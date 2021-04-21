Зеркальный ответ: Россия высылает 10 дипломатов США

О таком ответном шаге Москвы на американские санкции было объявлено заместителю главы дипломатической миссии США в России Барту Горман, вызванному в МИД РФ.

«Данная мера представляет собой «зеркальный» ответ на враждебные действия американской стороны против ряда сотрудников российского посольства в Вашингтоне и Генерального консульства России в Нью-Йорке, безосновательно объявленных «persona non grata», — говорится в комментарии российского внешнеполитического ведомства.

Также министерство пообещало ввести дополнительные меры против американской стороны.

Днем ранее Госдепартамент сообщил о решении посла США в России Джона Салливана покинуть Москву. Дипломат отправится в Вашингтон, чтобы напрямую переговорить с новыми коллегами из администрации президента Джо Байдена.

Сам американский дипломат при этом отметил, что намерен вернуться в Россию через несколько недель — еще до планируемого саммита между президентами России и США Владимира Путина и Байдена.

Окончательно решение американского диппредставителя отправиться на консультации в США было принято после состоявшегося накануне разговора секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и советника главы Белого дома по нацбезопасности Джейка Салливана.

При этом издание Axios сообщало, что Джон Салливан не хотел уезжать из России.

«Для меня важно поговорить напрямую с моими новыми коллегами из администрации Байдена в Вашингтоне о текущем состоянии двусторонних отношений между США и Россией», — приводит Politico слова главы американской дипломатической миссии в РФ.

В настоящий момент в Соединенных Штатах отсутствует российский посол Анатолий Антонов — он уже почти месяц как находится в Москве, куда отправился на аналогичные консультации. Дипломат уже провел ряд встреч в МИДе и Госдуме.

Сроки отъезда Антонова также пока неизвестны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал, что Путин примет решение о возвращении Антонова в США, когда это будет целесообразно.

«Вызов для консультаций» не равен «отзыву», так как последнее означает завершение миссии посла. В большинстве случаев рано или поздно после консультаций посол возвращается в страну назначения, а до этого времени его работой там занимается временный поверенный.

В середине нынешнего месяца США ввели санкции против 32 российских физических лиц и организаций, а также в отношении восьми физических и юридических лиц, которые связаны с Крымом.

Кроме того, Минфин США внес в «черный список» шесть российских технологических компаний, которые оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб.

Помимо этого, США решили выслать десять сотрудников из российской дипломатической миссии в Вашингтоне, округ Колумбия.

«В их личном составе есть представители российских спецслужб», — пояснили в Вашингтоне.

Рестрикции стали ответом на якобы хакерские атаки на правительственные учреждения США с помощью программного обеспечения SolarWinds в прошлом году и денежное поощрение российскими спецслужбами нападений на американские войска в Афганистане, а также попытки вмешательства в выборы в США в 2020 году.

«Администрация Байдена ясно дала понять, что США будут защищать национальные интересы и обеспечивать негативные последствия для властей России за их действия, направленные на причинение нам вреда», — указало американское внешнеполитическое ведомство.

Комментируя происходящее, президент Владимир Путин подчеркнул, что для ряда стран Запада попытки ввести как можно больше санкций против России стали новым видом спорта.

«В некоторых странах завели пренеприличный обычай — по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию. Спорт какой-то, новый вид спорта — кто громче что-то скажет…», — сказал глава государства, выступая с посланием Федеральному собранию.

В ответ Соединенным Штатам российская сторона решила выслать 10 американских дипломатов, запретить наем в дипмиссии США административно-технических работников из россиян и граждан третьих стран, а также ограничить десятью сотрудниками практику задействования посольством США краткосрочных командируемых по линии Госдепартамента для работы в американских диппредставительствах.

Помимо этого, Москва предупредила о возможности запрета деятельности американских фондов и неправительственных организаций, подконтрольных Госдепу и другим госструктурам США.

Также министерство сообщило имена восьми действующих и бывших американских высокопоставленных чиновников и деятелей, причастных к разработке и реализации антироссийского курса. Всем им впредь бессрочно запрещен въезд в Россию.

В список вошли: генеральный прокурор США Мэррик Гарланд, директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль, министр внутренней безопасности США Алехандро Майоркас, советник президента США по внутренней политике Сьюзан Райс, директор ФБР Кристофер Рэй, директор Национальной разведки США Эврил Хейнс, бывший помощник президента США по национальной безопасности и постоянный представитель при ООН Джон Болтон и экс-директор ЦРУ Роберт Вулси.