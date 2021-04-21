«Дорожная карта» госпереворота: зачем Лукашенко едет к Путину

«В Москве пройдут переговоры (президента России) Владимира Путина с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко. Имеется в виду обсудить широкий круг вопросов дальнейшего развития российско-белорусских отношений, стратегического партнерства и союзничества, а также перспективы взаимодействия в рамках Союзного государства», — заявили в пресс-службе президента России в преддверии встречи двух лидеров.

Детали предстоящих переговоров пока не раскрывают, однако в администрации белорусского лидера называют более широкий круг тем, который могут затронуть Путин и Лукашенко в рамках встречи. Так, в пресс-службе заявили, что на повестке дня находятся вопросы совместного реагирования на актуальные вызовы и угрозы, обмен мнениями по тематике международной повестки дня, ситуации в регионе, а также союзная тематика.

«Лидеры стран обсудят актуальную повестку белорусско-российских отношений, предметно остановившись на актуальных вопросах торгово-экономического взаимодействия, в том числе в продолжение состоявшихся ранее встреч и телефонных разговоров», — говорится в сообщении.

Кроме того, как ожидается, Путин и Лукашенко затронут вопросы взаимодействия России и Белоруссии в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, а также дальнейшие шаги по восстановлению полноценного транспортного сообщения между двумя государствами.

Основные цели

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, Лукашенко уже 26 лет ездит в Россию только для одной цели — получить деньги.

«В качестве предлога могут быть самые разные варианты, в том числе дружба, братство и интеграция. При этом никакой реальной интеграции между Белоруссией и Россией до сих пор нет, ее могли начать в декабре 2019 года, подписав «дорожные карты», но этого не произошло.

Тем не менее за четверть века Лукашенко смог вытянуть из России $137 млрд в качестве авансов за будущую интеграцию», — добавил эксперт.

В этот раз белорусский президент прилетает в Москву, примерив на себя роль жертвы американского заговора, который, по версии белорусского КГБ, предполагал уничтожение как самого Лукашенко, так и его семьи. По мнению Андрея Суздальцева, на предстоящих переговорах этот вопрос будет поднят в числе самых первых.

«По идее Минску нужно дать денег по этой причине, правда, как это оформить с помощью «дорожных карт» или из-за покушения, уже будет решаться во вторую очередь. Для России ситуация достаточно сложная, потому что этот заговор вызывает массу вопросов. Уровень значимости его организаторов в белорусском политическом поле равен нулю — это маргиналы. В российском формате это было бы сравнимо с решением актеров «Кривого зеркала» напасть на Кремль. То есть для белорусов сама ситуация достаточно смешная», — отметил эксперт.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец также считает, что основная цель приезда Лукашенко — это получение средств от России. По его мнению, в этот раз деньги белорусскому лидеру нужны для спасения самого себя.

«Момент сейчас очень важный, потому что белорусский лидер по состоянию своего психического здоровья недееспособен. То есть подписывать с ним любые соглашения, абсолютно невыгодно для российско-белорусских отношений», — подчеркнул эксперт.

Тема госпереворота

Фон у встречи Путина и Лукашенко несколько неоднозначный, поскольку переговоры проходят вскоре после появления информации о подготовке государственного переворота в Белоруссии.

Информацию о заговоре российская ФСБ и белорусский КГБ распространили вместе, ведомствам удалось предотвратить покушение на президента Белоруссии. По их данным, за подготовкой переворота стояли минский политолог Александр Федута, юрист Юрий Зенкович и лидер «Белорусского народного фронта» Григорий Костусев.

Спецслужбы сообщили, что покушение на Лукашенко было запланировано на 9 мая, когда в Минске должен проходить парад Победы.

Сам белорусский президент же утверждает, что госпереворот организовывался руководством США по сценарию «цветных революций», а заговорщики планировали даже взять в заложники его детей и подготовили для этой цели погреб в Гомельской области.

В свою очередь Путин дал свою оценку ситуации в рамках послания Федеральному собранию, которое прошло накануне визита Лукашенко в Москву. Так, президент России указал на нежелание коллективного Запада замечать попытку госпереворота в Белоруссии.

«Можно иметь любую точку зрения по поводу политики президента Белоруссии Лукашенко Александра Григорьевича. Но практика организации госпереворотов, планов политических убийств, в том числе и высших должностных лиц, — ну это уже слишком, все границы перешли уже <…> А что было бы, если бы попытка госпереворота в Белоруссии была бы реально предпринята? Ведь к этому же все и велось. Сколько бы людей пострадало? Как складывалась бы вообще судьба Белоруссии? Об этом никто не думает», — подчеркнул Путин.

С точки зрения Дмитрия Болкунца, тема попытки госпереворота определенно будет обсуждаться в рамках переговоров президентов России и Белоруссии. Хотя сам заговор, по мнению эксперта, был спецоперацией КГБ, основная цель которой — выставить оппозицию республики в дурном тоне.

«Россия вписалась в этой кейс, чтобы продемонстрировать США, что Белоруссия — это зона интересов исключительно Москвы и она не собирается никого подпускать к белорусскому полю, будь то американцы или европейцы.

Это читалось между строк в послании Владимира Путина. В рамках послания Федеральному собранию президент России всему миру продемонстрировал, что президент США хотел убить Лукашенко, это стало своеобразным ответом Вашингтону. Глава Белоруссии в этом случае выступает в роли жертвы, что в целом ему выгодно, правда, он сам себя переиграл, потому что в реальности в эту байку никто не поверил», — отметил Болкунец.

При этом, по словам Суздальцева, изначально президент России несколько отмежевался от Лукашенко в ходе своего послания Федеральному собранию, сказал, что разные могут быть мнения, но убивать-то нельзя.

«Второй момент, Путин всегда выступал за законные пути, то есть против переворотов и покушений. Третий момент — появилась возможность России ответить Байдену, в том числе за обвинения российского лидера в каких-то убийствах, путем указания на знание США о перевороте, что говорит об их причастности к этим событиям. Кроме того, поддерживая эту версию, Путин подтвердил, что Белоруссия находится в зоне российских интересов и Москва просит Запад не вмешиваться в ситуацию в республике, так как белорусский народ должен разрешить ее сам», — подчеркнул эксперт.

Возможные итоги

К чему могут привести переговоры двух лидеров — вопрос открытый. Официально никакой информации о подписании каких-либо соглашений или подготовки решений нет. Однако представители белорусской оппозиции, в том числе экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, опасаются, что Лукашенко может пойти на какое-то соглашение с Россией, что якобы создаст угрозу для суверенитета белорусской республики.

«Человек, который десятилетиями строил себе репутацию «гаранта суверенитета», сам стал прямой угрозой суверенитету. И это полностью на его ответственности», — заявили в штабе Тихановской.

В то же время член президиума Координационного совета (КС) белорусской оппозиции Павел Латушко считает, что Белоруссии тут якобы угрожает возможность подписания около 90% «дорожных карт» по интеграции двух государств.

«Это могут быть вопросы, связанные с единой валютой и размещением российских военных баз на территории Беларуси. Все это может привести к частичной или полной утрате суверенитета нашей страны», — уверен оппозиционер.

Впрочем, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты расходятся в оценках того, может ли встреча Лукашенко и Путина действительно привести к каким-то договоренностям. Так, Дмитрий Болкунец уверен, что в первую очередь вечернее время переговоров намекает на отсутствие подобных перспектив.

«Вероятно, Россия не станет идти на какие-то договоренности с Лукашенко в рамках этих переговоров, в том числе по углублению интеграции. Не исключено, что стороны вернутся к теме ухода белорусского лидера из политики.

По этому вопросу Путин уже обозначил позицию России в своем послании — Москва против революций, все должно проходить в конституционных рамках», — отметил эксперт.

В свою очередь Андрей Суздальцев указал, что эффективность встречи с Путиным для Лукашенко будет связана с тем, получит ли он финансовые средства. На февральских переговорах в Сочи ему этого так и не удалось добиться.

«Нельзя исключать, что в этот раз какой-то позитивный результат для Минска все же будет. Однако это как-то жутковато, что Лукашенко избирает все более экзотические поводы для получения денег от России», — резюмировал эксперт.