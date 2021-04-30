«Заложники Вашингтона»: россиян лишили американских виз

Посольство США в России с 12 мая прекращает выдачу россиянам всех виз, кроме дипломатических. Консульский штат американской дипмиссии на российской территории сокращается на 75%, теперь ведомство будет оказывать только экстренные консульские услуги гражданам США. Как заявили в посольстве, это решение продиктовано планами властей России ввести запрет на наем иностранных граждан для работы в американском представительстве.

«С 12 мая посольство США в Москве сократит количество оказываемых консульских услуг, оставляя только экстренные услуги для граждан США и ограниченное количество иммиграционных виз в случае истечения срока их действия, а также иммиграционных виз в случаях угрозы жизни или наступления смерти <…> Обработка неиммиграционных виз для недипломатических поездок будет прекращена», — говорится в сообщении.

При этом в обозримом будущем американское посольство также прекратит предоставлять нотариальные услуги, консульские отчеты о рождении за границей или услуги по продлению паспорта. С последним, согласно заявлению, американцам будут помогать только в случае экстренной необходимости, в том числе смертельной опасности.

«Если вы являетесь гражданином США, находящимся в России, и срок действия вашей визы истек, мы настоятельно рекомендуем вам покинуть Россию до 15 июня — крайнего срока, установленного правительством России <…> Мы сожалеем о том, что действия правительства России вынудили нас сократить штат сотрудников консульства на 75%», — подчеркнули в посольстве.

Что это означает для россиян

Решение американского посольства для граждан России означает только одно — теперь получить визу США на российской территории рядовым гражданам будет невозможно, если речь идет о туризме или деловом визите.

Продолжится выдача только виз для дипломатов и иммиграционных виз, при этом последние будут доступны в ограниченном количестве. Пока полной информации по иммиграционным визам в посольстве не дали, но главное условие для их получения остается неизменным — наличие поручителя — гражданина США или же американского работодателя.

Единственный резервный вариант получения неиммиграционной визы в посольстве США касается вопросов «жизни и смерти». Под ними подразумевается смерть близкого родственника на американской территории. Зачастую к этой категории относятся только супруги, родители и дети.

В большинстве случаев россиянам для получения американской визы придется ехать в другие государства, где есть диппредставительство США. Наиболее популярными вариантами в последние четыре года стали Латвия и Грузия, но на данный момент ситуация осложнена пандемией коронавируса.

Процесс получения американской визы в России осложнился с 2017 года на фоне взаимного сокращения штата дипмиссий двух государств. Этот документ стало возможно получить только в посольстве в Москве, хотя до этого консульские услугу были доступны в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение американского посольства, как раз указал, что трудности с получением американской визы продолжаются уже длительное время. По его мнению, получение виз в посольстве США в Москве в течение последнего года было «почти невозможным».

«Практически, наверное, единицы россиян могли в течение последнего года, а то и больше, получить визы в посольстве США в Москве. Эти визы практически невозможно было получить. Поэтому в этом плане ничего не меняется», — сообщил представитель Кремля.

Необходимо смотреть на первопричину той напряженной ситуации, которая складывается в отношениях России и США, добавил Песков. Если отматывать этот клубок недружественных шагов в обратную сторону, то предтеча всего этого — недружественные действия Вашингтона, заверил представитель Кремля.

«Не лучшее время для поездки»

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий согласен с тем, что американские визы россиянам было сложно получить и до решения посольства США в Москве.

«Во времена пандемии путешествия в США для простых граждан и так практически невозможны, за исключением из ряда вон выходящих случаев. Американские визы всегда было сложно получить, поэтому в ближайшей перспективе для широких масс российских граждан вряд ли кардинальным образом что-то измениться в негативную сторону», — говорит депутат «Газете.Ru».

В свою очередь председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отмечает, что сейчас «не самое лучшее время для поездок в США с учетом напряженной обстановки».

«Как показал целый ряд случаев, российский гражданин в США сейчас достаточно уязвим. Особенно если его работа связана со сферой высоких технологий.

Ряд граждан России задерживали даже в третьих странах по запросу американского правительства. Возможно, когда отношения двух стран выправятся, ситуация станет более благоприятной для поездок в США. Хотя я считаю, что Вашингтон взял курс на максимальное обострение отношений с Россией вопреки всем заявлениям», — поясняет сенатор.

Представители российского парламента сходятся на том, что ответственность за такую ситуацию лежит на США. С точки зрения Слуцкого, решение посольства — еще один антироссийский жест Вашингтона, несмотря на примирительную риторику президента США Джо Байдена.

«Не Россия является инициатором последовательной деградации двусторонних отношений с Соединенными Штатами. Нам приходится реагировать и, что называется, «держать удар», — обращает внимание депутат.

По мнению Пушкова, претензии действительно стоит предъявлять США, потому что именно Вашингтон начал новый раунд санкционного противостояния с Москвой, на что Россия не могла не ответить.

«Россияне оказались заложниками позиции Вашингтона. Тут замысел Госдепа заключается в том, чтобы появились недовольные тем, что они не могут выехать в США.

Однако это не Россия перекрывает выезд в Соединенные Штаты для своих граждан, а американское правительство. Они преследуют очевидную цель — повлиять на общественные настроения в негативную сторону для российских властей», — считает сенатор.

Решение России по запрету на наем иностранных граждан для посольства США и ряда других государств, которые должны войти в список «недружественных стран», действительно появилось после новых антироссийских санкций американской стороны. Вашингтон ввел ограничительные меры против Москвы якобы за кибератаки и вмешательство в выборы, а также выслал 10 российских дипломатов.

Россия ответила на это зеркальной высылкой представителей американского посольства, дополнила свои меры запретом на наем иностранных работников, а также рекомендовала послу США в Москву Джону Салливану отправиться «домой, на консультации».