«Ужас для правительства»: Меркель допросили по делу о мошенничестве на €1,9 млрд

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила на слушаниях комитета Бундестага, созданного для расследования дела компании Wirecard, уличенной в махинациях на сумму €1,9 млрд. Глава немецкого правительства дала свидетельские показания, ответив на ряд вопросов законодателей, обвинивших ее в лоббировании интересов неплатежеспособной фирмы в ходе визита в Пекин два года назад.

«Несмотря на сообщения прессы, не было никаких оснований предполагать, что в то время в Wirecard были серьезные нарушения <…> Wirecard AG не пользовалась каким-либо особым режимом во время поездки», — объявила Меркель.

По словам канцлера, продвижение немецких фирм, надеющихся прорваться на китайский рынок, было вполне обычной частью ее государственных визитов в Китай. Более того, на тот момент попытки Wirecard совпадали с целями федерального правительства Германии.

Как пишет Reuters, в ходе дачи показаний канцлер также подтвердила ряд контактов с главным лоббистом Wirecard — бывшим министром обороны ФРГ Карлом-Теодором цу Гуттенбергом, — но не смогла вспомнить, касались ли они непосредственно поддержки этой компании.

Выступление Меркель в Бундестаге можно назвать кульминацией публичного расследования крупнейшего мошенничества в послевоенной истории Германии, отмечает агентство.

Фиаско с Wirecard запятнало репутацию немецких властей — ряд оппозиционных законодателей уверены, что правительство сознательно закрывало глаза на сообщения о проблемах компании.

Финансовый пузырь

Wirecard была создана в конце 90-х годов прошлого века. В 2018 году она вошла в список 30 крупнейших компаний ФРГ. Тогда же Forbes назвал Wirecard звездой на рынке технологических стартапов Германии.

Ситуация изменилась через год, когда целый ряд СМИ сообщили о возможных махинациях в фирме.

В частности, Financial Times указывало на странные сделки и поддельные контракты в одном из отделений Wirecard, но финансовый регулятор Германии встал на сторону компании и завел на журналистов дело о клевете.

К лету 2020 года в ФРГ все же началась проверка деятельности фирмы — расследовалась пропажа €1,9 млрд, выявленная в ходе аудита. Изначально немецкие прокуроры предполагали лишь возможные махинации с финансовой отчетностью фирмы. Но в ходе расследования выяснилось, что ситуация в компании намного хуже. Менеджмент Wirecard официально признал, что пропавших €1,9 млрд просто не существует. Финансовый директор компании Ян Марсалек спешно покинул страну.

Дальше события развивались стремительно, компания признала свою неплатежеспособность, что стало началом ее краха. В СМИ появилась информация о лоббировании Wirecard со стороны Меркель, несмотря на сообщения о махинациях. Затем Марсалека обвинили в бегстве от судебного преследования и объявили в международный розыск. Наконец, парламентарии бундестага организовали комиссию для расследования этого дела.

Как заявил в беседе с «Газетой.Ru» научный директор Российско-германского форума Александр Рар, фирма Wirecard занималась рискованными махинациями, хотя ее долгое время поощряли в немецком правительстве. Собственно, Меркель поддерживала сотрудничество компании с китайскими финансовыми институтами в рамках переговоров с КНР.

«Этот скандал оказался ужасом для правительства, так как коррупция в нем на виду.

Напрямую чиновники с этой аферой не связаны, но на них упала серьезная тень, так как они покрывали действия Wirecard на протяжении многих месяцев и даже лет — правда, возможно, не зная об этом. Главным лоббистом этой компании был экс-министр обороны Карл-Теодор цу Гуттенберг, который вылетел из правительства 10 лет назад за ложь о своей докторской работе», — добавил эксперт.

В свою очередь руководитель Центра германских исследований института Европы РАН Владислав Белов отметил, что компания по факту создала финансовый пузырь, в чем ее на данный момент не обвиняет только ленивый.

«На рынке всегда может появиться какая-та звезда, за которой ничего не стоит. Те, кто создавал этот финансовой пузырь, очень грамотно воспользовались поддержкой политиков, а то, что политики поддерживали бизнес, — это обычная практика. Всегда, когда Меркель едет в то или иное государство, ее сопровождают несколько десятков или сотен предпринимателей, рассчитывающих на поддержку», — пояснил эксперт.

Угроза для канцлера

Кроме Меркель, по этому делу свои свидетельские показания комиссии Бундестага также давали вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц и министр экономики Петер Альтмайер.

С точки зрения Александра Рара, скандал уже преодолел главный пик и по самой Меркель он, скорее всего, не ударит. К тому же власти ФРГ открыто говорят, что не причастны к деятельности компании и для них важно избежать повторения такой ситуации..

«Правительство Германии стремится исправить законодательство, чтобы сделать страну самой транспарентной для финансовых механизмов. То есть сделать так, чтобы власти следили за каждым шагом финансовых инвесторов, ввели жесткие наказания и поддерживали открытость во всем. Так немецкое правительство хочет искупить свою вину перед многими людьми, которые пострадали от махинаций Wirecard», — отметил эксперт.

С тем, что Меркель не пострадает от этого расследования, согласен и Владислав Белов. По его словам, когда канцлер поддерживала Wirecard, она была не в курсе махинаций фирмы — компания смогла обмануть всех.

«Вряд ли Меркель или Шольц имели какой-то личный интерес в продвижении Wirecard. Факт в том, что на рынке была звезда, за которой ничего не было — теперь Германия жестко это отслеживает. Последствия тут, скорее всего, будут для аудиторской фирмы Ernst & Young, на исследования которой полагались немецкие власти, в том числе Меркель. Этой компании определенно придется ответить. Само расследование еще не закончено, но канцлер Германии — самый последний тяжеловес, который в нем участвует на данный момент», — подчеркнул эксперт.

Ernst & Young действительно уже столкнулась с рядом трудностей из-за дела Wirecard. По заказу немецкого правительства фирма провела аудит скандальной компании еще в 2018 году, но не заметила никаких проблем. При этом, по информации Financial Times, нарушения Wirecard наблюдались уже в то время.

Из-за своей ошибки Ernst & Young потеряла ряд крупных клиентов, в том числе Commerzbank, KfW и Deutsche Telekom. А комиссия Бундестага уже наняла стороннюю фирму для проверки аудита Ernst & Young.