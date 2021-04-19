Кремль: Путин и Байден обсуждали информацию о подготовке переворота в Белоруссии

Президент России Владимир Путин обсуждал с американским коллегой Джо Байденом данные о подготовке покушения на главу Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

При этом на вопрос о предполагаемой причастности администрации Байдена к готовившемуся покушению Песков отвечать не стал. Он отметил лишь, что «всю информацию, которую можно выдавать, выдают специальные службы на свое усмотрение».

Представитель Кремля обратил внимание, что задержанные обсуждали «абсолютно конкретные и абсолютно деструктивные планы», что «говорит о большой опасности».

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ ранее сообщил, что сотрудники российской спецслужбы задержали двух человек — они подозреваются в подготовке военного переворота в Белоруссии и устранения главы республики Александра Лукашенко. Спецоперация по пресечению противоправной деятельности проходила совместно с КГБ Белоруссии.

Задержанными оказались имеющий двойное гражданство США и Белоруссии Юрий Зенкович и гражданин Белоруссии Александр Федута. Правоохранители считают, что мужчины планировали привлечь местных и украинских националистов, чтобы провести военные переворот в Белоруссии по сценарию цветных революций, передает ЦОС ФСБ.

В сообщении также отмечается, что, по версии спецслужб, готовилось и физическое устранения Лукашенко. Сам же глава Белоруссии уточнял, что злоумышленники собирались также похитить его детей.

Лукашенко ранее сообщал, что Путин и Байден обсуждали сведения спецслужб России и Белоруссии о подготовке переворота. Он отметил, что о разговоре ему сообщил сам российский президент.

В то же время глава Белоруссии уверен, что к подготовке покушения причастны американские власти. «Поставить задачу устранить президента, запомните, не может никто, кроме высшего политического руководства. Только они, никакие спецслужбы», — заверил Лукашенко.

Что касается задержанных, президент Белоруссии отметил, что политологом Федутой и его адвокатом Зенковичем группа злоумышленников не ограничивается.

«Мы их отслеживали, наблюдали, они боялись сюда ехать после того, как мы задержали несколько групп, которые сюда оружие свезли и уже в тайники спрятали, они уехали в Москву», — рассказал Лукашенко.

По его словам, задержание прошло после того, как он обратился к российскому коллеге. Помимо этой просьбы, как добавил Лукашенко, было и обращение главы КГБ Белоруссии Ивана Тертеля к руководителю ФСБ Александру Бортникову.

Ранее Тертель отмечал, что участники раскрытой группы не только спланировали свои действия, но и приступили к практической реализации замысла по физическому устранению Лукашенко и членов его семьи, организации вооруженного мятежа с целью захвата власти.

Сам же глава Белоруссии предупредил, что если будет повторение подобных попыток, то реакция властей страны будет жесткой. «Не дай бог — ответ будет жесточайшим, — подчеркнул он. — Не дай бог они прикоснутся к моим детям, которые вообще непричастны к этому! Не дай бог, не только к моим, но и вашим! Понимаете, я терпел, все ждал, красные линии рисовал для себя, отодвигал. А сейчас мы их будем мочить так, что им мало не покажется».

После проведения выборов главы республики в прошлом году в стране в течение нескольких месяцев проходили массовые акции протеста оппозиции. Тогда Лукашенко заявил, что все подстроено и проходит по сценарию цветных революций. В частности, в проведении демонстраций он обвинял власти США.