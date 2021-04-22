«Остановились у самой черты»: Чехия выдворяет более 20 российских дипломатов

МИД Чехии заявил, что Прага ограничила число сотрудников посольства России количеством сотрудников своей миссии в Российской Федерации. По словам чешского министра иностранных дел Якуба Кулганека, это решение должно быть приведено в исполнение до конца мая.

Согласно подсчетам ведомства, штат российского посольства в Чехии состоит сейчас из 27 дипломатов и 67 сотрудников техперсонала, а чешского в Москве — пяти дипломатов и 19 служащих.

Таким образом, в соответствии с решением Праги посольство должны покинуть 22 российских дипломата.

После оглашения этого решения посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька был вызван в МИД РФ. Он пробыл в здании министерства полчаса, после чего сообщил, что пока он продолжит работу в России. При этом он выразил мнение, что урегулирование проблем в отношениях двух стран будет длительным.

Новая высылка дипломатов стала очередным витком кризиса в отношениях двух государств. В середине апреля Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов под предлогом их работы на «российские спецслужбы». В ответ Москва объявила персонами нон-грата 20 сотрудников чешского посольства, что в Праге назвали непропорциональным ходом.

По заверениям Праги, высылка российских дипломатов была рассчитана так, чтобы не подставить под угрозу работу посольства РФ, тогда как решение Москвы фактически оставило всего пять сотрудников дипмиссии Чехии на российской территории. В ответ на это чешский МИД выдвинул России ультиматум, призвав вернуть высланных дипломатов до полудня 22 апреля.

Москва призыв Праги проигнорировала, после чего и последовало сообщение Чехии о новой высылке сотрудников российской дипмиссии. При этом, как говорил Кулганек, установление паритета в численности дипломатов предполагает высылку примерно 60 сотрудников диппредставительства России в Праге.

В Москве на такое решение Чехии отреагировали заранее. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, российская сторона даст соответствующий ответ, если Чехия продолжит придерживаться конфронтационной линии в отношении Москвы.

«Если есть желание разрешить проблему, она должна и может быть разрешена. Если это путь, который обозначила Прага, на конфронтацию, тогда ему будет дан соответствующий ответ.

И имею в виду ответ будет дан на соответствующие действия. И это Праге хорошо известно», — подчеркнула дипломат.

«Дипломатическая война»

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» председатель Балканского клуба Центра исследований стран Восточной Европы МГИМО Сергей Артемов, вся эта дипломатическая война идет только в ущерб двум странам, учитывая, что у России довольно широкое сотрудничество с Чехией. Да и ранее Прага была довольно дружественно расположена к Москве.

«Для дипломатической миссии и работы коллектива высылки дипломатов наносят большой ущерб. В принципе дипмиссии организовываются на довольно рациональных началах, как правило, в них нет лишних людей и сокращение штата всего сильнее бьет по работе самого посольства.

Если в Москве останется только чешский посол, что вряд ли возможно, это ударит не только по функционированию посольства, но и по связям двух стран», — добавил эксперт.

В итоге высылка сотрудников дипмиссии приведет к сокращению в культурном и экономическом взаимодействии, так как она затрагивает сотрудников дипмиссии, которые отвечают за двустороннее сотрудничество в разных областях, продолжил Артемов.

Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев согласен с тем, что ситуация вокруг взаимной высылки дипломатов ударит по отношениям сторон.

«В диппредставительстве Чехии в Москве осталось всего 12 человек, только пять из них дипломаты. По факту работа чешского посольства парализована, а действия дипмиссии России в Праге затруднены. К сожалению, все это повлияет на отношения двух стран, потому что даже устраивать контакты в экономической или культурной области будут некому», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Сотрудничество России и Чехии в экономическом и культурном плане имело достаточно глубокий характер, но обладало очень плохим политическим прикрытием, что сейчас и всплыло, пояснил Трухачев.

«О политическом прикрытии не очень думали чехи, когда шли на столь резкий шаг, видимо, не понимая, что это грозит почти разрывом отношений с Россией. Ну и с российской стороны также не очень озадачивались, вероятно, воспринимая Чехию как вассала США, от которого ничего не зависит. Однако это не совсем так, учитывая количество российских проектов и туристов в Чехии, а также числа чешских компаний в России», — подчеркнул эксперт.

Рука Вашингтона

Кризис в отношениях Чехии и России появился на фоне обвинений чешских властей в адрес российских спецслужб. С их точки зрения, Москва причастна к взрывам на частном складе с боеприпасами во Врбетице в 2014 году, в результате которых погибли два человека. Как говорил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, оружие должны были продать бизнесмену из Болгарии, который, предположительно, перепродавал его Украине.

Чехия объявила в розыск двух «российских разведчиков», а именно Александра Петрова и Руслана Боширова — их же Великобритания обвиняла в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии три года назад. Инцидент со Скрипалями также привел к высылке российских дипломатов не только из Лондона, но и из столиц большинства западных государств.

Россия уже отвергла любые обвинения в причастности своих спецслужб к инциденту во Врбетице. Как отмечала Мария Захарова, заявления чешской стороны — абсурд и дикость. По ее мнению, в целом действия Праги можно назвать национальным позором.

«Семь лет расследовать историю со взрывами, а потом за пару дней заявить, что в этом виноваты российские спецслужбы», — говорила Захарова.

С точки зрения Вадима Трухачева, события 2014 года не стали основной причиной кризиса в отношениях двух государств. По его мнению, Чехия попыталась показать солидарность с США, но перестаралась.

«У этого «перестарания» были не только внешние, но и внутренние причины. Чехи решили, что они могут себе позволить разговаривать с Россией с позиции силы. Но в этом они ошиблись, потому что рычаги воздействия на Прагу у Москвы имеются», — добавил эксперт.

В то же время Сергей Артемов указал на то, что после смены администрации в Вашингтоне не только Чехия придерживается такой антироссийской повестки, Европа в принципе довольно коллективно пытается надавить на Россию.

«Это дело со взрывом, которое на данный момент поднимается в Праге, наши отношения испортило очень сильно. Оно довольно голословно, потому что никакой реальной базы, которая подтверждала бы обвинения в адрес российской стороны, нет. Более того, фигуранты дела уже были в международной повестке и не исключено, что это было решение не только одной Чехии, а влияние более сильных игроков международной арены, в том числе США», — отметил эксперт.

Разрыв отношений?

Специалисты сходятся на том, что отношения России и Чехии сильно пострадали от этого скандала, но не считают, что дело может дойти до полного разрыва дипломатических отношений. Так, Вадим Трухачев уверен, что этот шаг будет означать войну, так что этого не случится.

«Чехи остановились у самой черты, если бы они обвинили Россию в государственном терроризме, то подобный исход был бы возможен. На этот шаг Чехия не пошла, но теперь в дипотношениях двух государств все равно будет заморозка. То есть взаимодействие будет проходить примерно как с Румынией или Нидерландами, где все плохо с очень маленькими поправками», — рассуждает эксперт.

Сергей Артемов считает, что на данный момент просто нет объективных факторов, которые бы указывали на возможность полного разрыва дипотношений между Россией и Чехией.

«С точки зрения Праги, высылка дипломатов — достаточно рациональный шаг, так как в своих обвинениях они уверены. Однако выгодно ли это Чехии на самом деле? Скорее всего, нет. Поэтому, вероятно, это резкое похолодание в отношениях связано с внешним влиянием. Впрочем, говорить о непосредственном разрыве отношений в данном случае не представляется возможным», — резюмировал эксперт.