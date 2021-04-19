«Чтобы экономика росла»: чего депутаты и сенаторы ждут от послания Путина

По мнению первого зампреда комитета по международным делам Светланы Журовой, на предстоящем послании будут заявления, связанные с пенсионной реформой.

«За это время уже произошли какие-то события, которые требуют корректировки. Мне кажется, что это будет озвучено президентом. И это актуально в преддверии выборов [в Госдуму], потому что мы от людей это слышим», — сказала она.

Кроме того, она отметила, что в послании точно будут подниматься темы, связанные с пандемией.

По ее словам, вопросы здравоохранения являются наиболее актуальными для регионов, и именно в этой сфере требуется внимание и влияние государства.

Что касается международной повести, по ее мнению, президент успокоит весь мир и, как несколько лет назад, отметит, что страна готова отражать любые атаки, если они будут обращены на Россию. «Мы не собираемся ни на кого нападать, но если вдруг кто-то на нас, то мы готовы», — подчеркнула депутат.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Ирина Гусева выразила желание услышать от президента решений относительно долгов муниципалитетов.

«Сейчас экономика и так нестабильна, а долги и коммерческие кредиты не дают возможности развиваться муниципальным образованиям, территориям, регионам, краям, то есть это вот такая проблема, которую правительство вместе с регионами оперативно должны решать. Я не знаю, что это: поэтапное ли погашение, списание ли долгов, но что-то должно происходить, потому что нельзя, имея огромные долги, что-то планировать и развиваться», — подчеркнула она.

Депутат также выразила уверенность, что президент будет говорить о социальной сфере, в частности коснется вопросов многодетных семей.

Как обратила внимание Ирина Гусева, в ходе последних встреч с многодетными семьями выяснилось, что существует проблема с оплатой проезда детей.

«Это серьезная проблема, причем с ручкой и листочком в руках люди считали, сколько денег надо не только в школу доехать, но еще на кружки и секции. Мы же хотим, чтобы дети не только у компьютеров сидели», — обратила внимание политик.

Помимо этого, по ее мнению, президент будет говорить и об ипотеке, так как для многих это возможность жить отдельно и строить планы.

Она также выразила надежду, что в рамках принятых поправок к Конституции Путин обозначит решение проблемы с индексацией пенсий работающим пенсионерам. «Люди этого ждут. На каждой встрече люди мне об этом говорят. Я уверена, что президент эту тему не оставит», — подчеркнула Ирина Гусева.

Говоря о внешнеполитической сфере, она ожидает от президента твердого заявления, что Россия никому войн не объявляла и граница страны «на надежных замках».

«Люди задают много вопросов, и порой только от президента как от первоисточника и как от гаранта мира и спокойствия люди хотят слышать комментарии о том, что касается внешней политики», — констатировала она.

В свою очередь, член комитета Совета Федерации по экономической политике Игорь Морозов обратил внимание, что сегодня наблюдается мощнейшее экономическое давление на российские загранучреждения, «оно беспрецедентно». Продолжается ухудшение международной обстановки.

«Я думаю, в этих условиях будет важно президенту четко обозначить наши внешнеполитические приоритеты и решения тех ситуаций, которые мы видим вокруг наших границ. Первое — это Донбасс. Что мы делаем? Там уже несколько сотен тысяч российских граждан. Как Россия поведет себя в случае наступления ВСУ и фактически геноцида в отношении мирного населения», — сказал он.

Кроме того, сенатор отметил, что необходимо понимать, как Россия будет реагировать на ситуацию на Южном Кавказе, то есть в Нагорном Карабахе и Армении.

По его словам, важно обозначить, как Россия будет себя вести и какие у нее ориентиры, в первую очередь наступательные, в случае давления на этот регион со стороны Турции.

«Что будет происходить в Белоруссии, и какая наша политика будет в отношении Союзного государства? Таких вопросов очень много. Ждем от президента четких, понятных направлений нашей политики, которые бы позволили сориентировать российскую дипломатию и парламент в этих вопросах», — подчеркнул он.

Член Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Эдуард Россель заявил, что ожидает, в первую очередь, анализа по выполнению предыдущего послания и подведения итогов.

«А также какие меры правительство и президент планируют принять, чтобы экономика России росла. К сожалению, до сегодняшнего дня она не растет.

И я думаю, что уже наступила пора, наверное, принять такие меры, при которых Россия начнет подниматься»,

— сказал он.

По мнению члена комитета Совета Федерации по международным делам Сергея Цекова, основное внимание будет уделено пандемии COVID-19 и решениям социальных и экономических вопросов, которые возникли на ее фоне.

В свою очередь, зампред комитета по международным делам Ирина Роднина выразила мнение, что послание будет посвящено предстоящим в сентябре выборам в Госдуму. Она отметила, что это большое событие для страны.

«Также будут подниматься вопросы экономического развития и политики. Думаю, это будет очень объемное по информации и по задачам послание президента», — заключила она.