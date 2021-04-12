«Сил НАТО недостаточно»: Байдену не советуют помогать Украине

Полковник американской армии в отставке Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative предостерег президента США Джозефа Байдена от антироссийской риторики и подталкивания Киева к обострению ситуации в Донбассе. По его словам, это может привести Соединенные Штаты к войне, к которой они не готовы.

Военный обратил внимание, что заявления Киева о возможном силовом урегулировании в Донбассе могут стать причиной российско-американского конфликта.

Вместе с тем, как отмечается, Байден не считает необходимым объяснить согражданам, с какой целью Вашингтон поддерживает такие угрозы со стороны Украины.

Эксперт привел в пример инцидент, имевший место в 1937 году, когда войска Японии потопили лодку США на реке Янцзы. Он напомнил, что бывший тогда президентом Соединенных Штатов Франклин Рузвельт отказался мстить японцам, несмотря на давление со стороны адмиралов ВМФ. Как объяснил Макгрегор, Рузвельт осознавал, что армия не готова к полномасштабной войне.

Отмечается, что предшественник Байдена Дональд Трамп в 2019 году отказался слушать многих его советников, которые призывали начать войну с Ираном. При этом администрация Байдена не слушает советов и предупреждений и ведет себя не так, как его предшественники. По мнению полковника, в Овальном кабинете сейчас «нет взрослого человека», который бы просто сказал «нет», хотя Байдену легко «встать в позу» и поучать, если речь идет о происходящем за тысячи миль от США. Но это не может длиться вечно, констатировал Макгрегор.

Как напомнил военный, российская армия обладает существенным превосходством над украинской. Вместе с тем силы НАТО в Европе, по его словам, слишком слабы для вмешательства в такой отдаленный конфликт. Он отметил, что в таком случае альянс будет делать ставку на ВВС, но призвал не недооценивать российские системы противовоздушной обороны (ПВО), в частности, находящиеся в разработке зенитные ракетные комплексы С-500.

В Донбассе с февраля наблюдается обострение ситуации.

Практически ежедневно там происходят перестрелки. Стороны обвиняют друг друга в эскалации. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в интервью на телеканале «Россия-1» для программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину заявлял, что в Москве допускают вероятность попытки Киева решить внутренние проблемы силовым путем. Он отмечал, что в этом случае ситуация на Украине будет представлять опасность для России.

Ситуация в Донбассе обращает на себя особое внимание СМИ, которые прогнозируют дальнейшее развитие ситуации там. В частности, 7 апреля свое видение ситуации в материале для журнала The National Interest изложил Тед Карпентер. По его словам, администрация Байдена стремится заверить украинскую сторону в поддержке США и НАТО в усиливающемся противостоянии «с пророссийскими сепаратистами и с самой Россией».

Как полагает Карпентер, американская администрация может взять на вооружение политику 43-го президента США Джорджа Буша и ситуацию в Грузии, когда на тот момент президент страны Михаил Саакашвили был уверен, что его страна — ценный союзник Вашингтона и что Соединенные Штаты с НАТО помогут Грузии в случае вооруженного конфликта с Москвой.

В августе 2008 года, как отметили в материале, Саакашвили начал наступление для восстановления контроля над вышедшей из состава Грузии Южной Осетии, что впоследствии спровоцировало масштабное контрнаступление Москвы. Буш тогда заверил грузинского коллегу в приверженности Вашингтона территориальной целостности Грузии, но не пообещал военную помощь: США и их союзники не стали идти на риск конфронтации с ядерной державой.

Проведя параллели между той ситуацией и текущей, автор материала пришел к выводу, что сегодня есть два варианта развития событий в Донбассе.

При первом сценарии Украина решит, что поддержка со стороны США ей гарантирована, и потерпит военное поражение в конфликте с Россией, так как американские руководители воздержатся от вступления в войну.

По другому сценарию, который автор назвал «ужасным», администрация Байдена предпримет военные действия в ответ на разгоревшийся российско-украинский конфликт, что может привести к ядерной войне.