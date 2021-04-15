Новый кандидат «Новых людей»: почему он ушел из «Партии Роста»

«Новые люди» доказали свой потенциал»

«Мне приходилось общаться с разными политическими силами, - говорит Александр Хуруджи. – Партии «Новые люди» немногим больше года, но она активно развивается и уже доказала свой высокий потенциал на выборах осенью 2020 года».

«Новые люди» на региональных выборах в прошлом году прошли в заксобрания Новосибирской, Рязанской, Калужской и Костромской областях.

В Томске на выборах в городскую думу «Новые люди» обошли ряд парламентских партий, набрав 15% голосов.

Хуруджи за последние годы стал одним из самых активных правозащитников в России. Пять лет он был омбудсменом по защите бизнесменов, заключенных в СИЗО и ИВС, защитил сотни людей от рейдерских захватов их бизнесов.

Неделю назад благодаря помощи Хуруджи, смог выйти на свободу ростовский журналист и блогер Игорь Хорошилов.

По словам Хуруджи, он присматривался к «Новым людям» и окончательно убедился в их серьёзных намерениях после посещения их центрального штаба в Москве.

«Разговор на равных»

«На нескольких этажах офиса я увидел десятки людей. Они все уже сегодня работают на результат. Работа там кипит, очень много людей в нее вовлечено. И все они современные, открытые, профессиональные. Удивительная атмосфера», - рассказывает Александр Хуруджи.

«Мой разговор с лидером партии Алексеем Нечаевым шел на равных», — подчеркнул он.

В «Новых людях» отталкиваются от интересов людей, это их главный критерий. Для меня важно пройти в Госдуму, чтобы вести правозащитную работу на новом уровне. Здесь меня в этом поддержали, за что я очень благодарен «Новым людям» — отметил Хуруджи.

Политолог Алексей Ванифатов уверен в том, что Александр Хуруджи хорошо знаком с Ростовской областью.

«Во время выдвижения на пост сити-менеджера в 2019 Хуруджи предлагал интересные решения для этого региона, — говорит Ванифатов. — Если брать жалобы жителей, то главными проблемами являются градостроительные ошибки и высокая стоимость электроэнергии. Александр Хуруджи профессионально разбирается в этой теме и сможет решить многие вопросы жителей.

«Шансы партии пройти в Госдуму высоки»

«На мой взгляд, переход в партию «Новые Люди» даст Хуруджи новый виток политической карьеры и хорошие шансы на победу в думских выборах», — подытожил эксперт.

По мнению политолога, если «Новые люди» и дальше будут укреплять свои ряды такими кандидатурами, как Хуруджи, то шансы пройти в Госдуму у них очень высоки.

Как известно, ранее о своем желании баллотироваться в Госдуму от «Новых людей» уже заявили популярный блогер-миллионник Рамис Япаров (з млн подписчиков), известный продюсер, капитан команды РУДН Сангаджи Тарбаев, педагог-гуманист Артем Соловейчик, тележурналист Ярослав Бородин и другие кандидаты.