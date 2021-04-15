«Это сулит большую прибыль»: о чем Россия договаривается с Ливией

В Москве 15 апреля прошли переговоры премьер-министра России Михаила Мишустина с главой Правительства национального единства Ливии Абдель Хамидом Дбейбой.

Мишустин выразил поддержку суверенитету и территориальной целостности ливийского государства, а также призвал стремиться к полному окончанию военных действий.

Российский премьер также высказал сожаление из-за упавшего в 2020 году товарооборота между странами до $120 млн. По его словам, этому способствовала пандемия, однако уже в этом году есть все шансы на улучшение показателей.

Стороны обсудили вопросы межгосударственного торгового сотрудничества, совместные проекты в энергетической, транспортной и сельскохозяйственной сферах.

Ливийский лидер также провел встречу с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым и поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

«Сам факт встречи премьеров говорит, что страны настроены решать как политические, так и экономические вопросы. Нестабильность в Ливии продолжится еще долго, но с формированием Правительства национального единства появилась надежда на длительное перемирие. И потому у России и Ливии появляется масса тем для обсуждения по реализации совместных проектов»,

— объясняет в разговоре с «Газетой.Ru» востоковед, политолог Елена Супонина.

Эксперт напоминает, что за несколько лет до свержения Муаммара Каддафи стороны выстраивали большие планы в военно-технической, нефтяной и железнодорожной сферах почти на $4 млрд. «Все это не было реализовано. Но это демонстрирует, что существует огромный потенциал для сотрудничества, которое может принести большую прибыль» — говорит специалист по региону.

То, что Россия заинтересована восстановить свои, прежде всего, нефтяные проекты в Ливии, подтверждает и старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Николай Сурков в разговоре с «Газетой.Ru».

«Сейчас будет попытка реанимации участия в проектах, которые были еще до начала гражданской войны, возможно, будут и новые. Но реально это будет обсуждать только после появления в Ливии единого правительства и окончания войны. До этого момента наши компании, например, «Татнефть» и РЖД, будут только работать на сохранение активов», — говорит эксперт.

Стороны вооруженного конфликта Ливии выбрали переходное Правительство национального единства (впервые за семь лет) при содействии ООН в Женеве в феврале 2021 года. Оно будет возглавлять Ливию до проведения выборов президента и парламента страны, которые назначены на 24 декабря 2021 года. Тогда премьер-министром Ливии весьма неожиданно был избран предприниматель Абдул Хамид Дбейба, а Президентский совет возглавил дипломат Мухаммед Юнис Менфи.

В новое правительство Ливии вошли не имевшие в прошлом подобного опыта работы люди. При этом у Дбейбы есть родственники, которые стали одними из самых богатых в стране еще при Каддафи.

Бывший австрийский военный атташе в Ливии Вольфганг Пустаи и вовсе в комментарии Al-Jazeera счел назначение Дбейды неуместным, так как последний якобы был причастен к коррупции во время работы в бизнес-сфере и финансированию религиозно-политической организации «Братья-мусульмане» (запрещена в России).

Дбейба считается политиком, имеющим довольно близкие отношения с Турцией. Косвенно это подтвердил и его первый зарубежный визит 12 апреля именно в эту страну. Он пообещал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану добиться безвизового въезда для граждан этой страны. Кроме того, страны запланировали увеличить объем торговли до $5 млрд.

В своей работе Правительство национального единства пытается продемонстрировать свои полномочия по всей стране, а не только в столице. У министров нет единого центра, их офисы распределены между Триполи, Сиртом, Тобруком и Бенгази.

Москва за всех сразу

До появления единого правительства две трети территории Ливии контролировал парламент (Палата представителей), который поддерживал тесные связи с фельдмаршалом Халифой Хафтаром и его Ливийской национальной армией (ЛНА). Именно он хотел объединить страну силовым путем, начав в 2019 году поход на столицу Триполи.

К концу 2020 года окончательно стало понятно, что добиться своих целей ему не удалось — на стороне Правительства национального согласия, которое контролировало лишь треть территории, была военная помощь со стороны Турции. При этом в разной степени поддержку Хафтару наблюдатели приписывали Египту, ОАЭ и России.

Например, в середине 2020 года в Ливии были замечены истребители военно-воздушных сил Египта F-16C/D, которые вместе совершали совместный полет с самолетами-заправщиками Airbus A330-243MRTT Tankers ВВС ОАЭ. Некоторые тогда поспешили это назвать началом операции Каира, официальное разрешение на проведение которой президент страны Абдель Фаттаха ас-Сиси накануне получил от парламента.

Теперь, согласно женевским договоренностям, территорию Ливии должны в скором времени покинуть все иностранные наемники. При этом ЛНА и ПНС обвиняли друга друга в привлечении подобных сил.

Глава Турции Эрдоган и представители ПНС неоднократно возмущались якобы поддержкой Хафтара российскими наемниками из так называемой частной военной компании Вагнера (деятельность ЧВК в России запрещена) и ряда африканских стран.

Так, летом 2020 года главная нефтяная компании Ливии сообщила, что российские наемники якобы захватили одно из крупнейших нефтяных месторождений Ливии Эс-Сидер, которое считается одним из главных источников доходов для ПНС.

Однако вскоре ливийское правительство подтвердило, что оно контролирует Эс-Сидер, вскоре проведя там ремонт в одноименном порту для увеличения экспорта нефти.

Президент РФ Владимир Путин на вопрос о российском военном присутствии отрицал нахождение в Ливии российских военных, но допускал возможное участие добровольцев по своим соображениям.

Силы Хафтара утверждали же, что на стороне правительственных войск находятся представители Анкары и переброшенные протурецкие боевики из Сирии.

По мнению экспертов, сейчас Россия продолжает выступать за переговоры с участием всех сторон конфликта, включая Хафтара, но не отдает кому-либо явное предпочтение.

«К нам приезжали и Хафтар, и бывший премьер-министр Правительства национального согласия Ливии Фаиз Саррадж. У Москвы также сохраняются отношения со сторонниками свергнутого Каддафи и другими сторонами. Россия готова играть посредническую роль, и нет никакого смысла отказываться от наработанных связей», — объясняет Супонина.

Сурков полагает, что перемирие в Ливии может продержаться долгий период времени, однако сомневается в возможности провести выборы в конце года. По его словам, никогда не стоит забывать, что сторон конфликта в Ливии гораздо больше двух (включая крупные племена, сторонников Каддафи) и потому конфликт все еще далек от окончательного разрешения.