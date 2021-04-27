«Не хотел бы, чтобы Путин ездил в Киев»: где может пройти российско-украинский саммит

Изначально Владимир Зеленский предложил российскому коллеге встреться в Донбассе. После этого Владимир Путин заявил, что в Москве готовы принять Зеленского в любое удобное для него время, если речь идет об обсуждении двусторонних отношений. Если же диалог будет касаться ситуации в Донбассе, украинскому президенту следует сначала обсудить это с главами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и только потом с российским руководством, отметил российский президент.

Последнее заявление по поводу возможного диалога принадлежит Зеленскому: он сказал, что дал поручение главе своего офиса Андрею Ермаку организовать встречу с Путиным. В интервью газете Financial Times Зеленский отметил, что место встречи не имеет значения.

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская считает, что необходимость проведения переговоров глав России и Украины назрела уже давно. По ее словам, эти контакты важны, от них зависят дальнейшие отношения двух «родных» стран.

«Поэтому я возлагаю большие надежды на эту встречу, уверена в мудрости и зрелости нашего президента, но также надеюсь, что президент Украины проявит свою самостоятельность, будет думать о стране и о мире», — подчеркнула она.

По мнению зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексея Чепы, Зеленский еще не готов к встрече с российским президентом. В то же время депутат признал, что диалог не помешал бы. «У Москвы и Киева всегда есть и будет о чем поговорить и о чем договариваться», — сказал он.

Где: Донбасс

Как считают депутаты и сенаторы, наименее вероятное место встречи Путина и Зеленского — Донбасс. Член комитета Совета Федерации по международным делам Вадим Деньгин отметил, что не видит никакого смысла в том, чтобы ехать на переговоры на линию огня.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал предложение Зеленского в принципе невозможным.

«Сначала надо принести мир на Донбасс, привести Украину в порядок, а потом уже можно встречаться где угодно. А пока до мира далеко», — подчеркнул он.

Где: Киев

По поводу украинской столицы как места переговоров депутаты и сенаторы также выразили сомнения. «Я бы не хотел, чтобы наш президент ездил в Киев, где разгул экстремизма, национализма, бандеровщины. Я думаю, что в итоге будет подобран вариант, который будет удобен обеим сторонам», — сказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова, в свою очередь, допустила, что встречу можно было бы провести и в Киеве, но также отметила, что в данном случае важен вопрос безопасности президента.

Где: Москва

Именно российскую столицу сенаторы и депутаты сочли оптимальным вариантом для встречи глав двух государств.

«Для Украины, мне кажется, было бы очень важным провести эту встречу в России», — выразил мнение Сергей Цеков.

Как указал Вадим Деньгин, если у Зеленского есть желание разрешить ситуацию, правильным было бы приехать в Москву.

«По той простой причине, что не мы постоянно выходим на ссору, не мы зачинаем конфликт, не мы создаем накаленную обстановку. Надо найти в себе силы приехать и урегулировать ситуацию. Это не касается непосредственно народа Украины, это касается непосредственно власти Украины, поэтому, я считаю, что это было бы оптимально», — рассуждает он.

В свою очередь, Светлана Журова отметила, что Зеленскому, вероятно, не рекомендуют ехать с визитом в Москву.

В связи с этим она допустила, что встреча может пройти на нейтральной территории.

«Можно, конечно, предложить провести встречу в Крыму, но, боюсь, он тоже не примет это предложение, хотя это было бы идеально, потому что именно присоединение Крыма запустило многие проблемы, которые есть у нас с Украиной, и их стоит обсудить президентам», — сказала депутат.

Если президенты встретятся не в Москве, то, возможно, их обоих устроит какая-то другая территория или оба они окажутся в одном месте, где и проведут переговоры, продолжила Журова .

«Кстати, Петербургский форум — хороший повод, туда приезжают главы многих государств. Почему бы туда не приехать Зеленскому и не попробовать договориться?» — заявила она.

Когда: 9 мая

Обсуждение вопроса со встречей совпало с приближением Дня Победы, который в России традиционно торжественно справляют, в том числе, с парадом на Красной площади. На торжество ежегодно приезжают многие главы государств. Некоторые депутаты и сенаторы отметили, что приехать в Россию на 9 мая было бы хорошей идеей для Зеленского.

«Для Зеленского было бы символично приехать на переговоры 9 мая, потому что это наш общий праздник, наше общее наследие, это было бы правильно», — уверена Светлана Журова.

Алексей Чепа также полагает, что приезд на переговоры 9 мая был бы хорошим ходом со стороны Зеленского.

При этом Сергей Цеков усомнился, что Зеленский может приехать на переговоры в Россию 9 мая, но вместе с тем отметил, что «все возможно».

Ожидания от встречи

Основная тема, которую могут обсудить президенты Украины и России, — это восстановление отношений между двумя государствами, сказал Сергей Цеков. «Я понимаю, что во время этого разговора может подниматься и тема Донбасса. Зеленский будет пытаться поднимать тему Крыма, но она закрыта и никаких переговоров по Крыму у Зеленского с Путиным не получится. <…> Возможно, им удастся договориться о чем-то, что снизит накал воинственности Киева на Донбассе, обстрелы прекратятся и все-таки какой-то мир наступит на земле Донбасса», — пояснил сенатор.

Большие ожидания на эту встречу возлагает Наталья Поклонская.

Она полагает, что после переговоров может начаться новый — положительный — этап в отношениях между Россией и Украиной.

«В хорошем плане, в плане урегулирования и восстановления так ожидаемых и нужных добрых отношений. Люди этого ждут и очень хотят, люди хотят мира, поэтому они будут надеяться на эту встречу», — подчеркнула она.

В свою очередь, Вадим Деньгин отметил, что неконструктивные отношения между странами не сулят ничего хорошего. «Как мне кажется, конструктивный диалог можно начать через исполнение минских договоренностей. А дальше будем выходить на конструктив именно между официальными внешнеполитическими ведомствами. Мы должны жить в мире. Конфликт и войны никому не нужны, земля одна, и создавать постоянный накал страстей, тем более между близкими народам, и — я не вижу в этом никакого смысла», — подытожил сенатор.

Экспертное мнение

Вместе с тем в экспертных кругах считают, что пока говорить о полноценной встрече президентов России и Украины рано. Замдиректор Института стран СНГ Владимир Жарихин выразил мнение, что саммит не состоится по крайней мере в ближайшие полгода.

«Повестка дня, которую предлагает Киев, кардинально отличается от предложений Москвы. Зеленский предлагает обсуждать ситуацию в Донбассе, а Путин считает, что он должен об этом говорить не с ним, а с представителями республик Донбасса. Путин считает, что, если и говорить, то о двусторонних отношениях. Но Зеленский официально объявляет Россию агрессором и оккупантом, говорит, что Украина находится в состоянии войны с Россией. С этих позиций об улучшении отношений будет говорить достаточно сложно», — объяснил эксперт «Газете.Ru».

По его словам, прошедшие два года президентства Зеленского показали, что он еще менее самостоятелен, чем его предшественник Петр Порошенко. Как утверждает специалист, решения принимаются не президентом Украины, а в Госдепе, поэтому переговоры с ним по таким серьезным вопросам, как урегулирование ситуации в Донбассе и двусторонние отношения с Россией, теряют смысл.

Кроме того, он обратил внимание, что в традицию украинской политической элиты вошло то, что «на криминальном языке называется «кидок».

«То есть он может говорить, что будут обсуждаться проблемы русского языка, отношения церквей, гуманитарные вопросы, а, приехав, начнет снова поднимать вопросы Донбасса, фактически делая Россию стороной конфликта. В таком случае нет самого главного — климата доверия, который необходим для ведения переговоров», — констатировал Владимир Жарихин.