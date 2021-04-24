«Мило и симпатично»: как молодые консерваторы полюбили аниме

Русско-японские, вперед

Российские сторонники «аниме-консерватизма» считают этот термин своим изобретением. Речь идет, в первую очередь, о паблике «Вконтакте» PLUM (аббревиатура от «Платиновые мысли юных леваков», 57 тыс. подписчиков). Его администраторы убеждены, что именно их деятельность, которая началась в 2013 году, закрепила связь между консервативными идеями и японской анимацией. В разговоре с «Газетой.Ru» они выделили три причины относительной популярности их онлайн-деятельности.

«Аниме — это мило и симпатично. Использование привлекательных образов для привлечения публики, воодушевления и агитации старо как сам мир, но неизменно работает. От мраморных статуй античности до Pin-Up барышень, нарисованных на американских самолетах во время Второй мировой. Только сейчас античные статуи заменили пластиковые фигурки аниме персонажей, а Pin-Up — картинки с «кошкодевочками». Каково время, таковы и привлекающие публику образы, ничего не поделаешь», — говорят представители PLUM.

Второй причиной удачности использования аниме в связке с политической повесткой админы PLUM видят в иронии, которая таким образом внедрена в сообщество.

«И это хорошо. Мы не политическая сила и не переоцениваем свою важность и возможности. Наша задача — показать всю абсурдность и нелепость современной левой повестки, а не свернуть горы и переделать мир на свой лад. Сообщества же, которые считают, что постинг в интернете — это нечто невероятно важное и перебарщивают с серьезностью — обычно выглядят крайне глупо», — считают плюмовцы.

Но главная причина в необычной связи японских мульфильмов и правого российского движения, утверждают создатели сообщества, кроется в банальной любви к аниме.

Администраторы PLUM считают, что похожего на русский «американского аниме-консерватизма» никогда не существовало, за исключением групп на имиджбордах, откуда периодически они берут мемы.

При этом целевой группой паблика админы PLUM называют людей широкого спектра взглядов — от религиозных консерваторов до либертарианцев.

«Все, кого волнует поднявшее голову левачество, разрушающее культуры и нации, будут приняты в нашем сообществе при условии, что они умеют цивилизованно общаться, что, к сожалению, редкость для социальных сетей», — говорят аниме-консерваторы. Они добавляют, что из современных русских политиков поддерживают пока только кандидата в Госдуму Романа Юнемана, но готовы в будущем содействовать и другим лидерам с близким им взглядами.

«Трамп сделает аниме реальным»

И хотя российские консерваторы утверждают, что именно они изобрели связку японского аниме и правых идей, наибольшую распространенность она получила в США, в преддверии президентских выборов 2016 года.

«Большинство их них — бездетные одинокие мужчины, которые мастурбируют на аниме», — так в январе 2016 года стратег-республиканец Рик Уилсон описал сторонников Трампа в интервью на MSNBC.

Довольно хлесткая формулировка описывала, скорее, лишь часть поклонников будущего президента, которых пресса идентифицировала под собирательным и довольно размытым понятием Alt-Right (альтернативные правые, которым в целом близки идеи белого национализма). Термин впервые употребил публицист Пол Готтфрид, описавший с помощью него крайне правую диссидентскую идеологию, в противовес традиционным консерваторам.

Альт-райты одинаково скептично настроены как к левым политикам-прогрессистам, так и к традиционным консерваторам. Они считают, что старые традиционалисты специально закрывают глаза на произвол, который творят леваки в их стране.

Однако Уилсон сделал упор именно на аниме потому, что в онлайн правой среде в последние годы действительно стала популярна эта часть японской культуры. И хотя однозначного ответа на вопрос, почему это произошло, дать невозможно, у наблюдателей существует ряд гипотез.

Во-первых, феномен связи аниме с внеэлитными националистами (netto-uyoku – нетто-уйоку) наблюдается в самой Японии чуть ли не с начала XXI века. При этом, согласно писателю Фуруе Цунэхире, они значительно отличаются от своих европейских и американских коллег, как возрастом (значительно старше, около 40 лет), так и доходом (выше среднего).

Затем аниме получило постепенное распространение на анонимных форумах и в западном сегменте.

При этом первоначально японских персонажей использовали как левые, так и сторонники консервативных ценностей. Последние в начале десятых иногда представляли мультяшными старых традиционалистских политиков, таким образом высмеивая их.

Эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов считает важным моментом, что аниме-культура не считается сама по себе мейнстримной, что могло привлечь одиночек, которые объединились в итоге в рамках условного альт-райт движения.

«Аниме-культура скорее для тех, кто в теме. И эта тема оказалась тесно переплетена с имиджбордами, вроде 4chan. Там обитают условные «интернеты-нерды» — закрытые люди, лишенные развитых социальных навыков. Они проводят очень много времени в одиночестве в интернете, а не в обществе. И потому у этих людей есть много времени для просмотра многосерийных аниме-сериалов», — рассуждает эксперт.

По мнению Наумова, скорее всего, сначала именно таким образом случайно возникла связь между аниме и отрицающими современные порядки в обществе. «А затем уже японские мультики стали ассоциироваться с альтернативными правыми и нацистами, различными странными персонажами», — говорит эксперт.

Но окончательно аниме стало символом именно альт-райтов к моменту начала первой президентской кампании Дональда Трампа, наряду с рядом других мемов вроде Лягушонка Пепе и знаками отличия либертарианцев и конфедератов.

Тогда же особую популярность из персонажей аниме получила кавайная «девушка-кошка», которой очень шла похожая на трамповскую кепка с надписью Make Anime Real.

Некоторые обитатели форума Reddit утверждают, что далеко не все западные националисты-любители аниме обязательно смотрят его — некоторым просто нравятся милые изображения с большеглазыми и красивыми девушками, например, в нацистской форме. В целом, эстетика, где не считаются с комплексами других, может привлекать различных «реалистов».

Наумов также не отрицает важности считывания в некоторых сериях аниме важных вещей для националистов. В частности, персонажи аниме часто яростно сражаются за понятные им ценности, вроде родного дома или близкого человека, с врагами, у которых тоже есть своя правда. Возможно, новые правые разной степени умеренности считывают в таких сюжетах пресловутые традиционные ценности, которые перевешивают личное. При этом прямым текстом в аниме очень редко проскальзывает критика левой политики, как, например, это было в одной из серии «Осомацу-сан-2», где герои высмеивают кризис беженцев во Франции.