Заочный арест: в Белоруссии нашли еще нескольких заговорщиков

Девять граждан Белоруссии обвиняются в заговоре с целью свержения законной государственной власти. Об этом со ссылкой на официального представителя белорусского Комитета госбезопасности Андрея Яроша сообщило агентство БелТА.

Уже задержаны и находятся в СИЗО Александр Федута, Юрий Зенкович, Григорий Костусев и Ольга Голубович. Генпрокуратура Белоруссии также решила — пока заочно — заключить под стражу подозреваемых Дмитрия Щигельского, Александра Перепечко, Павла Кулаженко, Виталия Макаренко и Игоря Макара.

Ярош также отметил, что Белоруссия запросила помощь США, чтобы установить местонахождение подозреваемых. Кроме того, по его словам, КГБ готовит запрос об их экстрадиции.

14 апреля сотрудники комитета задержали оппозиционера Юрия Зенковича, обладающего помимо белорусского также американским гражданством. Вместе с ним был задержан активист Александр Федута. По данным спецслужбы, Зенкович признался в подготовке покушения на президента Белоруссии Александра Лукашенко и в попытке организации военного переворота. Комитет также заявил, что Зенкович пытался вербовать белорусских военных, предлагая им денежное вознаграждение. Утверждается, что действовал он, будучи связанным со спецслужбами США.

17 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявил, что оппозиционер Григорий Костусев вместе с Зенковичем и Федутой готовил покушение на него и его сыновей. Четвертой подозреваемой стала экс-сотрудница фирмы Зенковича «Американский юридический центр» — бухгалтер Ольга Голубович. Следствие заявило, что женщина положила конверт с деньгами в камеру хранения на автовокзале Минска. Зенкович пытался передать деньги для подкупа мятежных белорусских офицеров.

Вскоре после этого телеканал ОНТ сообщил, что задержанные признают свою вину. В сообщении значилось, что подозреваемый Юрий Зенкович рассказал о «трех задачах», стоявших перед организаторами преступления: нейтрализации руководства страны, блокировании подразделений, способных оказать сопротивление, и занятии символических объектов города.

В тот же день Лукашенко заявил, что американское руководство якобы одобрило покушение на него. По его словам, рассматривалось несколько сценариев убийства. Ликвидация белорусского лидера поначалу планировалась 9 мая в ходе парада Победы. Однако из-за сложности реализации злоумышленникам пришлось поменять свои планы, отметил президент РБ. Он также утверждал, что прорабатывался вариант с гранатометной атакой на президентский кортеж.

Кроме того, предполагалось нападение на резиденцию Александра Лукашенко — на эту операцию, по словам самого белорусского лидера, хотели выделить $10 млн. Еще $1 млн должен был получить снайпер, которому «выпала бы честь» убить президента Белоруссии.

«Мы контролировали их каждый шаг», — заверил Лукашенко.

Однако имя заказчика своего убийства белорусский глава называть не стал. Тем не менее он обвинил в подготовке заговора и выделении средств на переворот США и американские спецслужбы.

Ранее Лукашенко уже заявлял, что западные страны планируют устранить его и поменять в Белоруссии власть. Он даже сообщил, что передал ФСБ РФ данные переговоров представителей европейских стран Ника и Майка, якобы обсуждавших политический кризис в Белоруссии. Пресс-секретарь российского президента Кремля Дмитрий Песков спустя месяц после этого рассказал, что российские спецслужбы, по-видимому, сделали с этой информацией «то, что требовалось».

29 апреля Песков заявил, что Москва подозревает зарубежное государство в причастности к попытке покушения на Лукашенко. Об участии другой страны говорят «масштабы заговора», сказал пресс-секретарь Путина.

Обвинения в адрес Запада Лукашенко выдвинул едва ли не с начала массовых протестов в Белоруссии после его очередной победы на президентских выборах. Журналисты — как белорусские, так и российские — сообщали о беспрецедентно жестоком обращении силовиков с задержанными.