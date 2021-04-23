«Такое положение Россию не устраивает»: что происходит в Чаде после гибели президента

Военные получили власть в обход конституции Чада после убийства 68-летнего президента этой страны Идриса Деби боевиками базирующейся в Ливии группировки «Фронт перемен и согласия в Чаде» (FACT), сообщает Reuters.

В стране был создан новый орган — Переходный военный совет — в который вошли близкие бывшему президенту 15 высших генералов во главе с 37-летним сыном погибшего Махаматом Идрисом Деби (Кака). Он должен будет проработать 18 месяцев до проведения новых выборов.

«В каком-то смысле положение на время стабилизировалось. Кака — молодой, но уже достаточно опытный военачальник, он считался «глазами и ушами отца». В частности, он возглавлял DGSSIE — влиятельную силовую структуру, сочетающую функции элитных подразделений вооруженных сил, спецназа, ФСБ и ФСО, сопровождал отца «в полях», сражался с мятежными племенными ополчениями в Тибести и в бассейне Чада с «Боко харам» (присягнула запрещенному в России «Исламскому государству» (организация запрещена в России), ИГ) — говорит в беседе с «Газетой.Ru» африканист Антон Целунов.

Французские СМИ сообщали, что сначала военные якобы предлагали спикеру парламента Харуну Кабади осуществлять полномочия президента, как это прописано в конституции, но тот отказался и поддержал передачу власти временному органу. Военные уже ввели комендантский час с 18:00 до 5:00, закрыли границы и распустили парламент и правительство страны.

Все против всех

Правивший с 1990 года Идрис Деби выиграл шестые выборы главы государства, которые проходили 11 апреля, набрав 79% голосов. Последние изменения в конституцию Чада были приняты в 2018 году, когда Идрис Деби получил право оставаться у власти до 2033 года.

Вскоре после этого он отправился лично командовать на фронт против начавшей свое наступление из Ливии группировки FACT. Они провозгласили независимость северного региона Тибести и двинулись на юг.

20 апреля в ходе сражения с повстанцами Деби получил смертельное ранение. Кроме него погибли не меньше десяти генералов, что считается серьезным ударом для армии.

Назначением Махамата Деби, по сути, новым главой государства оказались недовольны представители оппозиции и вооруженные боевики. Представители FACT после этого пообещали, что захватят всю страну, так как «Чад — не монархия».

При этом далеко не все согласны с передачей власти сыну Идриса Деби и в другом лагере. Так, в прессе появлялись различные слухи о борьбе за власть среди различных кланов и групп народа загава, к которому он принадлежал. Представители этого народа при Деби монополизировали власть в государстве, при этом составляя всего около одного процента от всего населения.

«Семью, например, тревожит поддерживающий вооруженную оппозицию племенник убитого лидера Тиман Эрдими, который проживает в Катаре», — говорит африканист Целунов.

Эксперт объясняет, что в стране все важные процессы и договоренности держались на личности убитого.

«Идрис публично не готовил сына в преемники, поэтому, многие в его семье могут быть очень недовольны приходом к власти человека, который, что называется, «не отсвечивал».

Но в то же время непопулярность народа загава в стране за прошлые грехи во время правления Деби может временно их сплотить вокруг Махамата», — считает африканист. Он также указывает на важный фактор возможного недовольства де-факто монархической передачей власти и в армии страны, которая понесла довольно большие потери и все больше устает от военных действий сразу на нескольких фронтах.

Террористы пользуются моментом

Кризис в Чаде затрагивает интересы многих государств из-за важной роли этой страны в противодействии террористам, утверждают эксперты.

«Положение тяжелое, расстановка сил среди военных пока не ясна. Такое положение дел Россию не устраивает, Москва будет прикладывать усилия для скорейшего разрешения кризиса.

С Чадом у нас давнишние дружественные отношения, в том числе по военной линии. Но кризис может продлиться долго», — говорит в беседе с «Газетой.Ru» заведующий Центром изучения российско-африканских отношений и внешней политики стран Африки Института Африки РАН Евгений Корендясов.

Идрис Деби при этом считался важным и надежным союзником западных держав, который помогал справляться с террористическими проблемами. Так, президент Франции Эммануэль Макрон, который собирается приехать на похороны в Чад, заявил, что его страна потеряла «храброго друга».

Погибший президент действительно играл важную роль в урегулировании сразу нескольких региональных конфликтов, говорит Целунов. В частности, он помогал выстроить баланс сил в межэтническом Дарфурском конфликте в Судане, имел авторитет в Ливии и в ЦАР. Идрис Деби выстраивал личные отношения не только с главами государств, но и с главами вождеств, общин и племен, что критично важно в сдерживании фронта против «Боко харам».

«Самое прискорбное, что эти отношения просто нельзя по эстафете передать сыну — их надо строить заново. Так устроены, к сожалению, все персоналистские режимы, где институты значат меньше, чем люди, а авторитет по наследству передать нельзя.

Чадская армия — основа системы безопасности в сахельско-сахарском регионе и последствия уже начались. Правда, мы еще можем не до конца понимать, какие именно», — убежден эксперт.

Так, после смерти Идриса 1200 солдат были возвращены в столицу из проблемной зоны трех границ между Буркина-Фасо, Нигером и Мали. Это уже привело к тому, что в нигерском районе Тиллабери существенно укрепились связанные с ИГ структуры.

«Чадский контингент в составе различных миссий — самый брутальный, в плохом смысле этого слова (за ними замечались грабежи, другие преступления), но и самый боеспособный. Так что вывод чадских военных может как ослабить напряжение в зонах межобщинных столкновений, так и усилить конфликт и укрепить террористов», — заключает Целунов.