма, включая крымских татар, и Украины», — подчеркнул президент Турции.

Киев собирается 23 августа провести саммит так называемой «Крымской платформы», на котором будет подниматься вопрос «возвращения» Крыма. Украинская сторона предложила ряду государств присоединиться к этой платформе. В частности, приглашения получили Литва, Турция, Франция, Великобритания, Германия, Канада и США.

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет в ответ на заявление Эрдогана посоветовал ему поумерить свой пыл и не заглядываться на российские территории. «Учитывая агрессивную риторику Эрдогана, думаю, нам стоит подумать над тем, чтобы призвать наших граждан воздержаться от поездок в Турцию, так как им никто не сможет гарантировать там безопасность», — сказал депутат РИА «Новости».

Он отметил, что турецкому лидеру следует, в первую очередь, обратить внимание на ситуацию в своей стране. Шеремет предупредил, что, если кто-то будет предпринимать недружественные шаги против российской территории, ответ не заставит себя долго ждать.

Эрдоган уже не впервые делает заявление по поводу принадлежности Крыма.

В очередной раз он поднял эту тему в середине октября прошлого года, заявив на совместной пресс-конференции с Зеленским, что не признает вхождение Крыма в состав России.

«Турция не признавала и не признает аннексии Крыма», — говорил он. То же заявление приводит пресс-служба главы Турции. «Мы всегда поддерживали суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым», — подчеркнул Эрдоган.

За год до этого Эрдоган также говорил, что Турция не собирается признавать «незаконную аннексию Крыма».

Крым вошел в состав России после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя поддержали идею перехода под российскую юрисдикцию. Украина до сих пор называет Крым своей, но временно оккупированной территорией. В этом ее поддерживает ряд западных стран. Российское руководство не раз отмечало, что крымчане проголосовали за вхождение в состав РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.