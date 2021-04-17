Ответ на ответ: в США назвали эскалацией санкции России

В Госдепартаменте заявили об отсутствии у Вашингтона заинтересованности в эскалации отношений с Москвой. При этом, как сообщили ТАСС в ведомстве, Соединенные Штаты оставляют за собой право ответить на контрмеры России.

Как уточнили в Госдепе, последние антироссийские санкции были пропорциональны и соответствовали «вредоносной деятельности» Москвы. А объявление российским правительством ответных мер, по мнению американских дипломатов, стало эскалацией и вызывает сожаление. «Вступать в цикл эскалации не в наших интересах, но мы оставляем за собой право ответить на любые ответные действия России против США», — сказали в ведомстве.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков накануне сообщил, что помощник российского лидера Юрий Ушаков изложил американскому послу в Москве Джону Салливану ответные меры России на новые санкции США.

В частности, как уточнил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, послу Соединенных Штатов рекомендовали отправиться в Вашингтон на консультации.

В рамках ответных мер Москва предложит десяти американским дипломатам покинуть территорию России. К тому же она запускает процедуру, призванную прекратить практику найма в американские диппредставительства в РФ граждан России и третьих стран.

По сообщению МИД РФ, Москва также решила бессрочно закрыть въезд на территорию страны для шести действующих и двух бывших высокопоставленных сотрудников администрации Соединенных Штатов: генпрокурора Мэррика Гарланда, директора Федерального бюро тюрем США Майкла Карвахаля, министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса, советника президента США по внутренней политике Сьюзан Райс, директора ФБР Кристофера Рэя, главы Национальной разведки США Эврил Хейнс, экс-помощника американского президента по нацбезопасности Джона Болтона и бывшего директора ЦРУ Роберта Вулси.

В российском внешнеполитическом ведомстве заверили, что дадут ответ на возможные новые санкции со стороны США.

«Есть и другие опции. Мы, конечно, понимаем ограниченность наших возможностей зеркально ущемить американцев экономически. Но определенный ресурс в этом плане присутствует, и он тоже будет задействован, если в Вашингтоне предпочтут двигаться по санкционной спирали», — предупредил Сергей Лавров.

Американский президент Джозеф Байден 15 апреля ввел против России новые санкции, в рамках которого банкам и другим финансовым институтам Соединенных Штатов было запрещено приобретать на первичном рынке номинированные в рублях и иных валютах облигации, которые выпустят Банк России, Фонд национального благосостояния или Минфин РФ после 14 июня 2021 года.

В Вашингтоне, помимо этих мер, также объявили о высылке десяти дипломатов РФ, в том числе, по словам американской стороны, сотрудников спецслужб. Кроме того, санкции Соединенных Штатов распространились и на ряд физических и юридических лиц, которые, по версии США, причастны к кибератакам, предполагаемому вмешательству в выборы президента страны, «оккупации Крыма» и нарушениям прав человека на полуострове, в частности в СИЗО в Симферополе. При этом Москва неоднократно подчеркивала, что об «оккупации Крыма» речи не идет, так как жители региона определили свою судьбу демократическим путем в полном соответствии с международными нормами, когда проголосовали за переход под юрисдикцию РФ.

Помимо всего этого, под санкции США попали 32 физических и юридических лица.

Это уже не первые санкции против России, которые были введены за время пребывания Байдена во главе Соединенных Штатов. Ранее рестрикции вводились из-за ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. В рамках этих ограничительных мер под санкциями оказались глава ФСИН Александр Калашников, директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и глава управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин.