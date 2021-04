Bloomberg: США введут новые санкции и вышлют дипломатов РФ

Санкции коснутся 20 организаций, а также 12 российских госслужащих и сотрудников разведки, передает агентство Bloomberg. В публикации отмечается, что это связано с «вмешательством» в выборы президента США, прошедшие в ноябре 2020 года, и кибератаками через SolarWinds, в которых Вашингтон обвиняет Россию.

По словам источников, знакомых с ситуацией, руководство США может объявить о санкциях уже в четверг, 15 апреля. Санкции также могут коснуться СМИ, которые Вашингтон считает подконтрольными российским спецслужбам и распространявшими дезинформацию о выборах президента США в 2020 году.

При этом, как пишет Politico, новый пакет санкций не коснется газопровода «Северный поток — 2».

Кроме того, Вашингтон намерен выслать десять российских дипломатов. 8 апреля Bloomberg сообщил, что Штаты планируют выслать тех сотрудников дипмиссии, которых Пентагон и Госдеп сочтут агентами российской разведки.

Другими словами, если «деятельность [сотрудников дипмиссии] не соответствует дипломатическому статусу», заявили собеседники издания.

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров заявил, что если США пойдут на этот шаг, Москва может ответить зеркально. Кроме того, властям РФ стоит ограничить доступ к американской дипсобственности, как это произошло в Соединенных Штатах, добавил сенатор.

17 марта президент США Джо Байден заявил, что Россия должна ответить за якобы вмешательство в президентские выборы, состоявшиеся в 2020 году. По его словам, в конце января он обсудил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным заявление американской разведки о вмешательстве в выборы стран, в число которых в том числе, по версии спецслужб, входит Россия. Он отметил, что разговор длился долго и начался со слов: «Я знаю вас, и вы знаете меня. Если я установлю, что это произошло, то будьте готовы». Кроме того, американский президент отметил, что в будущем можно «делать два дела одновременно», а также сотрудничать в областях, в которых совместная работа стран находится в общих интересах.

Спустя две недели министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что США играют со спичками, говоря о новых санкциях против России. «Диапазон моих оценок происходящего — от «упражнения в бессмысленности» до «опаснейшей игры со спичками», — сказал глава МИДа.

15 апреля газета The New York Times также сообщила, что новые санкции США могут затронуть суверенный долг России. По данным The Wall Street Journal, для американских банков расширят действующие запреты на торговые операции с российскими государственными долговыми обязательствами — соответствующий указ подпишет президент Джо Байден.

Источники WSJ также заявили, что финансовым учреждениям США запретят покупать гособлигации у российских Центробанка, Минфина и Фонда национального благосостояния после 14 июня.

Несмотря на резкие высказывания и враждебные проявления из Вашингтона, президент России Владимир Путин остается последовательным сторонником выстраивания добрых отношений с США, как минимум в тех областях, которые выгодны Москве. Об этом 8 апреля заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в развитии российско-американских отношений Россия готова идти настолько далеко, насколько к этому готовы ее партнеры. Поэтому, отметил Песков, в этом плане последовательная позиция Москвы налицо.

«Враждебность и непредсказуемость американской стороны обязывают нас быть готовыми к худшим сценариям развития отношений двух стран. У нас получается, что вопросов по американским отношениям больше, чем объем этих отношений», — сказал также Песков.