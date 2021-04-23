«Не поедет — все потеряет»: согласится ли Зеленский на встречу с Путиным

Экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник считает, что Киев не спешит отвечать на приглашение Владимира Путина из-за трудностей с согласованием своих действий с западными партнерами. Олейник отметил, что когда приглашение российского президента прозвучало, президент США Джо Байден «еще спал, а будить его было нельзя».

«Вот как он проснулся, начали согласовывать с Вашингтоном, можно ли Зеленскому ехать на встречу с Путиным. Скорее всего, ответом тут будет «нет», по той причине, что все президенту Украины рекомендовали не встречаться с российским лидером с глазу на глаз.

У Зеленского нет содержания и предмета разговора для встречи с Путиным,

анекдоты президент России слушать не будет, а ответить на вопрос о выполнении минских соглашений украинскому лидеру не даст «хозяин», — отметил бывший депутат в разговоре с «Газетой.Ru».

Олейник уверен, что без согласия США Зеленский не сможет поехать в Москву, в особенности с учетом его низкого рейтинга и уровня доверия в украинском обществе — он потерял свой шанс уйти от внешнего управления Украины.

«Если он без согласия США поедет в Москву, то на его месте уже будет сидеть [экс-президент Петр] Порошенко. Вероятно, Зеленский даже не успеет границу пересечь при таком сценарии. И это закономерный этап, потому что с госпереворотом Украину отдали под внешнее управление», — резюмировал экс-депутат.

Встречные предложения

Тему встречи с Зеленского и Путина запустил сам украинский президент. 20 апреля он предложил главе России встретиться в любой точке Донбасса, где в настоящее время проходят боевые действия. По его словам, Киев не хочет гипотетической войны с Москвой и не отказывается от диалога.

«Украина и Россия, несмотря на общее прошлое, по-разному смотрят в будущее. Мы это мы. Вы это вы. Но это не обязательно проблема, это возможность. Как минимум — возможность, пока не поздно, остановить убийственную математику будущих военных потерь», — отметил Зеленский.

По мнению Владимира Олейника, президент Украины выдвинул свое предложение перед посланием Путина Федеральному собранию, так как переживал за его текст.

«В Киеве боялись, что может последовать команда по Донбассу, в том числе по присоединению ЛНР и ДНР. Поэтому президент Украины выдвинул такую инициативу «на слабо». Теоретически, если бы Путин приехал, его бы назвали участником конфликта, однако Москва прямо говорит, что она не участник, а гарант», — сказал бывший парламентарий.

Изначально Кремль не давал ответа на это предложение, указывая на необходимость тех или иных предпосылок для диалога. Однако в итоге Путин сам прокомментировал призыв своего украинского коллеги. Как заявил президент России, при организации встречи неминуемо возникает вопрос, что именно Зеленский хочет обсудить.

«Если речь идет об обсуждении проблем Донбасса, то тогда в первую очередь руководство Украины должно встречаться с руководителями (самопровозглашенных) республик ЛНР и ДНР, а уже потом — обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран. Которой в данном случае является Россия», — заявил Путин.

Если же речь идет о развитии двусторонних отношений между Россией и Украиной, продолжил президент, то украинского лидера готовы принять в Москве в любое удобное для него время.

«В последнее время действующее руководство Украины предприняло очень много шагов, разрушающих российско-украинские отношения. Но если президент Зеленский хочет начать восстановление этих отношений, мы будем это только приветствовать <…> Очень много было шагов, направленных на разрушение наших отношений, о чем мы, безусловно, можем только сожалеть», — подчеркнул Путин.

Украинские опасения

Вслед за заявлением Путина представители ЛНР и ДНР согласились на переговоры с Зеленским в Донбассе, но от этого в Киеве сразу отказались. Непосредственно по встрече лидеров России и Украины в Москве было обещано дать ответ позже.

Параллельно с выжидательной позицией Киева в стране начали появляться смешанные оценки возможных переговоров Зеленского и Путина. Так, экс-президент Украины Леонид Кравчук прямо заявил, что Зеленскому не стоит ехать в Москву.

«Россия говорит: пусть президент Украины приезжает в Москву. Зачем? Мол, на поклон», — сказал бывший глава Украины, предложив Зеленскому встретиться с Путиным в другой стране, например в Финляндии.

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин, напротив, заметил, что отказ Зеленского от встречи с Путиным может стоить президенту Украину власти.

«Если поедет и договорится — есть шанс восстановить отношения с Россией, установить мир на Донбассе, начать восстановление экономики и шанс вернуть стране законность и правопорядок. Но тогда обязательно поссорится с американцами и британцами. Не поедет — все потеряет и уйдет с поста президента раньше срока и все равно поссорится с американцами и британцами», — написал парламентарий в Facebook.

Уловка с посредником

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук объявил, что Киев предложил премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху стать посредником на переговорах лидеров Украины и России. По его словам, глава кабмина Израиля не сказал «нет».

«Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а, наоборот, он показал свой интерес и желание помочь», — заявил Корнийчук, также добавив, что премьер Израиля пообещал сделать все, что ему по силам в данной ситуации.

Выбор Нетаньяху в качестве посредника в возможных переговорах посол Украины объяснил тем, что израильский премьер-министр имеет хорошие отношения как с президентом России Владимиром Путиным, так и с украинским главой Владимиром Зеленским.

Как подчеркнул в беседе с «Газетой.Ru» эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, сегодняшнее заявление Киева о том, что он просит Нетаньяху стать посредником в переговорах с Россией, — это определенное предложение Путину.

«Москву призывают согласиться с тем, что она — воюющая сторона и им с Киевом нужен некий посредник, который их разъединит», — пояснил эксперт.

Однако в России не раз давали понять, что никаких посредников в переговорах быть не должно, продолжил Брутер. Путин позвал Зеленского в Москву, а это означает, что если у сторон есть какие-то проблемы в отношениях, то их надо решать один на один.

«Скорее всего, Зеленскому не удастся выставить Россию в качестве агрессора за счет подключения Израиля к переговорам. При этом президент Украины согласится на встречу, если там будут обсуждаться вопросы вокруг (самопровозглашенных республик) ЛНР и ДНР, а также Крыма. На взгляд России, эти темы не имеют никакого отношениях к двусторонним отношениям Москвы и Киева», — добавил эксперт.

Какое в итоге решение примет президент Украины касательно возможной поездки в Москву — вопрос открытый. С точки зрения Владимира Брутера, западные технологи будут активно прорабатывать для Киева картину этого приезда.

«Если они смогут это сделать, то визита Зеленского исключать нельзя. А если не смогут и им будет казаться, что с медийной точки зрения это в любом случае провал, то президент Украины не приедет.

При этом Путин пригласил Зеленского в Москву, потому что вообще хочет со всеми разговаривать, так как считает, что худой мир лучше, чем добрая ссора. Президент России пытается быть конструктивным даже в тех ситуациях, в которых этого конструктива уже не осталось», — подытожил эксперт.